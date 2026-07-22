ثبت شرکت در ترکیه برای ایرانیان؛ چگونه یک کسبوکار قانونی و قابل توسعه راهاندازی کنیم؟
ثبت شرکت در ترکیه برای ایرانیان زمانی نتیجه مطلوبی دارد که نوع شرکت، موضوع فعالیت، ساختار سهامداری، هزینههای جاری و تعهدات مالیاتی از ابتدا درست انتخاب شوند. در این مطلب، مهمترین مراحل، هزینهها، اشتباهات رایج و خدمات تراست گلوبال برای راهاندازی قانونی کسبوکار در ترکیه بررسی شده است.
ترکیه به دلیل نزدیکی جغرافیایی به ایران، دسترسی به بازارهای منطقه و امکان فعالیت سرمایهگذاران خارجی، مورد توجه بسیاری از صاحبان کسبوکار قرار گرفته است. بااینحال، فرایند ثبت شرکت در ترکیه باید براساس یک برنامه حقوقی، مالی و تجاری انجام شود؛ نه صرفاً برای دریافت یک برگه ثبت یا آغاز فعالیت بدون شناخت تعهدات بعدی.
چرا ایرانیان برای ثبت شرکت، ترکیه را انتخاب میکنند؟
ترکیه میتواند برای بازرگانان، ارائهدهندگان خدمات، فعالان حوزه دیجیتال، شرکتهای صادرات و واردات و سرمایهگذاران بینالمللی گزینهای قابلبررسی باشد.
برخی از مهمترین دلایل انتخاب این کشور عبارتاند از:
-
نزدیکی به ایران و امکان رفتوآمد سادهتر
-
دسترسی به بازار ترکیه و کشورهای منطقه
-
امکان فعالیت قانونی اتباع خارجی
-
امکان مالکیت شرکت توسط سرمایهگذاران خارجی
-
فراهم بودن زیرساختهای تجاری و بانکی
-
امکان عقد قرارداد و صدور فاکتور رسمی
-
امکان استخدام نیرو و توسعه فعالیت شرکت
-
دسترسی به خدمات حسابداری، حقوقی و اداری
البته ثبت شرکت زمانی ارزش واقعی ایجاد میکند که شرکت فعالیت مشخص، درآمد قابل اثبات و برنامه اجرایی داشته باشد.
پیش از ثبت شرکت چه تصمیمهایی باید گرفته شود؟
۱. انتخاب موضوع فعالیت
موضوع شرکت باید براساس فعالیت واقعی کسبوکار تعیین شود. بازرگانی، صادرات و واردات، مشاوره، فناوری، گردشگری، ساختمان، تولید و خدمات تخصصی ممکن است الزامات متفاوتی داشته باشند.
انتخاب یک موضوع کلی و نامرتبط میتواند بعدها در عقد قرارداد، صدور فاکتور، دریافت مجوز یا امور بانکی مشکل ایجاد کند.
۲. انتخاب نوع شرکت
شرکت با مسئولیت محدود یکی از ساختارهای متداول برای کسبوکارهای کوچک و متوسط است؛ اما برای همه متقاضیان بهترین گزینه نیست.
تعداد شرکا، میزان سرمایه، برنامه توسعه، ورود سرمایهگذار جدید و نحوه مدیریت باید پیش از انتخاب ساختار حقوقی بررسی شود.
۳. مشخص کردن شرکا و حق امضا
اگر شرکت چند شریک داشته باشد، موارد زیر باید از ابتدا شفاف شوند:
-
سهم هر شریک
-
میزان آورده
-
حدود اختیارات مدیر
-
صاحبان حق امضا
-
نحوه تقسیم سود
-
روش انتقال سهام
-
شرایط خروج شریک
-
نحوه حل اختلاف
اتکا به توافقهای شفاهی میتواند در آینده زمینه اختلاف مالی یا مدیریتی ایجاد کند.
۴. انتخاب نشانی قانونی
هر شرکت برای ثبت و دریافت ابلاغیههای رسمی به نشانی قانونی نیاز دارد. محل انتخابشده باید با نوع فعالیت و الزامات اداری سازگار باشد.
پیش از اجاره دفتر یا استفاده از آدرس اشتراکی، باید امکان ثبت قانونی شرکت در آن محل بررسی شود.
مراحل ثبت شرکت در ترکیه
مراحل دقیق با توجه به نوع شرکت و حوزه فعالیت متفاوت است، اما معمولاً شامل موارد زیر میشود:
-
مشاوره اولیه و بررسی مدل کسبوکار
-
انتخاب نوع و موضوع شرکت
-
مشخص کردن شرکا و مدیران
-
انتخاب نام تجاری
-
تنظیم اساسنامه
-
تعیین نشانی قانونی
-
آمادهسازی و ترجمه مدارک
-
انجام مراحل ثبت رسمی
-
تشکیل پرونده مالیاتی
-
دریافت مدارک و دفاتر قانونی
-
معرفی حسابدار رسمی
-
پیگیری افتتاح حساب بانکی شرکتی
کامل بودن مدارک و انتخاب صحیح ساختار از ابتدا، احتمال هزینههای اضافی و اصلاحات بعدی را کاهش میدهد.
هزینه ثبت شرکت در ترکیه چقدر است؟
هزینه نهایی برای همه پروندهها یکسان نیست و به عوامل مختلفی بستگی دارد:
-
نوع شرکت
-
تعداد شرکا
-
میزان و ساختار سرمایه
-
موضوع فعالیت
-
ترجمه و تأیید مدارک
-
نشانی قانونی
-
هزینههای ثبتی
-
خدمات حسابداری
-
دریافت مجوزهای احتمالی
-
امور بانکی و اداری
متقاضی باید علاوه بر هزینه تأسیس، هزینههای جاری شرکت را نیز در نظر بگیرد. حسابداری ماهانه، اجاره یا نشانی قانونی، بیمه، مالیات، تمدیدها و نگهداری اسناد از هزینههایی هستند که پس از ثبت ادامه خواهند داشت.
آیا ثبت شرکت باعث دریافت اقامت ترکیه میشود؟
ثبت شرکت و دریافت اقامت دو فرایند مرتبط اما مستقل هستند. صرف تأسیس شرکت به معنای صدور خودکار اقامت یا اجازه کار نیست.
امکان اقدام برای اقامت یا مجوز کار باید براساس شرایط فرد، میزان فعالیت شرکت، وضعیت بیمه، سرمایه، گردش مالی و قوانین مربوط بررسی شود. به همین دلیل، وعده «اقامت قطعی فقط با ثبت شرکت» باید با احتیاط ارزیابی شود.
اشتباهات رایج در ثبت شرکت
بخشی از مشکلات متقاضیان به دلیل تصمیمهای عجولانه پیش از تأسیس شرکت ایجاد میشود:
-
ثبت شرکت بدون برنامه تجاری
-
انتخاب موضوع فعالیت نامناسب
-
توافق شفاهی میان شرکا
-
توجه نکردن به هزینههای ماهانه
-
انتخاب آدرس بدون بررسی قانونی
-
تصور دریافت خودکار اقامت
-
شروع فعالیت بدون حسابدار
-
ثبت شرکت صرفاً برای افتتاح حساب بانکی
-
اعتماد به واسطههای فاقد مسئولیت مشخص
یک مشاوره تخصصی پیش از شروع میتواند از بسیاری از این مشکلات جلوگیری کند.
خدمات تراست گلوبال برای ثبت شرکت در ترکیه
تراست گلوبال متقاضیان ایرانی را از مرحله بررسی ایده کسبوکار تا ثبت و شروع فعالیت شرکت همراهی میکند. خدمات این مجموعه میتواند شامل موارد زیر باشد:
-
بررسی شرایط و هدف متقاضی
-
انتخاب ساختار مناسب شرکت
-
تنظیم و پیگیری مدارک ثبتی
-
راهنمایی برای انتخاب موضوع فعالیت
-
هماهنگی ترجمه رسمی مدارک
-
تعیین ساختار سهام و مدیریت
-
پیگیری تشکیل پرونده مالیاتی
-
معرفی خدمات حسابداری
-
راهنمایی برای نشانی قانونی
-
پشتیبانی در امور بانکی و اداری
-
مشاوره درباره اقامت و اجازه کار
-
پشتیبانی فارسیزبان پس از ثبت
جمعبندی
ثبت شرکت در ترکیه میتواند زمینه ورود قانونی به بازار این کشور و توسعه فعالیت بینالمللی را فراهم کند؛ اما نتیجه مطلوب زمانی به دست میآید که ساختار شرکت براساس نیاز واقعی کسبوکار انتخاب شود.
پیش از شروع باید نوع فعالیت، شرکا، هزینههای جاری، الزامات مالیاتی و برنامه بانکی مشخص شود. انتخاب یک مجموعه متخصص نیز میتواند ریسک نقص مدارک، هزینههای پیشبینینشده و تصمیمهای اشتباه را کاهش دهد.
تراست گلوبال با ارائه خدمات حقوقی، ثبتی و تجاری، متقاضیان را از مشاوره اولیه تا تأسیس و آغاز فعالیت قانونی شرکت در ترکیه همراهی میکند.
منبع: تراست گلوبال