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دو دستیار پیشین کریستیانو رونالدو به تیم مدیریتی یک تاجر زن ایرانی پیوستند

دو دستیار پیشین کریستیانو رونالدو به تیم مدیریتی یک تاجر زن ایرانی پیوستند
کد خبر : 1815456
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سمیه نور، کارآفرین و فعال اقتصادی ایرانی مقیم امارات، از آغاز همکاری با دو دستیار پیشین کریستیانو رونالدو، کاپیتان تیم ملی پرتغال، خبر داد.

بر اساس اعلام دفتر سمیه نور، این دو برادر دوقلوی پرتغالی که طی سال‌های گذشته در کنار کریستیانو رونالدو در حوزه امور اجرایی و هماهنگی فعالیت داشته‌اند، از این پس به‌عنوان دستیاران ویژه وی در پروژه‌های بین‌المللی و توسعه کسب‌وکار فعالیت خواهند کرد.

این همکاری در شرایطی آغاز شده که استفاده از مدیران و مشاوران بین‌المللی توسط شرکت‌های فعال در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری در امارات طی سال‌های اخیر روندی رو به افزایش داشته است.

این همکاری می‌تواند یکی از معدود موارد حضور همکاران نزدیک یک چهره مطرح ورزشی جهان در ساختار مدیریتی یک مجموعه اقتصادی متعلق به یک کارآفرین ایرانی خارج از کشور باشد.

جزئیات بیشتری درباره مسئولیت‌های این دو نفر و پروژه‌های مشترک آینده تاکنون منتشر نشده است.

 

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