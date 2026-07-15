پیمانکاران و خریداران آهن‌ آلات در هفته‌ های اخیر با تابلوی قیمتی مواجه شده‌ اند که ساکن نمی‌ماند. بازار میلگرد در تیر ۱۴۰۵ بار دیگر وارد فاز صعودی شده و بخشی از کاهش قیمت‌ هایی که در خرداد رخ داده بود را پس گرفته است. سوالی که ذهن بسیاری از فعالان ساخت‌ و ساز را درگیر کرده این است: این افزایش موقت است یا روند بازار تغییر کرده؟ و مهمتر از آن، آیا قیمت میلگرد آجدار به زودی پایین خواهد آمد؟

برای پاسخ دقیق به این سوال، باید ریشه‌ های اصلی این نوسان را شناخت. چند عامل همزمان روی قیمت‌ گذاری بازار آهن فشار وارد می‌کنند که هر کدام به تنهایی قابل تامل هستند.

نرخ ارز؛ محرک اصلی قیمت‌ گذاری فولاد

در بازار ایران، قیمت پایه میلگرد در بورس کالا بر اساس فرمولی محاسبه می‌شود که مستقیما به نرخ دلار گره خورده است. این فرمول ترکیبی از قیمت شمش صادراتی و نرخ ارز تالار بانک مرکزی است و هرگاه دلار جهش کند، قیمت پایه محصولات فولادی نیز بالا می‌رود حتی اگر تقاضای داخلی در سطح پایینی باشد.

در خرداد ۱۴۰۵ کاهش چشمگیر نرخ ارز زمینه افت چهار تا پنج درصدی قیمت میلگرد را فراهم کرد. اما تیر ماه داستان دیگری داشت؛ بازگشت نگرانی‌ های سیاسی و فشار مجدد بر ارز، انتظارات تورمی را دوباره فعال کرد و بخشی از تولیدکنندگان برای پوشش ریسک افزایش هزینه‌ ها، نرخ‌ های خود را تعدیل کردند.

نکته مهم اینجاست: حتی در شرایطی که بازار جهانی فولاد در رکود باشد، رشد نرخ ارز می‌تواند اثر کاهشی آن را در بازار داخلی کاملا خنثی کند. این ساختار، پیش‌ بینی قیمت میلگرد را به یک بازی دو متغیره تبدیل کرده است: ثبات ارزی و وضعیت تقاضا.

هزینه‌ های تولید در فنجان داغ کارخانه‌ ها

فراتر از نرخ ارز، کارخانه‌ های فولادی در ماه‌ های اخیر با چالش مشخص‌ تری دست‌ و پنجه نرم می‌کنند: محدودیت‌ های انرژی. قطعی برق و گاز که هر تابستان بخشی از ظرفیت تولید را محدود می‌کند، هزینه سربار واحدهای فولادی را به طور قابل توجهی بالا برده است.

در کنار این، افزایش هزینه تامین مواد اولیه به‌ ویژه شمش فولادی و آهن اسفنجی نیز فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد کرده است. داده‌ های خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد قیمت آهن اسفنجی در آن ماه حدود هشت درصد رشد داشت در حالی که قیمت میلگرد افت کرد؛ یعنی حاشیه سود تولیدکنندگان فشرده‌ تر شد. این فشار اقتصادی، یکی از دلایل مقاومت کارخانه‌ها در برابر کاهش قیمت است.

بازار میلگرد آجدار در تیر ۱۴۰۵ چه گفت؟

داده‌ های بازار در روزهای اخیر تصویر روشنی ارائه می‌دهند. در ۲۱ تیر ۱۴۰۵ بخشی از محصولات میلگرد افزایش قیمت داشتند؛ میلگرد ۱۶ نیشابور دو هزار تومان رشد کرد و میلگرد ۱۴ آناهیتا گیلان یک هزار تومان گران‌ تر شد. این رشدها در کنار افزایش قیمت انرژی و بازگشت فشار ارزی اتفاق افتاده است.

اما یک واقعیت مهم هم وجود دارد: طرف دیگر بازار، یعنی تقاضا، هنوز قوی نیست. رکود ساخت‌ و ساز پابرجاست و کاهش نقدینگی در دسترس خریداران، حجم معاملات را پایین نگه داشته است. همین تضاد میان فشار هزینه‌ ای از سمت عرضه و رکود از سمت تقاضا، بازار را در حالتی نه کاملا صعودی و نه کاملا نزولی نگه داشته است. برای پیگیری قیمت میلگرد آجدار به صورت لحظه‌ا ی می‌توان قیمت‌های روزانه همه کارخانه‌ها را با جزئیات مقایسه کرد.

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان؛ شاخص بازار کشور

در میان کارخانه‌ های تولیدکننده، میلگرد ذوب آهن اصفهان از دیرباز یک شاخص مرجع برای بازار محسوب می‌شود. این کارخانه با نماد اختصاری ESCO، میلگرد A3 را در سایزهای ۱۲ تا ۳۲ میلیمتر با رعایت استانداردهای ASTM، GOST و JIS تولید می‌کند.

در ۲۳ تیر ۱۴۰۵ قیمت میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهان در محدوده ۶۵ هزار تومان و میلگرد ۲۲ در حدود ۶۳ هزار و ۶۰۰ تومان ثبت شده است. این ارقام نسبت به ابتدای تیر ماه رشد داشته‌ اند. برای مشاهده جزئیات کامل و مقایسه قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در سایزهای مختلف می‌توان از پلتفرم‌ های تخصصی استعلام گرفت.

نکته‌ای که خریداران اغلب از آن غافل می‌شوند اینجاست که قیمت کارخانه و قیمت انبار برای یک محصول یکسان نیستند. در این بازار، خرید از انبار می‌تواند نسبت به قیمت درب کارخانه تا چهار درصد ارزان‌ تر باشد؛ عاملی که در محاسبه هزینه نهایی پروژه نقش مهمی دارد.

آیا واقعا میلگرد ارزان‌تر می‌شود؟

پاسخ صادقانه این است: بستگی دارد. دو سناریوی اصلی روی میز است.

در سناریوی خوش‌ بینانه، اگر مذاکرات دیپلماتیک نتیجه مثبت بدهد و نرخ ارز وارد کانال پایین‌ تری شود، فشار هزینه‌ ای از روی کارخانه‌ ها کم می‌شود و بازار می‌تواند وارد فاز تثبیت یا حتی کاهش ملایم شود. تجربه خرداد ۱۴۰۵ نشان داد که بازار این واکنش را به سرعت نشان می‌دهد.

در سناریوی محتاطانه اما، ادامه تنش‌ های سیاسی، محدودیت‌ های انرژی در تابستان و رشد هزینه‌ های سربار می‌تواند قیمت‌ ها را در سطح فعلی نگه دارد یا حتی اندکی بالاتر ببرد. رکود تقاضا هم از جهش شدید جلوگیری می‌کند اما به معنای کاهش قابل توجه هم نیست.

آنچه اغلب کارشناسان بازار بر سر آن توافق دارند این است که قیمت میلگرد در ۱۴۰۵ بیش از هر عامل دیگری به نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد. کسی که نرخ ارز را پیش بینی کند، قیمت آهن‌ آلات را هم می‌داند.

چطور در این شرایط هوشمندانه خرید کنیم؟

وقتی بازار در نوسان است و سیگنال‌ های متضادی ارسال می‌کند، چند اصل ساده می‌تواند خریدار را از تصمیم‌ های پرهزینه نجات دهد.

اول اینکه قیمت را از چند کارخانه به صورت همزمان مقایسه کنید. اختلاف قیمت میلگرد یک سایز مشابه از کارخانه‌ های مختلف گاهی چند هزار تومان در هر کیلوگرم است؛ رقمی که در یک پروژه متوسط به اعداد قابل توجهی تبدیل می‌شود.

دوم، بین خرید کارخانه و خرید انبار مقایسه کنید. برخی اوقات موجودی انبارهای توزیع‌ کننده ارزان‌ تر از نرخ درب کارخانه است. سوم، زمان خرید را با توجه به اخبار ارزی تنظیم کنید. بازار میلگرد پس از اخبار مثبت دیپلماتیک معمولا ظرف چند روز واکنش نشان می‌دهد.

پلتفرم ایران فلز با ارائه قیمت لحظه‌ ای میلگرد از کارخانه‌های مختلف، مقایسه نرخ کارخانه و انبار در کنار هم، و امکان دریافت مشاوره تخصصی رایگان، می‌تواند ابزار مفیدی برای خریداران حرفه‌ ای باشد که می‌خواهند تصمیم آگاهانه‌ تری در بازار پرنوسان آهن‌ آلات بگیرند.

جمع‌ بندی

بازار میلگرد در تیر ۱۴۰۵ حاصل برخورد دو نیروی مخالف است: فشار هزینه‌ ای از سمت عرضه در برابر رکود تقاضا از سمت مصرف. نرخ ارز تعیین‌ کننده‌ ترین عامل بازی است و تا زمانی که ثبات ارزی شکل نگیرد، انتظار کاهش قابل توجه قیمت‌ ها واقع‌ بینانه نیست. در این شرایط، خریدار هوشمند کسی است که به جای انتظار برای کاهش قطعی، با پیگیری قیمت‌ های لحظه‌ ای و مقایسه دقیق کارخانه‌ ها، بهترین فرصت موجود را شناسایی کند.

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