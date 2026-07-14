آگهی فراخوان مناقصه عمومی تصفیه فاضلاب

شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا در نظر دارد، مناقصه عمومی تامین، ساخت،نصب وراه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب در مجتمع خدمات و رفاهی سرای کویر1و2 واقع در طرفین کیلومتر 40 آزادراه کاشان – نطنز – اصفهان از طریق فراخوان عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید فلذا از شرکت هایی که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه را داشته و دارای سوابق و تجربیات موثر و مرتبط می باشند دعوت می شود جهت بازدیدودریافت شرایط حداکثر از مورخ 23/04/1405الی 04/05/1405 در ساعات اداری در محل شرکت واقع در تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری،نبش کوچه رام، پلاک 5 طبقه دوم دفتر مدیریت خانم علیزاده مراجعه و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02126653199 تماس حاصل نمایند.

الف،شرح مختصر کار :

انتخاب پیمانکار پروژه تامین، ساخت،نصب وراه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب مجتمع خدمات و رفاهی سرای کویر1و2 طبق طرح پیوست .

ب،مواعد زمانی مناقصه :

زمان ارائه پیشنهادات از تاریخ23/04/1405 لغایت پایان روز 04/05/1405 وزمان بازگشایی پاکات ارزیابی در مورخ دو شنبه 05/05/1405 می باشد.فلذا شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا در رد یا قبولی پاکات شرکت کنندگان در مناقصه اختیار تام دارد.

ج، مبلغ سپرده:

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری شماره 304431400 نزد بانک رفاه کارگران بنام شرکت بازرگانی پدیده نیکان صبا به مبلغ 10.000.000.000ریال می باشد.

پایان رپرتاژ آگهی