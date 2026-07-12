به گزارش ایلنا، از پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی گرفته تا کارخانه‌های فولاد، معادن، فرودگاه‌ها، مراکز تجاری و ساختمان‌های اداری، همگی برای کاهش ریسک حوادث و افزایش ضریب اطمینان، به سیستم‌های اعلام و اطفای حریق استاندارد و قابل اعتماد نیاز دارند.

در چنین شرایطی، انتخاب یک مجموعه متخصص که بتواند از مرحله طراحی و مهندسی تا تأمین تجهیزات، نصب، راه‌اندازی و خدمات پس از اجرا را به‌صورت یکپارچه انجام دهد، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. شرکت آرکا صنعت پیشرو یکی از مجموعه‌های فعال در این حوزه است که با تکیه بر تجربه مدیران خود، طی بیش از دو دهه فعالیت، خدمات تخصصی متنوعی را در حوزه ایمنی و آتش‌نشانی به صنایع مختلف کشور ارائه کرده است.

تجربه‌ای که از طراحی آغاز می‌شود

فعالیت آرکا صنعت تنها به تأمین تجهیزات محدود نمی‌شود. این شرکت با اتکاء به دانش مهندسی و تجربه اجرایی، در زمینه طراحی، مشاوره، تولید، ساخت، تأمین، تست، نصب و راه‌اندازی سیستم‌های اعلام و اطفای حریق فعالیت می‌کند و تلاش دارد برای هر پروژه، متناسب با شرایط محیطی و ریسک‌های موجود، راهکار اختصاصی ارائه دهد. این رویکرد باعث شده است آرکا صنعت در پروژه‌های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاه، معدن، شهرداری‌ها، فرودگاه‌ها، سازمان‌های آتش‌نشانی، مراکز اداری و تجاری حضور داشته باشد.

یکی از ویژگی‌های این مجموعه، همراهی با کارفرما از مرحله مطالعات اولیه تا راه‌اندازی نهایی پروژه است؛ موضوعی که نقش مهمی در کاهش خطاهای اجرایی و افزایش اطمینان از عملکرد صحیح سیستم‌های ایمنی دارد.

سیستم‌های اعلام حریق؛ نخستین حلقه زنجیره ایمنی

در هر حادثه، سرعت تشخیص حریق می‌تواند تفاوت میان یک خسارت محدود و یک بحران گسترده را رقم بزند. به همین دلیل، سیستم‌های اعلام حریق یکی از مهم‌ترین اجزای هر پروژه ایمنی به شمار می‌روند.

آرکا صنعت انواع پنل‌های اعلام حریق، دتکتورهای دود، حرارت، شعله و گاز، شستی‌های اعلام حریق، آژیرها، فلاشرها، تجهیزات تست و سامانه‌های Fire & Gas را متناسب با نیاز پروژه‌های مختلف ارائه می‌کند. این تجهیزات با هدف شناسایی سریع خطر، ارسال هشدار به اپراتورها و فعال‌سازی سامانه‌های اطفای حریق طراحی شده‌اند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، امکان واکنش مناسب فراهم شود.

سیستم‌های اطفای حریق؛ زمانی که هر ثانیه اهمیت دارد

پس از تشخیص حریق، مهم‌ترین مرحله، کنترل و مهار آن است. آرکا صنعت در حوزه سیستم‌های اطفای حریق نیز مجموعه متنوعی از تجهیزات و راهکارهای مهندسی را ارائه می‌دهد که متناسب با نوع خطر، شرایط محیطی و الزامات هر پروژه انتخاب می‌شوند.

از سیستم‌های مبتنی بر آب گرفته تا سامانه‌های گازهای بی‌اثر (Inert Gas)، تجهیزات آب‌پاش، سامانه‌های Deluge و سایر راهکارهای اطفای حریق، همگی با هدف کاهش خسارات و جلوگیری از گسترش آتش طراحی می‌شوند. انتخاب صحیح نوع سیستم اطفا علاوه بر حفاظت از تجهیزات و زیرساخت‌ها، می‌تواند از توقف طولانی‌مدت خطوط تولید نیز جلوگیری کند.

مانیتورهای آتش‌نشانی؛ قدرت بالا برای شرایط بحرانی

یکی از محصولات تخصصی آرکا صنعت، مانیتورهای آتش‌نشانی و تجهیزات جانبی آن‌هاست. این تجهیزات برای مقابله با آتش‌سوزی‌های گسترده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، اسکله‌ها و مخازن ذخیره‌سازی طراحی شده‌اند و قابلیت هدایت حجم بالایی از آب یا فوم را دارند.

مانیتورهای ثابت، برجی، متحرک و نازل‌های مخصوص، با استفاده از آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی مانند برنز و برنج تولید می‌شوند تا در شرایط سخت محیطی و پروژه‌های ساحلی یا فراساحلی نیز عملکرد مطمئنی داشته باشند.

نازل‌ها و اسپرینکلرها؛ تجهیزات کوچک با نقشی بزرگ

در بسیاری از سیستم‌های اطفای حریق، عملکرد صحیح نازل‌ها و اسپرینکلرها تعیین‌کننده است. آرکا صنعت انواع نازل‌های پاشش تخت، مخروطی، سرعت بالا، آب و فوم، پرده آب و اسپرینکلرهای آتش‌نشانی را برای کاربردهای مختلف صنعتی عرضه می‌کند.

کیفیت ساخت، مقاومت در برابر خوردگی و طراحی متناسب با شرایط عملیاتی، از مهم‌ترین ویژگی‌های این تجهیزات است. انتخاب صحیح نازل‌ها باعث می‌شود آب یا ماده اطفایی با الگوی مناسب روی محل حریق توزیع شده و اثربخشی عملیات اطفا افزایش یابد.

تجهیزات امداد و ایمنی؛ مکمل حفاظت از نیروی انسانی

ایمنی تنها به مهار آتش محدود نمی‌شود. حفاظت از نیروی انسانی نیز بخش مهمی از مدیریت بحران است. به همین دلیل، آرکا صنعت در کنار سیستم‌های اعلام و اطفای حریق، انواع تجهیزات کمک‌های اولیه، دوش و چشم‌شوی اضطراری، تجهیزات حفاظت فردی و سایر ملزومات ایمنی را نیز ارائه می‌کند.

این تجهیزات به‌ویژه در محیط‌های صنعتی که کارکنان با مواد شیمیایی، حرارت یا تجهیزات پرخطر سروکار دارند، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های احتمالی و افزایش ایمنی محیط کار ایفاء می‌کنند.

کیفیت، استاندارد و همراهی با پروژه

آنچه آرکا صنعت بر آن تأکید دارد، تنها عرضه تجهیزات نیست؛ بلکه ارائه یک راهکار کامل برای حفاظت از پروژه است. همکاری با شرکای بین‌المللی، بهره‌گیری از استانداردهای روز و همراهی با کارفرما از مرحله طراحی تا راه‌اندازی نهایی، بخشی از رویکرد این شرکت در اجرای پروژه‌های ایمنی است.

در پروژه‌های صنعتی، عملکرد صحیح سیستم‌های ایمنی تنها زمانی تضمین می‌شود که طراحی، انتخاب تجهیزات و اجرای پروژه به‌صورت هماهنگ انجام شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که سرمایه‌گذاری در تجهیزات استاندارد و خدمات مهندسی، نه‌تنها احتمال وقوع خسارت را کاهش می‌دهد، بلکه به حفظ تداوم تولید و افزایش بهره‌وری نیز کمک می‌کند.

با توجه به توسعه روزافزون صنایع و افزایش حساسیت نسبت به الزامات ایمنی، نیاز به راهکارهای مهندسی و تجهیزات قابل اعتماد بیش از گذشته احساس می‌شود. آرکا صنعت نیز با تکیه بر تجربه، توان فنی و ارائه خدمات یکپارچه، تلاش کرده است در این مسیر، پاسخگوی نیاز پروژه‌های صنعتی و عمرانی کشور باشد.

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