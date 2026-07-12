قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان

تقسیم ارث همواره یکی از پر چالش ترین مسائل خانواده ها است. بر اساس قانون فعلی، اگر متوفی هم فرزند دختر و هم پسر داشته باشد، سهم پسر دو برابر دختر است و هیچ قانون جدیدی برای برابر شدن این سهم ها به صورت خودکار تصویب نشده است.

با این حال، اگر پدر یا مادری قصد دارد سهم فرزندان دختر و پسر خود را برابر کند، تنها راه قانونی استفاده از حق وصیت است. شخص می تواند پیش از فوت، تا یک سوم اموال خود را طی یک سند رسمی به نفع دختران وصیت کند تا بعد از مرگ، دریافتی فرزندان دختر و پسر با یکدیگر برابر شود. در غیر این صورت، تقسیم اموال دقیقا مطابق قانون مدنی و با سهم دو برابری پسران انجام می گیرد. فرزندان برای ارث بردن حتما باید مشروع باشند تا سهمی به آن ها تعلق بگیرد.

نحوه محاسبه ارث دختر و پسر

برای محاسبه کردن سهم فرزندان، باید به تعداد و جنسیت آن ها دقت کنیم. حالت های مختلفی در این زمینه وجود دارد. اگر فرد فوت شده تنها یک فرزند داشته باشد، چه آن فرزند پسر باشد و چه دختر، تمام ماترک به همان یک فرزند می رسد. در حالتی که متوفی چند فرزند داشته باشد اما همه آن ها هم جنس باشند، یعنی همه پسر یا همه دختر باشند، کل اموال بین آن ها به تساوی تقسیم می شود. اما اگر فرزندان ترکیبی از دختر و پسر باشند، قاعده دو برابر بودن سهم پسر نسبت به دختر اجرا می شود.

برای انجام امور انحصار وراثت و محاسبه دقیق سهم هر یک از وراث بدون درگیری و اختلاف، کمک گرفتن از یک وکیل انلاین بسیار کمک کننده است. یک وکیل دادگستری با تسلط بر مواد قانونی به راحتی حقوق وراث را مشخص می کند و از بروز مشکلات بین فرزندان جلوگیری می کند.

محاسبه یک هشتم ارث زن

بر اساس قانون مدنی، سهم ارث همسر متوفی بسیار روشن است و به دو حالت تقسیم می شود:

اگر متوفی فرزند داشته باشد: سهم زن یک هشتم از اموال منقول (مثل ماشین) و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول (مثل خانه و زمین) است.

سهم زن یک هشتم از اموال منقول (مثل ماشین) و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول (مثل خانه و زمین) است. اگر متوفی فرزند نداشته باشد: سهم زن به یک چهارم افزایش پیدا می کند.

نکته حقوقی مهم این است که زن از خود ملک یا زمین ارث نمی برد، بلکه معادل ارزش مالی آن سهم دریافت می کند. همچنین تمام شایعات مجازی درباره افزایش سهم زن به یک چهارم (در صورت داشتن فرزند) کاملا بی اساس است و این قانون از سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت تا کنون هیچ تغییری نکرده است.

متن قانون تقسیم ارث بین فرزندان

ماده نهصد و هفت قانون مدنی، مبنای اصلی دادگاه ها برای تقسیم ارث است. خلاصه این ماده قانونی به این صورت است:

اگر متوفی فقط یک فرزند (پسر یا دختر) داشته باشد، تمام اموال به او می رسد.

اگر چند فرزند هم جنس (همه پسر یا همه دختر) باشند، ارث به طور مساوی بین آن ها تقسیم می شود.

اگر فرزندان ترکیبی از دختر و پسر باشند، سهم پسر دقیقا دو برابر دختر محاسبه می شود.

فرمول تقسیم ارث بین فرزندان دختر و پسر

برای محاسبه دقیق و سریع ماترک، شما می توانید روی لینک محاسبه انلاین ارث کلیک کنید. اما فرمول دستی این محاسبه بسیار مشخص است. در گام اول باید سهم کسانی که فرض بر هستند مانند همسر متوفی و پدر و مادر او را از کل اموال کم کنیم. باقی مانده اموال متعلق به فرزندان است.

برای تخصیص سهم ها، باید تعداد کل سهام را مشخص کنیم. به هر پسر دو سهم و به هر دختر یک سهم می دهیم. جمع این اعداد، عدد کل سهام را نشان می دهد. برای درک بهتر به این مثال توجه کنید: فرض کنید متوفی سه فرزند پسر و چهار فرزند دختر دارد. تعداد سهام پسران عدد شش و تعداد سهام دختران عدد چهار می شود. جمع کل سهام می شود عدد ده. حالا اگر کل دارایی یک میلیارد تومان باشد، این یک میلیارد را بر عدد ده تقسیم می کنیم که حاصل آن یکصد میلیون تومان می شود. بنابراین هر دختر یکصد میلیون تومان و هر پسر دو سهم معادل دویست میلیون تومان دریافت می کند.

طرح برابر قانون ارث بین دختر و پسر

موضوع برابری سهم دختر و پسر همیشه یکی از بحث های داغ در شبکه های اجتماعی است. بار ها شایعاتی مبنی بر تصویب طرح های جدید در مجلس برای برابر شدن ارث دختر و پسر منتشر شده است. اما باید با قاطعیت گفت که این اخبار صرفا شایعه اینترنتی هستند و هیچ طرحی در این خصوص در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است. متن قانون مدنی در این باره کاملا روشن است و سهم پسر همچنان دو برابر دختر محاسبه می شود.

در حال حاضر تنها روشی که برای نزدیک کردن سهم دختران به پسران وجود دارد، تنظیم وصیت رسمی است. شخص می تواند پیش از فوت، تا یک سوم اموال خود را طی یک سند رسمی در دفترخانه برای دختران خود وصیت کند تا بعد از مرگ، ارث دختران و پسران به هم نزدیک شود. اگر تعداد دختران از پسران خیلی بیشتر باشد، وصیت از مقدار یک سوم کل اموال بیشتر می شود. در این حالت اگر سایر وراث این وصیت اضافه را تنفیذ کنند (بپذیرند)، سهم ها برابر می شود اما اگر تنفیذ نکنند، وصیت فقط تا همان یک سوم معتبر است و اجرا می شود.

قانون تقسیم ارث پدری

تقسیم اموال پدری و مادری هیچ تفاوتی با هم ندارند؛ یعنی حتی در تقسیم طلای مادر هم قانون سهم دو برابری پسر نسبت به دختر اجرا می شود. پس از فوت پدر، ابتدا سهم پدر و مادر متوفی (هر کدام یک ششم) و سهم همسر او (یک هشتم) کسر شده و باقی مانده اموال بین فرزندان تقسیم می گردد.

اگر متوفی فرزند و پدر و مادری نداشته باشد، ارث به طبقه دوم یعنی خواهر و برادر می رسد که در این حالت نیز سهم برادر دو برابر خواهر است.

وراث برای مدیریت و دریافت اموال پدری سه راه قانونی پیش رو دارند:

قبول مطلق: پذیرش هم زمان تمام اموال و بدهی ها.

پذیرش هم زمان تمام اموال و بدهی ها. قبول مشروط: پذیرش ارث به شرط محاسبه دقیق میزان بدهی های متوفی.

پذیرش ارث به شرط محاسبه دقیق میزان بدهی های متوفی. رد ترکه: نپذیرفتن و رد کردن کامل ارثیه.

در نهایت اگر وراث بر سر نحوه تقسیم به توافق نرسند، دادگاه اموال قابل قسمت را افراز (تقسیم عادلانه) می کند و برای اموالی که قابل قسمت نیستند (مثل تلویزیون) از روش قرعه کشی استفاده می کند.

آیا قانون ارث در سال ۱۴۰۵ تغییر کرده است ؟

در فضای اینترنت شایعات فراوانی درباره قوانین جدید و برابری حقوق زن و مرد شنیده می شود. اشخاص مرتبا سوال می پرسند که آیا تغییری در میزان سهم ها رخ داده است؟. با قاطعیت می توان گفت که در سال هزار و چهارصد و پنج هیچ قانون جدیدی در این زمینه به تصویب نرسیده است. میزان سهم پسر و دختر بسیار متفاوت است و پسر همچنان دو برابر سهم دختر را مال خود می کند.

برای گرفتن تصمیم های درست و جلوگیری از تنش و نارضایتی بین خواهر و برادر ها، توصیه می شود حتما از یک مرجع معتبر سوالات خود را بپرسید. شما عزیزان می توانید از امکان مشاوره حقوقی رایگان بهره ببرید تا تمام ابهامات شما برطرف شود و کار به شکایت و دادگاه کشیده نشود.

پایان رپرتاژ آگهی