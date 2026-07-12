چگونه یک حکم قطعی کیفری را بشکنیم؟ (راهنمای جامع اعاده دادرسی کیفری)

شنیدن عبارت «حکم قطعی و غیرقابل اعتراض» برای هر کسی که درگیر یک پرونده کیفری است، می‌تواند به معنای پایان راه و رسیدن به بن‌بست باشد. اما آیا واقعاً در سیستم حقوقی ایران، پس از قطعی شدن حکم، هیچ راهی برای اثبات بی‌گناهی یا تغییر رأی وجود ندارد؟ پاسخ مثبت است؛ قانون‌گذار برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد، مسیر فوق‌العاده‌ای به نام اعاده دادرسی کیفری را پیش‌بینی کرده است.

اگر شما یا یکی از نزدیکانتان با یک حکم قطعی ناعادلانه روبرو شده‌اید، این مقاله می‌تواند آخرین و مهم‌ترین برگ برنده شما در دیوان عالی کشور باشد.

اعاده دادرسی کیفری چیست؟

اعاده دادرسی یکی از روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است. زمانی که تمام راه‌های عادی اعتراض (مانند واخواهی و تجدیدنظر) بسته شده و حکم به مرحله اجرا درآمده باشد، تنها راه برای بازگرداندن پرونده به دادگاه و بررسی مجدد آن، ثبت درخواست اعاده دادرسی است.

این درخواست مستقیماً در دیوان عالی کشور مطرح می‌شود و دیوان تنها در صورتی با آن موافقت می‌کند که دلایل شما دقیقاً با موارد ذکر شده در قانون تطابق داشته باشد.

ویژگی‌ها اعتراض تجدیدنظر اعاده دادرسی کیفری وضعیت حکم حکم هنوز قطعی نشده است حکم کاملاً قطعی شده است مرجع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان دیوان عالی کشور محدودیت زمانی مهلت ۲۰ روزه دارد فاقد مهلت زمانی مقرر (در موارد خاص)

در چه مواردی می‌توان درخواست اعاده دادرسی داد؟

پذیرش این درخواست در دیوان عالی کشور بسیار سخت‌گیرانه است و تنها در شرایط خاصی که در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده، امکان‌پذیر است. مهم‌ترین موارد اعاده دادرسی کیفری عبارتند از:

جعلی بودن مدارک یا شهادت دروغ: اگر پس از صدور حکم قطعی ثابت شود که اسناد ارائه شده در دادگاه جعلی بوده‌اند یا شاهدان به دروغ شهادت داده‌اند.

اگر پس از صدور حکم قطعی ثابت شود که اسناد ارائه شده در دادگاه جعلی بوده‌اند یا شاهدان به دروغ شهادت داده‌اند. پیدا شدن مقصر اصلی: در صورتی که فردی به اتهام قتلی مجازات شود و سپس فرد دیگری پیدا شود که ارتکاب همان جرم را به گردن بگیرد یا زنده بودن مقتول ثابت شود.

در صورتی که فردی به اتهام قتلی مجازات شود و سپس فرد دیگری پیدا شود که ارتکاب همان جرم را به گردن بگیرد یا زنده بودن مقتول ثابت شود. تضاد در احکام: اگر چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند، اما از احکام صادر شده چنین برآید که فقط یک نفر می‌توانسته آن جرم را انجام دهد.

اگر چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند، اما از احکام صادر شده چنین برآید که فقط یک نفر می‌توانسته آن جرم را انجام دهد. قانون لاحق (جدید) با مجازات خفیف‌تر: اگر پس از قطعی شدن حکم، قانون جدیدی تصویب شود که عمل ارتکابی را دیگر جرم نداند یا مجازات کمتری برای آن در نظر بگیرد.

اگر پس از قطعی شدن حکم، قانون جدیدی تصویب شود که عمل ارتکابی را دیگر جرم نداند یا مجازات کمتری برای آن در نظر بگیرد. ارائه شواهد و دلایل جدید: اگر پس از صدور حکم، اسناد یا دلایل جدیدی کشف شود که در زمان رسیدگی پنهان مانده و اثبات‌کننده بی‌گناهی محکوم باشد.

نکته حقوقی مهم: ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود: الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد. ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود. ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است. ج - پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد. چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

چرا در اعاده دادرسی به وکیل متخصص نیاز داریم؟

تنظیم لایحه برای دیوان عالی کشور با تنظیم دادخواست‌های معمولی کاملاً متفاوت است. قضات دیوان عالی کشور از عالی‌رتبه‌ترین قضات کشور هستند و کوچک‌ترین نقص، استدلال ضعیف یا عدم انطباق دقیق با بندهای قانونی، منجر به صدور «قرار رد اعاده دادرسی» می‌شود. متاسفانه، بسیاری از افراد با نوشتن لوایح غیرتخصصی، این آخرین شانس خود را برای همیشه می‌سوزانند.

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