بیمه بازار: مرجع اطمینان برای مدیران و مالکان در انتخاب بیمه آسانسور
بیمه آسانسور در اصل یک بیمه مسئولیت است و برای جبران خسارتهای جانی استفادهکنندگان آسانسور طراحی شده است؛ نه برای پرداخت هزینه تعمیر موتور، کابین یا قطعات فنی آسانسور.
برای مدیر یا مالک ساختمان، هنگام خرید بیمه آسانسور فقط قیمت پایینتر معیار نیست. مهمتر از قیمت، این است که بدانید بیمهنامه دقیقا چه خسارتهایی را پوشش میدهد، چه مدارکی برای صدور نیاز دارد و در زمان حادثه چه شرایطی برای دریافت خسارت مطرح میشود. بیمه آسانسور در اصل یک بیمه مسئولیت است و برای جبران خسارتهای جانی استفادهکنندگان آسانسور طراحی شده است؛ نه برای پرداخت هزینه تعمیر موتور، کابین یا قطعات فنی آسانسور.
در چنین تصمیمی، مقایسه شفاف شرایط شرکتهای بیمه اهمیت زیادی دارد. در بیمه آسانسور بیمه بازار میتوانید با وارد کردن مشخصات ساختمان و آسانسور، گزینههای مختلف را بررسی کنید و بهترین انتخاب را انجام دهید.
بیمه آسانسور چه پوششهایی دارد؟
بیمه مسئولیت آسانسور برای زمانی است که استفادهکننده آسانسور در اثر حادثه دچار آسیب شود و مسئولیت حادثه متوجه مدیر، مالک یا دارنده آسانسور باشد. پوششهای اصلی به خسارتهای جانی مربوط میشوند. جدول زیر نشان میدهد کدام خسارتها معمولا در بیمه آسانسور قابل پوشش هستند و کدام موارد خارج از تعهدات رایج این بیمهنامه قرار میگیرند:
|
وضعیت در بیمه آسانسور
|
مورد
|
معمولا تحت پوشش، تا سقف تعهدات بیمهنامه
|
فوت و دیه استفادهکنندگان
|
معمولا تحت پوشش
|
نقص عضو ناشی از حادثه
|
بسته به سقف انتخابی قابل پوشش
|
هزینههای پزشکی فرد آسیبدیده
|
در بعضی قراردادها و با توجه به شرایط بیمهنامه
|
خسارت مالی بار در آسانسور باربری
|
معمولا تحت پوشش نیست
|
تعمیر موتور، کابین یا قطعات آسانسور
|
معمولا تحت پوشش نیست
|
خرابیهای فنی پیش از شروع بیمهنامه
به همین دلیل، اگر آسانسور ساختمان به تعمیر یا سرویس نیاز داشته باشد، بیمه مسئولیت آسانسور هزینه تعمیرات فنی را پرداخت نمیکند. برای کاهش ریسک حادثه، سرویس دورهای و نگهداری صحیح آسانسور همچنان ضروری است.
عوامل مهم پیش از انتخاب بیمه آسانسور
یک انتخاب مطمئن از اطلاعات دقیق شروع میشود. هنگام استعلام، مشخصاتی مثل کاربری ساختمان، تعداد طبقات، ظرفیت آسانسور، سن دستگاه، تعداد آسانسورها و وجود درِ داخلی کابین روی قیمت و شرایط بیمهنامه اثر میگذارند.
برای مثال، یک ساختمان اداری پرتردد با آسانسور چندنفره، ریسک متفاوتی نسبت به یک ساختمان مسکونی چهارطبقه دارد. در چنین ساختمانی، انتخاب سقف تعهد پایین فقط بهدلیل حق بیمه کمتر، تصمیم کاملی نیست. مدیر ساختمان باید میزان رفتوآمد، تعداد کاربران و احتمال خسارت را هم در نظر بگیرد. بهطورکلی این موارد را قبل از خرید بررسی کنید:
- سقف تعهد فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی
- کاربری واقعی آسانسور؛ مسکونی، اداری، تجاری یا باربری
- اعتبار گواهی استاندارد و برگه سرویس دورهای
- استثناهای درجشده در شرایط بیمهنامه
- تاریخ پایان بیمهنامه فعلی، برای جلوگیری از فاصله در پوشش
- مدارک لازم برای صدور و روند پیگیری خسارت
چرا سرویس دورهای و گواهی استاندارد آسانسور اهمیت دارد؟
بیمه آسانسور بهتنهایی خطر را حذف نمیکند. مدیر ساختمان باید مطمئن باشد که سرویسهای دورهای بهموقع انجام میشوند و مدارک فنی آسانسور قابل ارائه هستند. در برخی بیمهنامهها، نگهداری منظم آسانسور و ارائه گواهی استاندارد در فرایند بررسی خسارت حائز اهمیت است.
به همین دلیل، بهتر است مدارک آسانسور را فقط هنگام خرید بیمه جمعآوری نکنید. یک پوشه مشخص برای قرارداد سرویس، گزارشهای بازدید، گواهی استاندارد و نسخه بیمهنامه داشته باشید تا در زمان تمدید یا حادثه، روند پیگیری سادهتر شود.
انتخاب بیمه آسانسور فقط با مقایسه قیمت کامل نمیشود
قیمت پایینتر ممکن است در نگاه اول جذاب باشد، اما باید در کنار سقف تعهدات و شرایط قرارداد بررسی شود. برای نمونه، اگر دو بیمهنامه قیمت نزدیکی داشته باشند اما یکی سقف هزینه پزشکی یا تعهد جانی بیشتری ارائه دهد، انتخاب ارزانتر لزوما انتخاب اقتصادیتر نیست.
مدیران ساختمان همیشه با این چالش روبرو هستند که باید میان بودجه ساختمان و میزان پوشش بیمه آسانسور تعادل برقرار کنند. مقایسه قیمت و جزئیات قرارداد در یک مسیر مشخص، این تصمیم را قابلفهم میکند و احتمال انتخاب اشتباه را پایین میآورد.
بیمه بازار چگونه انتخاب را برای مدیران ساختمان آسان میکند؟
اعتبار در خرید بیمه، فقط به خرید آنلاین یا سرعت صدور محدود نمیشود. مدیر ساختمان باید بتواند اطلاعات ساختمان را ثبت کند، پیشنهادهای قابلمقایسه ببیند، پوششها را کنار هم بررسی کند و سپس درباره بیمهنامه تصمیم بگیرد.
بیمه بازار این مسیر را با استعلام آنلاین، نمایش گزینههای شرکتهای بیمه و امکان تکمیل مدارک بهصورت غیرحضوری سادهتر میکند. این فرایند به مدیرانی که زمان محدودی دارند، کمک میکند تا بدون مراجعه به چند شعبه، انتخابی متناسب با شرایط آسانسور و ساختمان داشته باشند.
جمعبندی
بیمه آسانسور بخشی از مدیریت مسئولانه ساختمان است، اما جای سرویس منظم و رعایت استانداردهای فنی را نمیگیرد. برای انتخاب درست، علاوه بر مقایسه قیمتها، سقف تعهدات، استثناهای بیمهنامه، کاربری ساختمان و مدارک فنی آسانسور را هم بررسی کنید.
در این راستا بیمه بازار در کنار شماست تا با مقایسه شفاف گزینهها، بتوانید بهترین تصمیم را بگیرید که با شرایط واقعی ساختمان و مسئولیت مدیران هماهنگ باشد.