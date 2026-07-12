این بیمه ها، بیشترین کمک هزینه خرید سمعک را پرداخت می کنند!

تهیه ابزارهای کمک شنوایی در سال های اخیر به دلیل وابستگی شدید این تجهیزات به نرخ ارز، با نوسانات قیمتی شدیدی همراه بوده است. برای بسیاری از خانواده ها و مراجعانی که با مشکلات شنوایی دست وپنجه نرم می کنند، دریافت کمک هزینه از سازمان های بیمه گر، تنها راهکار منطقی برای کاهش این بار مالی سنگین است. اما بررسی ها نشان می دهد که اگر معیار ما «بیشترین میزان پرداخت» باشد، بین نهادهای بیمه ای در ایران تفاوت ساختاری و فاحشی وجود دارد.

بسیاری از بیماران به دلیل عدم آگاهی از سقف تعهدات صندوق های حمایتی، هنگام تسویه فاکتورها در کلینیک های ادیولوژی دچار سردرگمی می شوند. واقعیت این است که بیمه های پایه کمترین سهم را در جبران این هزینه ها دارند، در حالی که برخی بیمه های تکمیلی سازمانی و بانکی، ارقام قابل توجهی را پوشش می دهند. در این گزارش، رتبه بندی دقیق سازمان های بیمه گر را از بیشترین تا کمترین میزان پرداخت بررسی می کنیم.

صدرنشینی بیمه های سازمانی و بانک ها در پرداخت کمک هزینه

بر اساس آخرین داده های سال ۱۴۰۵، بیشترین و قوی ترین پوشش های حمایتی برای خرید سمعک متعلق به سیستم های درمانی بانک ها و شرکت نفت است. این مجموعه ها به دلیل ماهیت قراردادهای داخلی و بودجه های مستقل رفاهی، سقف های بسیار بالاتری را نسبت به کل شبکه درمانی کشور ثبت کرده اند.

در جدول زیر، رتبه بندی ارقام تقریبی پرداخت این گروه های خاص و سازمانی آمده است:

نام سازمان و بیمه تکمیلی سقف پرداخت تقریبی (ریال / تومان) ملاحظات و شرایط خاص بیمه تکمیلی بانک سپه تا ۳۰ میلیون تومان برای تامین دو دستگاه بیمه تکمیلی بانک ملت تا ۲۰ میلیون تومان پوشش تا سقف دو دستگاه بیمه تکمیلی بانک ملی تا ۲۰ میلیون تومان بر اساس فاکتور معتبر کلینیکی بیمه تکمیلی بانک مسکن تا ۲۰ میلیون تومان نیازمند تایید پزشک معتمد بیمه درمان شرکت نفت تا ۱۸ میلیون تومان برای افراد زیر ۱۸ سال تا ۳۶ میلیون

ردیف دوم؛ شرکت های بیمه تکمیلی با قراردادهای عمومی و ویژه

در رتبه بعدی، شرکت های بزرگ بیمه تکمیلی قرار دارند که بخش عمده ای از کارمندان دولت و بخش خصوصی را تحت پوشش قرار می دهند. ارقام پرداخت در این شرکت ها انعطاف بسیار زیادی دارد، اما سقف تعهدات آن ها در بهترین حالت، رقمی بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومان از قیمت سمعک را شامل می شود.

نام شرکت بیمه تکمیلی بازه تقریبی پرداخت (تومان) بیمه دانا حدود ۳ تا ۲۰ میلیون تومان بیمه معلم حدود ۵ تا ۲۰ میلیون تومان بیمه دی حدود ۵ تا ۱۵ میلیون تومان بیمه البرز حدود ۲ تا ۱۵ میلیون تومان بیمه پاسارگاد حدود ۲ تا ۱۲ میلیون تومان

یک نکته بسیار مهم؛ چرا نام شرکت بیمه تکمیلی به تنهایی تعیین کننده نیست؟

یک خطای رایج در میان بیمه شدگان این است که تصور می کنند نام شرکت بیمه، ملاک نهایی سقف پرداخت است. به عنوان مثال، ممکن است دو نفر هر دو تحت پوشش «بیمه دانا» باشند، اما زمان دریافت خسارت، به یکی مبلغ ۳ میلیون تومان و به دیگری ۲۰ میلیون تومان پرداخت شود.

علت این تفاوت فاحش، به نوع قرارداد کارفرما برمی گردد....

در سیستم بیمه تکمیلی، این سازمان یا شرکت محل کار شماست که تعیین می کند چه میزان حق بیمه پرداخت کند و در ازای آن، چه سقف تعهدی را برای کارکنان خود بخرد. بنابراین، قبل از اقدام به خرید، حتماً باید برگه سقف تعهدات قرارداد خاصِ سازمان خود را از بخش رفاهی یا پرسنلی پیگیری کنید.

قعر جدول؛ وضعیت پرداختی صندوق های بیمه پایه

بیمه های پایه که بیشترین تعداد بیمه شده را در کشور دارند، متاسفانه کمترین میزان حمایت مالی را از مراجعان به عمل می آورند. ارقام پرداختی این سازمان ها حتی کفاف خرید قطعات اولیه یا لوازم جانبی سمعک را هم نمی دهد و شکاف عمیقی با نرخ های بازار دارد.

وضعیت پوشش این بیمه ها به شرح زیر است:

سازمان تأمین اجتماعی: با توجه به تعرفه های جدید سال ۱۴۰۵، این سازمان حدود ۳ میلیون تومان برای هر دستگاه پرداخت می کند.

با توجه به تعرفه های جدید سال ۱۴۰۵، این سازمان حدود ۳ میلیون تومان برای هر دستگاه پرداخت می کند. سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح: بسته به رتبه و شرایط بیمه شده، رقمی بین ۱.۲ تا ۱.۹ میلیون تومان را پوشش می دهد.

بسته به رتبه و شرایط بیمه شده، رقمی بین ۱.۲ تا ۱.۹ میلیون تومان را پوشش می دهد. سازمان بیمه سلامت ایران: با رقمی حدود ۸۸۰ هزار تومان در قعر جدول قرار دارد، هرچند برخی از تعرفه های جدید این سازمان در حال به روزرسانی هستند.

رتبه بندی نهایی سازمان های بیمه گر در یک نگاه

اگر بخواهیم یک جمع بندی کلی از ساختار حمایتی کشور برای این تجهیزات داشته باشیم، رتبه بندی نهادها از بیشترین به کمترین پوشش به این ترتیب خواهد بود:

۱. بیمه های سازمانی و اختصاصی بانک ها (سپه، ملت، ملی و مسکن)

۲. شرکت درمان و بهداشت نفت (با نگاه ویژه به کودکان زیر ۱۸ سال)

۳. شرکت های بیمه تکمیلی معتبر با قراردادهای سطح بالا (دانا، معلم، دی، البرز و پاسارگاد)

۴. صندوق های بیمه پایه (تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و بیمه سلامت)

در نهایت

شناخت دقیق رتبه بندی بیمه ها به بیماران کمک می کند تا پیش از ورود به فرآیند درمان، ارزیابی درستی از هزینه های خود داشته باشند. واقعیت این است که بیمه های پایه سهم بسیار ناچیزی در این بازار دارند و بخش اصلی بار مالی بر عهده بیمه های تکمیلی و جیب خود بیمار است.

از آنجا که هرگونه اقدام درمانی شامل خرید دستگاه و تهیه لوازم جانبی سمعک هزینه بر است، توصیه می شود مراجعان ابتدا تاییدیه پزشک معتمد و برگه قرارداد کارفرمای خود را بررسی کنند تا بتوانند از حداکثر سقف مجاز ثبت شده در قانون بهره مند شوند. انتشار این الگوهای رتبه بندی در رسانه های رسمی مانند ایسنا، گامی موثر در جهت آگاهی بخشی به جامعه و شفاف سازی فرآیندهای نظام سلامت است.

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