چراغ چک خودرو روشن شد؛ چه باید کرد؟

در این راهنما، قدم‌ به ‌قدم به شما می‌گوییم وقتی چراغ چک روشن شد دقیقاً چه باید بکنید، چه کارهایی را هرگز نباید انجام دهید، و چطور از یک مشکل کوچک، یک فاجعه بزرگ نسازید.

قدم اول: وحشت نکنید، رنگ چراغ را بشناسید

اولین و مهم‌ترین کاری که باید انجام دهید، نگاه کردن به رنگ و رفتار چراغ است. این رنگ‌ها تصادفی انتخاب نشده‌اند و هر کدام پیام متفاوتی دارند:

- چراغ زرد و ثابت:

این یک «اخطار» است، نه «خطر». ECU (کامپیوتر خودرو) یک پارامتر مثل سطح آلایندگی، عملکرد سنسور اکسیژن یا مشکل جزئی در سیستم سوخت ‌رسانی را خارج از محدوده طبیعی دیده و به شما اطلاع می‌دهد. در این حالت، خودرو معمولاً قابل رانندگی است و می‌توانید با خیال راحت (البته نه با تأخیر چند هفته‌ای) به تعمیرگاه بروید.

- چراغ زرد و چشمک ‌زن:

این یک «هشدار جدی» است. معمولاً به معنای احتراق ناقص در یک یا چند سیلندر است. یعنی سوخت بدون اینکه کامل بسوزد، وارد اگزوز می‌شود. این سوخت نسوخته می‌تواند به مبدل کاتالیزوری (کاتالیزور) آسیب جدی بزند. می‌توانید با سرعت کم و احتیاط تا نزدیک ‌ترین تعمیرگاه برانید، اما تعلل نکنید.

- چراغ قرمز:

این دیگر «خطر» است. چراغ قرمز معمولاً همراه با پیام ‌هایی مثل «فشار روغن پایین» یا «دمای موتور بالا» می‌آید. در این حالت، فوراً و بدون معطلی در یک محل امن توقف کنید و موتور را خاموش کنید. ادامه رانندگی حتی برای چند دقیقه می‌تواند به قیمت یک موتور تمام شود.

قدم دوم: یک بررسی ساده اما نجات‌دهنده انجام دهید

قبل از اینکه با تعمیرگاه تماس بگیرید، سه بررسی ساده انجام دهید که شاید مشکل را همان‌جا حل کند:

۱. درپوش باک بنزین را چک کنید:

یکی از شایع ‌ترین دلایل روشن شدن چراغ چک، شل بودن درپوش باک است. اگر درپوش باک کاملاً سفت نشده باشد، بخار بنزین از باک خارج می‌شود و سیستم تشخیص نشت تبخیری (EVAP) آن را به عنوان یک نشتی ثبت می‌کند. درپوش را باز کنید، دوباره ببندید و مطمئن شوید که «کلیک» می‌خورد. چراغ ممکن است بعد از ۱۰-۲۰ کیلومتر رانندگی خاموش شود.

۲. سطح روغن موتور را بررسی کنید:

کمبود روغن می‌تواند سنسورهای مختلف را تحت تأثیر قرار دهد و چراغ چک را روشن کند. گیج روغن را بکشید، با دستمال تمیز کنید، دوباره بزنید و سطح روغن را ببینید. اگر پایین‌ تر از حد مجاز است، روغن اضافه کنید. این بررسی ساده برای خودروهای کاری مانند فوتون تونلند که ممکن است به دلیل کاربری سنگین دچار نشتی ‌های جزئی شوند، اهمیت بیشتری دارد. مراجعه به تعمیرگاه فوتون تونلند می‌تواند با چکاپ دوره‌ای، نشتی‌های مخفی را قبل از روشن شدن چراغ چک شناسایی کند.

۳. به صداها و بوهای غیرعادی دقت کنید:

آیا همراه با چراغ چک، صدای تق ‌تق، زوزه یا سوت از موتور می‌شنوید؟ بوی بنزین یا تخم‌ مرغ گندیده حس می‌کنید؟ این‌ها اطلاعات بسیار ارزشمندی برای مکانیک هستند. آن‌ها را یادداشت کنید.

قدم سوم: خودتان را گول نزنید

بسیاری از راننده ‌ها یک عادت خطرناک دارند: «شاید چراغ خودش خاموش شود.» بله، گاهی چراغ چک خاموش می‌شود. اما خاموش شدن چراغ لزوماً به معنای رفع مشکل نیست.

بعضی هم دست به کار خطرناک‌تری می‌زنند: «باطری را قطع کنیم، چراغ خاموش می‌شود.» این کار نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود تمام تنظیمات تطبیقی ECU (مثل تنظیم دریچه گاز و نسبت سوخت) از بین برود و خودرو بدتر از قبل کار کند.

قدم چهارم: دیاگ کنید، اما نه در هر جایی

تنها راه فهمیدن اینکه چراغ چک چرا روشن شده، «دیاگ» یا عیب ‌یابی الکترونیکی است. دستگاه کدهای خطای ذخیره‌شده در ECU را می‌خواند. هر کد، یک حرف و چهار رقم است (مثلاً P0420) که مکانیک را به سمت مشکل راهنمایی می‌کند.

اما یک هشدار مهم:

خواندن کد خطا فقط قدم اول است، نه قدم آخر. بسیاری از تعمیرکاران کم ‌تجربه، کد خطا را می‌خوانند و بلافاصله قطعه‌ای که کد به آن اشاره دارد را تعویض می‌کنند.

یک عیب‌یاب حرفه‌ای، کد را می‌خواند، اما بعد از آن «داده‌های زنده» (Live Data) را بررسی می‌کند. مثلاً ولتاژ سنسور اکسیژن، دمای مایع خنک‌کننده، فشار سوخت و... را هم‌زمان می‌بیند و بر اساس تحلیل این داده‌ ها، تشخیص نهایی را می‌دهد. این تفاوت یک مکانیک حرفه‌ای با یک تعویض ‌کار قطعه است.

برای خودروهایی مانند ولکس C30 که ممکن است خطاهای الکترونیکی مبهمی نشان دهند، مراجعه به یک تعمیرگاه ولکس C30 مجهز به دیاگ پیشرفته، از تعویض ‌های پرهزینه و بی‌مورد جلوگیری می‌کند.

قدم پنجم: بدانید چه مشکلاتی شایع‌ترند

در خودروهای چینی، ژاپنی و کره‌ای، برخی کدهای خطا بیشتر از بقیه دیده می‌شوند. دانستن این موارد به شما کمک می‌کند تا قبل از مراجعه به تعمیرگاه، ذهنیت بهتری داشته باشید:

- کد P0340 (سنسور موقعیت میل‌ سوپاپ): در برخی خودروهای چینی مثل چری و جک رایج است. برای مثال، مالکان جک J5 گاهی با این کد خطا و علائمی مثل ریپ زدن مواجه می‌شوند. مراجعه به یک تعمیرگاه جک J5 می‌تواند با تشخیص سریع سنسور معیوب، از تعویض بی‌مورد قطعات و هزینه‌های اضافی جلوگیری کند.

- کد P0135/P0141 (سنسور اکسیژن): بسیار شایع. معمولاً مشکل از خود سنسور است و با تعویض حل می‌شود. هزینه تعویض: متوسط.

- کد P0300 تا P0304 (احتراق ناقص): می‌تواند از شمع‌ های فرسوده، کوئل خراب یا انژکتور کثیف باشد. اگر چشمک‌زن باشد، فوراً به تعمیرگاه بروید.

- کد P0171/P0174 (مخلوط سوخت فقیر): یعنی هوای ورودی بیش از حد است. معمولاً نشتی در منیفولد هوا یا شلنگ‌های سیستم ورودی مقصر است.

- کد P0340 (سنسور موقعیت میل‌سوپاپ): در برخی خودروهای چینی مثل چری و جک رایج است. خوشبختانه تعویض آن معمولاً پرهزینه نیست.

چه زمانی واقعاً باید نگران شد؟ سه موقعیت بحرانی

۱. چراغ چک روشن است و خودرو به شدت می ‌لرزد:

این معمولاً یعنی یک سیلندر کاملاً از کار افتاده است. رانندگی ادامه‌دار در این حالت می‌تواند یاتاقان‌ها و میل‌لنگ را نابود کند.

۲. چراغ چک روشن است و خودرو قدرت ندارد:

پدال گاز را تا آخر فشار می‌دهید اما ماشین شتاب نمی‌گیرد. این حالت «Limp Mode» یا «حالت امن» است. ECU برای محافظت از موتور، قدرت را محدود کرده. خودرو قابل رانندگی هست اما فقط تا رسیدن به تعمیرگاه.

۳. چراغ چک روشن است و بوی بنزین می‌آید:

همانطور که قبلاً گفتیم، این یک هشدار ایمنی است، نه فقط یک مشکل فنی. نشتی سوخت می‌تواند فاجعه‌بار باشد.

حرف آخر

چراغ چک موتور را مثل یک دوست ببینید که به موقع به شما هشدار می‌دهد. کاش بدن انسان هم یک چراغ چک داشت که قبل از سکته قلبی روشن می‌شد! اگر این چراغ را نادیده بگیرید، در واقع دارید خودآگاهی خودرویتان را خاموش می‌کنید و کورکورانه به سمت یک خرابی بزرگ می‌روید.

یک بررسی ساده با دستگاه دیاگ شاید فقط ۱۵ دقیقه زمان ببرد و هزینه‌اش کسری از تعمیرات اساسی باشد. اگر چراغ چک خودرویتان روشن شده، آن را پشت گوش نیندازید.