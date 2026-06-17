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نخستین پرواز سروش ایر در مسیر تهران-مشهد-تهران انجام شد

نخستین پرواز سروش ایر در مسیر تهران-مشهد-تهران انجام شد
کد خبر : 1800780
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شرکت هواپیمایی سروش در گام نخست اولین پرواز خود را با ناوگان پهن‌پیکر در شبکه حمل‌ونقل هوایی کشور انجام داد. پرواز رسمی این ایرلاین با ایرباس A310-300 (EP-HNA) در مسیر تهران–مشهد–تهران انجام شد و با استقبال گرم در فرودگاه مشهد، آغاز فصل تازه‌ای در هوانوردی کشور رقم خورد. این ایرلاین همچنین در مسیر تهران – کرمان – تهران نیز مشغول ارائه خدمات می باشد. همزمان با آغاز عملیات پروازی، یک فروند هواپیمای ایرباس A300-600 نیز مراحل نهایی الحاق به ناوگان سروش را پشت سر می‌گذارد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این شرکت قصد دارد در آینده نزدیک پروازهای بین‌المللی در مسیر تهران–استانبول–تهران را راه‌اندازی کند.

 

برنامه‌های توسعه‌ای این ایرلاین نشان می‌دهد که سروش ایر با تکیه بر ناوگانی متشکل از هواپیماهای پهن‌پیکر ایرباس و بوئینگ، قصد دارد به‌تدریج شبکه پروازی خود را در مسیرهای داخلی گسترش داده و در آینده‌ای نزدیک وارد بازار پروازهای بین‌المللی شود. توسعه ناوگان، ایجاد زیرساخت‌های عملیاتی و برنامه‌ریزی برای افزایش مقاصد پروازی، از جمله مهم‌ترین اهداف این شرکت در آغاز مسیر فعالیت عنوان شده است.

جهت خرید پروازهای هواپیمایی سروش در مسیرهای مشهد، کرمان، استانبول و مابقی مسیرها، می توانید با مراجعه به سامانه رزرواسیون آنلاین www.booking.ir به سادگی بلیط خود را رزرو و تجربه ای مدرن با جدیدترین ایرلاین ایران را داشته باشید.

 

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