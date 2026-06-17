نخستین پرواز سروش ایر در مسیر تهران-مشهد-تهران انجام شد

برنامه‌های توسعه‌ای این ایرلاین نشان می‌دهد که سروش ایر با تکیه بر ناوگانی متشکل از هواپیماهای پهن‌پیکر ایرباس و بوئینگ، قصد دارد به‌تدریج شبکه پروازی خود را در مسیرهای داخلی گسترش داده و در آینده‌ای نزدیک وارد بازار پروازهای بین‌المللی شود. توسعه ناوگان، ایجاد زیرساخت‌های عملیاتی و برنامه‌ریزی برای افزایش مقاصد پروازی، از جمله مهم‌ترین اهداف این شرکت در آغاز مسیر فعالیت عنوان شده است.

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