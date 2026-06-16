آیا اختلالات تیروئید واقعاً در زنان تهرانی بیشتر شده است؟
در سالهای اخیر، مراجعه زنان برای بررسی علائمی مانند خستگی مداوم، تغییر وزن، ریزش مو، اختلالات قاعدگی، تپش قلب، اضطراب، احساس سرما و تورم ناحیه گردن افزایش یافته است. بخش قابلتوجهی از این افراد پس از انجام آزمایشهای هورمونی یا سونوگرافی، با یکی از اختلالات تیروئید روبهرو میشوند. همین موضوع باعث شده است عبارتهایی مانند «افزایش تیروئید در خانمهای تهرانی» در فضای عمومی و رسانهای بیشتر شنیده شود.
در سالهای اخیر، مراجعه زنان برای بررسی علائمی مانند خستگی مداوم، تغییر وزن، ریزش مو، اختلالات قاعدگی، تپش قلب، اضطراب، احساس سرما و تورم ناحیه گردن افزایش یافته است. بخش قابلتوجهی از این افراد پس از انجام آزمایشهای هورمونی یا سونوگرافی، با یکی از اختلالات تیروئید روبهرو میشوند. همین موضوع باعث شده است عبارتهایی مانند «افزایش تیروئید در خانمهای تهرانی» در فضای عمومی و رسانهای بیشتر شنیده شود.
بااینحال، از نظر پزشکی، تیروئید نام یک غده است و نمیتوان بهطور کلی از «افزایش تیروئید» سخن گفت. موضوع دقیقتر میتواند افزایش تشخیص کمکاری تیروئید، پرکاری تیروئید، تیروئیدیت خودایمنی، گواتر یا ندولهای تیروئید باشد. هرکدام از این بیماریها علت، نشانه و روش درمان متفاوتی دارند. بنابراین، تحلیل وضعیت زنان تهرانی باید بر پایه تعریف صحیح بیماری و دادههای معتبر انجام شود، نه صرفاً افزایش مراجعات یا تجربههای پراکنده.
آیا اختلالات تیروئید واقعاً در زنان تهرانی بیشتر شده است؟
برای اثبات افزایش واقعی یک بیماری، باید میزان بروز یا شیوع آن در دورههای مختلف با روش یکسان اندازهگیری و مقایسه شود. بالا رفتن تعداد آزمایشهای تیروئید، توسعه مراکز تصویربرداری، افزایش آگاهی عمومی و مراجعه زودتر بیماران میتواند تعداد موارد شناساییشده را افزایش دهد، بدون اینکه الزاماً میزان واقعی بیماری با همان سرعت بالا رفته باشد.
مطالعات جمعیتی انجامشده در تهران نشان دادهاند اختلال عملکرد تیروئید مسئلهای قابلتوجه در جمعیت بزرگسال است. پژوهشهای طولی نیز تغییرات شیوع و بروز این اختلالات را در طول زمان بررسی کردهاند. بااینحال، برای بیان این ادعا که در سالهای اخیر بهطور مشخص «زنان تهرانی» با موج قطعی و تازهای از بیماریهای تیروئیدی مواجه شدهاند، باید به آمار تفکیکشده بر اساس جنس، سن و نوع بیماری استناد کرد.
آنچه با اطمینان بیشتری میتوان گفت این است که زنان از نظر زیستی بیشتر از مردان در معرض بسیاری از بیماریهای تیروئید، بهخصوص کمکاری ناشی از بیماریهای خودایمنی، قرار دارند. افزایش سن، سابقه خانوادگی، بارداری، دوره پس از زایمان و وجود سایر بیماریهای خودایمنی نیز میتوانند این احتمال را بیشتر کنند.
چرا اختلالات تیروئید در زنان شایعتر است؟
بخش قابلتوجهی از بیماریهای تیروئید منشأ خودایمنی دارند. در بیماری خودایمنی، سیستم ایمنی به اشتباه علیه بافتهای بدن واکنش نشان میدهد. تیروئیدیت هاشیموتو، که یکی از علل مهم کمکاری تیروئید است، و بیماری گریوز، که میتواند موجب پرکاری تیروئید شود، در زنان بیشتر دیده میشوند.
تفاوت عملکرد سیستم ایمنی میان زنان و مردان، اثر هورمونهای جنسی و عوامل ژنتیکی از دلایل مطرحشده برای این تفاوت هستند. وجود سابقه خانوادگی کمکاری، پرکاری، گواتر یا بیماری خودایمنی میتواند احتمال ابتلا را افزایش دهد. البته سابقه خانوادگی به معنای قطعیبودن بیماری نیست؛ بلکه فقط یکی از عوامل خطر محسوب میشود.
بارداری و تغییرات تیروئید در زنان
بارداری یکی از دورههایی است که عملکرد تیروئید اهمیت بیشتری پیدا میکند. بدن مادر برای تأمین نیازهای خود و جنین با تغییرات هورمونی گستردهای روبهرو میشود و نیاز به هورمون تیروئید نیز ممکن است تغییر کند. اختلال درماننشده تیروئید در این دوره میتواند بر سلامت مادر و روند بارداری اثر بگذارد.
برخی زنان پیش از بارداری از بیماری خود اطلاع ندارند و هنگام انجام آزمایشهای اولیه متوجه افزایش یا کاهش هورمونهای تیروئیدی میشوند. همچنین احتمال بروز تیروئیدیت پس از زایمان وجود دارد؛ وضعیتی که ممکن است ابتدا با علائم پرکاری و سپس با نشانههای کمکاری ظاهر شود.
بااینحال، انجام آزمایش تیروئید برای همه زنان در تمام شرایط باید بر اساس توصیه پزشک و دستورالعملهای درمانی انجام شود. سابقه بیماری تیروئید، علائم مشکوک، ناباروری، بیماری خودایمنی و سابقه خانوادگی میتوانند نیاز به بررسی دقیقتر را افزایش دهند.
علائم کمکاری تیروئید در زنان
کمکاری تیروئید زمانی رخ میدهد که غده تیروئید هورمون کافی تولید نکند. نشانههای آن معمولاً تدریجی هستند و ممکن است با خستگی روزمره، کمخوابی یا فشارهای زندگی اشتباه گرفته شوند. علائم احتمالی شامل موارد زیر است:
- خستگی و کاهش انرژی
- احساس سرمای غیرعادی
- افزایش وزن یا دشواری در کاهش وزن
- خشکی پوست و ریزش مو
- یبوست
- کندی ضربان قلب
- اختلال تمرکز و احساس کندی ذهنی
- تغییرات خلقی یا افسردگی
- قاعدگی سنگین یا نامنظم
- مشکلات باروری
- پف صورت یا تورم اندامها.
وجود یک یا چند مورد از این علائم بهتنهایی کمکاری تیروئید را ثابت نمیکند. بسیاری از بیماریها، کمبودهای تغذیهای و اختلالات خواب میتوانند نشانههای مشابه ایجاد کنند. تشخیص باید بر اساس شرح حال، معاینه و آزمایشهای مناسب انجام شود.
نشانههای پرکاری تیروئید
پرکاری تیروئید به افزایش تولید هورمونهای تیروئیدی گفته میشود. این وضعیت میتواند سرعت متابولیسم بدن را بالا ببرد و علائمی مانند موارد زیر ایجاد کند:
- کاهش وزن بدون برنامه
- تپش یا نامنظمی ضربان قلب
- تعریق و عدم تحمل گرما
- لرزش دستها
- اضطراب، تحریکپذیری یا بیخوابی
- ضعف عضلانی
- افزایش دفعات دفع
- تغییر در دورههای قاعدگی
- برجستهشدن چشمها در برخی بیماران مبتلا به گریوز.
تپش قلب، کاهش وزن و اضطراب ممکن است به دلایل دیگری نیز ایجاد شوند. مصرف خودسرانه داروهای تیروئید یا مکملهای حاوی ید میتواند وضعیت را پیچیدهتر کند و توصیه نمیشود.
نقش سبک زندگی شهری در اختلالات تیروئید
زندگی در تهران بهخودیخود علت مستقیم بیماری تیروئید نیست. نمیتوان ترافیک، استرس یا آلودگی هوا را بدون شواهد کافی عامل قطعی کمکاری یا پرکاری تیروئید دانست. بااینحال، سبک زندگی شهری میتواند بر زمان تشخیص، شدت تجربه علائم و سلامت عمومی فرد اثر بگذارد.
کمخوابی، فشار روانی، فعالیت بدنی کم و تغذیه نامتعادل ممکن است علائمی مانند خستگی، افزایش وزن، ریزش مو و بینظمی قاعدگی را تشدید کنند. اگر علایم تیروئید را داشتید هرچه سریعتر به جراح تیروئید در تهران مراجعه کنید همین همپوشانی سبب میشود فرد مشکلات خود را صرفاً به استرس نسبت دهد و بررسی پزشکی را به تأخیر بیندازد. از سوی دیگر، دسترسی بیشتر به آزمایشگاه، متخصص و سونوگرافی در تهران میتواند به شناسایی موارد بیشتری از اختلالات تیروئید منجر شود.
آیا آلودگی هوا باعث بیماری تیروئید میشود؟
ارتباط میان آلایندههای محیطی و عملکرد غدد درونریز موضوع مطالعات علمی است، اما نسبتدادن مستقیم افزایش بیماری تیروئید در زنان تهرانی به آلودگی هوا بدون مطالعه اختصاصی و قوی، نتیجهگیری دقیقی نیست. عوامل محیطی ممکن است در کنار ژنتیک، وضعیت ایمنی، تغذیه و سن نقش داشته باشند؛ اما تعیین سهم هر عامل به پژوهشهای تخصصی نیاز دارد.
بنابراین، بهتر است بهجای ارائه ادعای قطعی، آلودگی هوا بهعنوان یکی از موضوعات در حال بررسی معرفی شود. چنین رویکردی از ایجاد نگرانی غیرضروری جلوگیری میکند و اعتبار محتوای پزشکی را حفظ مینماید.
ید؛ کمبود یا مصرف بیش از حد؟
ید برای ساخت هورمونهای تیروئید ضروری است. ایران طی دهههای گذشته برنامه ملی یددارکردن نمک را اجرا کرده و بار ناشی از کمبود ید در کشور کاهش یافته است. بااینحال، این موفقیت به معنای آن نیست که مصرف نامحدود نمک یددار یا مکملهای ید برای همه مناسب است.
مصرف بیش از حد ید نیز ممکن است در افراد مستعد، عملکرد تیروئید را مختل کند. قرصهای جلبک دریایی، قطرههای حاوی ید و مکملهای ناشناخته نباید با هدف «تقویت تیروئید» بهصورت خودسرانه مصرف شوند. نمک یددار نیز باید در مقدار محدود و متناسب با توصیههای پیشگیری از فشار خون استفاده شود.
زنانی که باردار هستند، بیماری تیروئید دارند یا داروی خاصی مصرف میکنند، باید درباره نیاز به مکمل با پزشک مشورت کنند. مقدار مناسب ید به شرایط فرد بستگی دارد و نسخه واحدی برای همه وجود ندارد.
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