قیمت تارا و واقعیت بازار؛ تورم دوباره تارا را هدف گرفت!

قیمت روز تارا در خرداد 1405

قیمت کارخانه و بازار انواع تارا در نیمه خرداد 1405 را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تارا V1 پلاس دنده‌ای مدل 1405 2.020.000.000 1.447.800.000 تارا V4 اتومات مدل 1405 2.520.000.000 1.770.500.000 تارا V4 توربو اتومات مدل 1405 2.880.000.000 1.947.900.000

تارا در بهار سال جاری به جمع خودروهای بین 2 تا 3 میلیارد تومان در بازار ایران پیوست. همچنین نرخ کارخانه این خودرو نیز در محدوده 1.5 تا 2 میلیارد تومان قرار دارد. اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار انواع تارا در حال حاضر به شرح زیر است:

تارا V1 پلاس دنده‌ای: 40 درصد

تارا V4 اتومات: 42 درصد

تارا V4 توربو اتومات: 48 درصد

فاصله حدود 40 تا 48 درصد بین قیمت تارا در کارخانه و بازار باعث شده تا در برنامه‌های فروش فوق‌العاده ایران خودرو، شاهد شکل‌گیری تقاضای قابل توجه برای انواع تارا باشیم. تقاضایی که تنها بخشی از آن را مصرف‌کنندگان واقعی تشکیل می‌دهند و بخش قابل توجه دیگری، محصول تقاضای کاذب و سوداگرانه است.

سه شوک قیمت تارا از پاییز 1404 تا بهار 1405

تارا با پشت سر گذاشتن 3 جهش قیمت در بازه زمانی آذر 1404 تا خرداد 1405 به قیمت فعلی رسیده است. میزان افزایش قیمت تارا در جریان سه شوک قیمتی اخیر به شرح زیر است:‌

نیمه آذر تا دی ماه 1404: جهش حدود 25 درصد

اواخر دی تا اسفند 1404: جهش حدود 15 درصد

اواخر فروردین تا اردیبهشت 1405: جهش حدود 40 درصد

فاصله دو شوک قیمت اول کوتاه است. آغاز جنگ در اسفند ماه 1404، رکود در بازار خودرو را به‌دنبال داشت. این شرایط تا زمان برقراری آتش‌بس استمرار پیدا کرد. سومین شوک قیمت ماشین تارا از اواخر فروردین 1405 پس از توقف جنگ آغاز شد. از قضا، میزان افزایش قیمت تارا در جریان آخرین جهش به‌مراتب بیشتر از جهش‌های پیشین بود.

نکته مهم این است که بین جهش‌های اول تا سوم هیچ‌گونه اصلاح قیمت ماشین تارا https://www.hamrah-mechanic.com/carprice/irankhodro/tara/ در بازار رخ نداد. تنها پس از جهش سنگین سوم بود که شاهد اصلاح بین 10 تا 20 درصدی قیمت انواع تارا در خرداد 1405 بودیم.

دلایل افزایش سنگین قیمت ماشین تارا در بهار 1405

مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت تارا در بازه زمانی فروردین 1405 تا پایان اردیبهشت ماه را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد:

افزایش قیمت دلار

جهش تورم

شایعات مربوط به کمبود ورق فولادی

کاهش تولید خودرو

در روز 19 فروردین ماه 1405 (زمان اعلام آتش بس)، قیمت دلار حدود 146 هزار تومان بود. این در حالی است که به فاصله حدود 40 روز، روند صعودی نرخ ارز باعث شد دلار حتی به نرخ 180 هزار تومان نیز برسد.

براساس آمارهای رسمی کشور، تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه 1405 به حدود 77 درصد رسید که در مقایسه با ماه‌های گذشته، افزایش پیدا کرد.

شایعات زیادی نیز در نوسانات قیمت تارا و سایر خودروها در هفته‌های اخیر نقش داشتند. یکی از این شایعات، کاهش روند تولید خودرو به‌دلیل آسیب دیدن کارخانه‌های فولاد بود. هرچند مسئولان وزارت صمت کمبود ورق فولادی در شرایط فعلی را تکذیب کردند و از برنامه‌ریزی برای تأمین این محصول در طول سال خبر دادند.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد شرایط جنگی کشور موجب کاهش بیش از 40 درصدی خودرو توسط ایران خودرو و سایپا در دو ماه ابتدایی سال 1405 نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است. این موضوع در کاهش عرضه خودرو و افزایش قیمت‌ها قطعا نقش دارد.

پیش‌بینی قیمت تارا تا پایان تابستان 1405

مهم‌ترین متغیر تأثیرگذار روی بازار خودرو در شرایط فعلی، سیگنال‌های سیاسی است. اقتصاد ایران در انتظار نتایج تنش‌های ژئوپلیتیک ناشی از جنگ اخیر است و فضای ابهام ناشی از این شرایط بر بازار خودرو نیز سنگینی می‌کند.

در صورت دستیابی به توافق، احتمال کاهش نرخ ارز به محدوده 140 تا 150 هزار تومان وجود دارد. این اتفاق می‌تواند در کوتاه مدت باعث اصلاح بین 15 تا 20 درصدی قیمت ماشین تارا شود.

ادامه وضعیت فعلی، باتوجه‌به مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ و محاصره دریایی که تأثیر منفی جدی روی درآمدهای ارزی داشته، احتمالا باعث افزایش نرخ ارز و تشدید تورم خواهد شد. موضوعی که می‌تواند جهش 10 تا 20 درصدی قیمت تارا در سه ماه آینده را در پی داشته باشد.

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