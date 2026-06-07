چرا کارشناسی خودرو صفر کیلومتر ضروری است؟
در ادامه، به تمامی دلایل واجب بودن کارشناسی خودرو صفر میپردازیم و خدمات کارشناسی همراه مکانیک را هم معرفی میکنیم که میتوانید برای کارشناسی مطمئن خودروی صفر از آن استفاده کنید.
دیگر کمتر کسی پیدا میشود که صرفاً به ادعای فروشنده در مورد صفر بودن خودرو اعتماد کند و به همین خاطر بدون کارشناسی خودرو پای میز معامله بنشیند؛ اما اگر شما از معدود افرادی هستید که ممکن است چنین کاری کنند، خواندن این مطلب برایتان ضروری است.
بر اساس آمارهای سالانه یکی از معتبرترین پلتفرمهای کارشناسی حرفهای خودرو یعنی همراه مکانیک، حدود 20 درصد خودروهای صفر موجود در بازار و نمایندگیهای خودروسازان ایراد فنی و بدنه دارد که عدد کمی نیست. در ادامه، به تمامی دلایل واجب بودن کارشناسی خودرو صفر میپردازیم و خدمات کارشناسی همراه مکانیک را هم معرفی میکنیم که میتوانید برای کارشناسی مطمئن خودروی صفر از آن استفاده کنید.
6 دلیل محکم برای کارشناسی خودرو صفر کیلومتر
البته ما نمیگوییم که خدایناکرده همه فروشندهها آگاهانه با عبارتهایی مثل «صفر خشک» قصد شیره مالیدن به سر خریدار را دارند؛ چون برخی از آنها حتی روحشان هم خبر ندارد که خودروی صفری که برای فروش گذاشتهاند، مشکل دارد. گاهی اوقات خودروی صفر در کارخانه، مسیر کارخانه به نمایندگی یا نمایندگی آسیب میبیند و خریدار هنگام تحویل، اصل را بر تحویل خودروی «واقعاً صفر» از کارخانه میگذارد.
هزینه ناچیزی که جلوی ضرر و زیان سنگین را میگیرد
در سال 1405 هزینه کارشناسی خودرو صفر داخلی در پلتفرمهای معتبر چیزی بین یک تا 2.5 میلیون تومان است و در مورد خودروهای خارجی ممکن است تا 7 میلیون تومان هم برسد. اگر این هزینه به نظرتان زیاد است، از نزدیکترین صافکاری و نقاشی یا تعمیرگاه موتور و گیربکس هزینه تعمیر خودروی موردنظرتان را بپرسید تا هزینه کارشناسی به نظرتان بهصرفه شود. علاوه بر این، کارشناسی ماشین صفر کلاً یک ساعت از وقت شما را میگیرد که در برابر وقت گذاشتن برای تعمیرات متعدد خودروی ایراددار، چیزی نیست.
به آمارها اعتماد کن؛ احتمال ایراد در ماشین صفر کم نیست!
ترجمه ساده آمار 20 درصدی همراه مکانیک میشود 2 خودروی مشکل از هر 10 خودروی صفر موجود در بازار که اصلاً قابلچشمپوشی نیست و حتی نصف آن هم زیاد است. یکی دیگر از آمارهای مهم همراه مکانیک، اختلاف قیمت 274 میلیاردی قیمت خودروهای کارشناسی شده با قیمت مورد ادعای فروشندهها است. بعد از کارشناسی خودرو صفر و کارکرده، تازه ارزش واقعی خودرو مشخص میشود و ایرادهای پیداشده، ارزش خودرو را پایین میآورد.
همچنین تعداد درخواستهای کارشناسی ماشین صفر در همراه مکانیک، هر سال زیاد میشود که به معنای افزایش آگاهی عمومی جامعه در مورد کارشناسی دقیق ماشین صفر است.
خودروی صفر ایراد دار، دیگر صفر نیست!
اینجا جایی است که علاوه بر خریدار خودروی صفر، حواس فروشنده هم جمع میشود. عناوینی مثل «صفر خشک» دیگر به خودروی صفری که در آن ایراد فنی و بدنه پیداشده، نمیچسبد و این خودرو با افت قیمت شدیدی مواجه میشود؛ چون در دسته کارکردهها قرار میگیرد.
اگر شما این خودرو را بدون کارشناسی و تحت عنوان خودروی صفر بخرید و بخواهید با همین عنوان به شخص دیگری بفروشید، ممکن است خریدار جدید بخواهد آن را کارشناسی کند و درصورتیکه موفق به پیدا کردن ایرادها شود، برچسب «چند دست گشتن» هم به خودرو میخورد و افت قیمت آن بیشتر هم میشود.
تشخیص بلاهایی که از خط تولید تا نمایندگی سر ماشین آمده است!
بسیاری از بلاها در فاصله بین خط تولید یا پارکینگ خودروساز تا نمایندگی سر ماشین صفر میآید و گاهی اوقات هم در نمایندگی و هنگام جابهجایی، خودرو دچار آسیب میشود. آنهایی که رانندگی مسئولان تحویل خودرو به نمایندگی را دیدهاند، این ادعا را تائید میکنند. در نمایندگیهای خودروسازان حتماً نقاش، صافکار و افراد فنی کار بلد وجود دارد و این افراد به نحوی ایرادات خودرو را رفعورجوع میکنند که تشخیص آنها بدون تجهیزات و با چشم غیرحرفهای، غیرممکن میشود.
اسیر گارانتی خودروساز نشو!
یک رسم نهچندان خوشایند و نادرست در میان خودروسازان داخلی وجود دارد که بر اساس آن، در خط تولید سختگیری شدیدی در مورد رعایت استانداردها انجام نمیشود و اگر خودرو ایرادی پیدا کرد و خریدار توانست آن را پیدا کند، در مدت اعتبار گارانتی آن را برطرف میکنند. این رسم باعث شده که خودروهای صفر تحویلی خودروسازان داخلی ایرادهای زیادی داشته باشد و به همین دلیل صفهای طولانی برای رفع این ایرادات در نمایندگیها تشکیل شود.
کارشناسی خودرو https://www.hamrah-mechanic.com/car-inspection/ قبل از تحویل، جلوی دوندگی برای گارانتی را میگیرد.
خودروی خارجی کارکرده را جای صفر نخر!
در بازار خودروهای صفر خارجی، کلکها متفاوت و پیشرفتهتر است و متأسفانه برخی از شرکتها و افراد واردکننده خودروی خارجی کارکرده، آن را تعمیر و ترمیم و به جای خودروی صفر قالب میکنند. ضمن اینکه احتمال وجود مشکل در خودروی خارجی صفر هم وجود دارد. یک کارشناس خودروی باتجربه، میتواند به کلکهای رایج در این زمینه پی ببرد و آنها را برملا کند.
یکی دیگر از فریبهای رایج در فروش خودروی خارجی صفر، اضافه کردن آپشنها به ماشین لو آپشن و فروش آن به عنوان فول آپشن است. کارشناسی حرفهای خودرو، با بررسی پلمپها و مهرها میتواند به این کلک هم پی ببرد.
کارشناسی خودرو همراه مکانیک؛ حرفهای و با ضمانت 600 میلیونی
با خدمات کارشناسی خودرو همراه مکانیک، میتوانید جلوی ضرر و زیان در خرید خودروی صفر را بگیرید. در این سرویس، بیش از 320 آیتم خودرو توسط کارشناس حرفهای و باتجربه بررسی میشود و با این اوصاف، هیچ جایی از خودرو از چشم دور نمیماند. همچنین کارشناسان همراه مکانیک از تجهیزات بهروز و ترکیب روشهای چشمی و تکنولوژی برای پی بردن به مشکلات خودرو استفاده میکنند.
خدمات کارشناسی این پلتفرم علاوه بر فنی و بدنه، شامل تست رانندگی هم میشود تا بتوانند خودرو را در عمل هم محک بزنند. در نهایت هم برای اطمینان از دقت بالا، به شما ضمانت 7 روزه کارشناسی تا سقف 600 میلیون تومان داده میشود.
برای سفارش سرویس کارشناسی خودرو صفر همراه مکانیک، میتوانید با شمارههای 02167632999 یا 02191070700 (8 صبح تا 8 شب) تماس بگیرید.