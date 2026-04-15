آغاز ثبت نام فروش ایران خودرو اطلاع رسانی شد + قیمت و راهنمای گام ‌به ‌گام

گروه صنعتی ایران خودرو طرح جدید فروش محصولات خود را ویژه فروردین ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، ثبت نام ایران خودرو از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ برای خودرو فرسوده و جوانی جمعیت و 10 صبح یکشنبه 30 فروردین برای طرح عادی آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

با توجه به رقابت بالا برای ثبت نام، در این گزارش، علاوه بر اعلام جزئیات، آموزش کامل و ترفندهای موفقیت در ثبت نام را برای شما آماده کرده‌ایم.

انتظارها برای اولین طرح فروش ایران خودرو در سال ۱۴۰۵ به پایان رسید. طبق اطلاعیه رسمی این شرکت، متقاضیان خرید خودرو می‌توانند از از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ برای خودرو فرسوده و جوانی جمعیت و 10 صح یکشنبه 30 فروردین برای طرح عادی با مراجعه به سایت رسمی فروش اینترنتی ایران خودرو، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

نکته بسیار مهم در این دوره از ثبت نام این است که مهلت زمانی خاصی برای پایان طرح در نظر گرفته نشده و سایت صرفاً تا زمان تکمیل ظرفیت باز خواهد بود. این موضوع اهمیت سرعت عمل و آشنایی کامل با روند ثبت نام را دوچندان می‌کند.

خودرو های موجود به همراه قیمت در این طرح

در این طرح 3 خودرو با تحویل 30 روزه برای ثبت نام موجود است، تارا اتوماتیک، هایما s8 با مدل های 1405 و هایما x7 با مدل 1404 برای ثبت نام فراهم شده است، قیمت بازار و کارخانه در تصویر زیر میتونید مشاهده کنید

پیش‌نیازهای مهم قبل از شروع ثبت نام

برای اینکه در روز شنبه ۲۹ و 30 فروردین با مشکل مواجه نشوید، باید از قبل شرایط زیر را مهیا کرده باشید. به عنوان یک کاربر هوشمند، این موارد را یک روز قبل چک کنید:

حساب کاربری فعال: حتماً پیش از روز ثبت نام، وارد سایت ایران خودرو (esale.ikco.ir) شده و در صورت نداشتن حساب، پروفایل خود را ایجاد و تکمیل کنید. سیم‌کارت به نام متقاضی: شماره موبایل وارد شده در سامانه باید حتماً به نام شخص متقاضی (صاحب کدملی) باشد. محدودیت‌های قانونی: متقاضی نباید پلاک انتظامی فعال داشته باشد و از آخرین خرید خودروی او از شرکت‌های داخلی (ایران خودرو و سایپا) باید حداقل ۴۸ ماه گذشته باشد

آموزش گام‌به‌گام و نحوه ثبت نام ایران خودرو

اگر می‌خواهید بدون نیاز به کافی‌نت و پرداخت هزینه‌های اضافی، خودتان ثبت نام را انجام دهید، مراحل زیر را با دقت دنبال کنید:

گام اول: ورود به سامانه فروش

ابتدا آدرس سایت فروش اینترنتی ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir را در مرورگر خود (ترجیحاً گوگل کروم یا فایرفاکس) وارد کنید.

گام دوم: ورود به حساب کاربری

از منوی بالای سایت، روی گزینه «ورود کاربر» کلیک کنید. کد ملی به عنوان نام کاربری و رمز عبوری که قبلاً تعیین کرده‌اید را وارد کنید و کد پیامک شده به گوشی همراه خود جهت ورود را وارد نمایید. (اگر رمز را فراموش کرده‌اید، از گزینه بازیابی رمز عبور استفاده کنید).

گام سوم: انتخاب بخشنامه و خودرو

کسانی که میخواهند در طرح فرسوده و مادران شرکت کنند پس از ورود به پنل کاربری، در راس ساعت ۱۰ صبح روز ۲۹ فروردین، بخشنامه جدید فعال می‌شود.

و اون هایی که در طرح عادی میخواهند شرکت کنند از 10 صبح یکشنبه 30 فروردین میتونند وارد پنل شوند و روی طرح مد نظر فروش فوری/ فوق العاده / مادران کلیک کنید. لیستی از خودروهای عرضه شده به همراه قیمت و موعد تحویل نمایش داده می‌شود. خودروی مورد نظر خود را انتخاب کنید و مبلغ مورد نظر خودروهمان جا پرداخت کنند .

گام چهارم: تایید اطلاعات و دریافت کد پیگیری

فرم اطلاعات شخصی و مشخصات خودروی انتخابی به شما نمایش داده می‌شود. پس از مطالعه دقیق، تیک موافقت با قوانین و شرایط را بزنید. در نهایت روی دکمه «تایید و ثبت نهایی» کلیک کنید.

در صورت موفقیت‌آمیز بودن عملیات، سامانه به شما یک کد پیگیری (شماره سفارش) می‌دهد. حتماً از این صفحه عکس بگیرید یا کد را یادداشت کنید.

از آنجا که ثبت نام تا زمان تکمیل ظرفیت است، ثانیه‌ها سرنوشت‌ساز هستند. با رعایت این نکات شانس خود را افزایش دهید:

اینترنت پایدار: از اینترنت با پینگ پایین و سرعت بالا استفاده کنید. معمولاً اینترنت‌های خانگی (TD-LTE یا فیبر نوری) پایداری بهتری نسبت به اینترنت موبایل در زمان‌های ترافیک بالا دارند.

ورود زودهنگام: حداقل ۳۰ دقیقه قبل از ساعت ۱۰ صبح، وارد حساب کاربری خود شوید تا درگیر ترافیک صفحه لاگین نشوید.

