تفاوت صرافی متمرکز و غیرمتمرکز؛ ال بانک در کدام گروه قرار دارد؟

اولین سوال خیلی از تازه واردها به بازار کریپتو این است که پولمان را کجا نگه داریم و کجا معامله کنیم. از طرفی اسم صرافی های غیرمتمرکز مدام تکرار می شود، از طرف دیگر اغلب حجم معاملات و امکانات جدی در پلتفرم های متمرکز است. وسط این دو دنیا، تکلیف کاربر ایرانی چیست و جای ال بانک دقیقا کجاست؟

صورت مسئله: امنیت یا راحتی؟

کاربر ایرانی معمولا سه دغدغه اصلی دارد: دسترسی پایدار بدون دردسر، ریسک بلوکه شدن دارایی، و امکان معامله راحت با ابزارهایی مثل فیوچرز و کپی ترید. برای همین انتخاب بین یک صرافی متمرکز و یک پلتفرم غیرمتمرکز فقط بحث تئوری بلاکچین نیست؛ پای سرمایه واقعی وسط است.

ال بانک از طرف سایت های تحلیلی به عنوان یک پلتفرم بین المللی با حجم معاملات بالا معرفی شده، اما قبل از هر تصمیم باید دقیق تر ببینیم متمرکز به حساب می آید یا غیرمتمرکز و این موضوع در عمل چه تاثیری روی کاربر دارد.

ویژگی های صرافی متمرکز؛ مزیت ها و ریسک ها

امانت داری دارایی و موضوع اعتماد

در صرافی متمرکز، دارایی کاربر روی کیف پول هایی نگهداری می شود که کنترل کلید خصوصی آنها در دست خود پلتفرم است. یعنی شما بیشتر به حساب کاربری دسترسی دارید تا خود دارایی روی بلاکچین. این ساختار دو پیامد اصلی دارد:

اول این که تجربه کاربری ساده تر می شود؛ لازم نیست درگیر کیف پول، گس فی و شبکه های مختلف شوید. دوم این که ریسک طرف مقابل مطرح می شود؛ باید به مدیریت صرافی و سیستم های امنیتی آن اعتماد کنید.

نقدشوندگی و ابزارهای معاملاتی

پلتفرم های متمرکز معمولا حجم معاملات بالا، دفتر سفارش منظم و ابزارهایی مثل معاملات اسپات، فیوچرز، استیکینگ و کپی ترید دارند. این برای تریدر حرفه ای و حتی کاربر نیمه حرفه ای یک مزیت جدی است؛ چون می تواند در لحظه با اسلیپیج کمتر معامله کند و به اهرم و امکانات تحلیلی دسترسی داشته باشد.

ریسک های قانونی و تحریمی

از نگاه کاربر ایرانی، مهم ترین نگرانی در ساختار متمرکز، ریسک محدودیت های جغرافیایی و تحریم است. تجربه بازار نشان داده که هر صرافی خارجی ممکن است در مقاطعی سیاست هایش را نسبت به برخی کشورها سخت تر کند. در مورد ال بانک هم کاربران باید این واقعیت بازار و احتمال تغییر قوانین را در نظر بگیرند، حتی اگر در نسخه فارسی آن، دسترسی بدون فیلتر یا بدون احراز هویت پیچیده مطرح شده باشد.

ویژگی های پلتفرم غیرمتمرکز؛ آزادی همراه با مسئولیت

کنترل مستقیم روی دارایی

در صرافی های غیرمتمرکز مثل یونی سواپ یا پنکیک سواپ، کاربر مستقیما از کیف پول خود معامله می کند. کلید خصوصی نزد خود اوست و صرافی نقش واسطه نگهدارنده را ندارد. یعنی کنترل و مالکیت کامل، اما همراه با این واقعیت که اگر اشتباهی انجام شود یا عبارت بازیابی گم شود، راه برگشتی در کار نیست.

نبود احراز هویت اما محدودیت امکانات

پلتفرم های غیرمتمرکز معمولا فرم ثبت نام و احراز هویت ندارند، که برای بعضی کاربران جذاب است؛ ولی در عوض خبری از امکانات متمرکز مثل اهرم های سنگین، کپی ترید ساختاریافته یا پشتیبانی متمرکز نیست. همچنین کارمزد شبکه، پیچیدگی انتخاب بلاکچین مناسب و ریسک خطای کاربر می تواند برای تازه واردها مشکل ساز باشد.

نقدشوندگی پراکنده و اسلیپیج بالا

در بسیاری از توکن ها، عمق بازار در صرافی متمرکز بسیار بیشتر از استخرهای نقدینگی غیرمتمرکز است. این یعنی برای معاملات بزرگ، اسلیپیج در دیفای می تواند قابل توجه باشد. بنابراین تریدرهایی که حجم جدی معامله می کنند معمولا ترکیبی از هر دو نوع پلتفرم را استفاده می کنند، اما نقطه اصلی فعالیتشان متمرکز است.

ال بانک در کدام دسته قرار می گیرد؟

ساختار عملیاتی و خدمات

با توجه به نحوه ثبت نام، نگهداری دارایی، وجود سفارش گذاری کلاسیک، معاملات اسپات و فیوچرز با اهرم تا حدود ۲۰۰ برابر، و همین طور ارائه امکاناتی مثل کپی ترید و استیکینگ، ال بانک در عمل در دسته پلتفرم های متمرکز قرار می گیرد. یعنی کاربر یک حساب در سایت باز می کند، دارایی را به کیف پول های معرفی شده واریز می کند و داخل همان محیط معامله انجام می شود.

نگاه واقع بینانه از سمت کاربر ایرانی

بر اساس ادعای نسخه فارسی، این پلتفرم برای کاربران فارسی زبان رابط کاربری بومی، راهنمای فارسی و فرآیند ثبت نام ساده ارائه می کند و گفته می شود بدون نیاز به فیلترشکن قابل دسترسی است. این موارد برای مخاطب داخل ایران جذاب است، اما از منظر مدیریت ریسک، کاربر باید همیشه این نکته را در ذهن داشته باشد که هر پلتفرم متمرکز خارجی می تواند در آینده سیاست های خود را تغییر دهد؛ بنابراین نگهداری کل سرمایه در هیچ صرافی واحدی تصمیم منطقی نیست.

جمع بندی فنی: ال بانک متمرکز است یا غیرمتمرکز؟

اگر بخواهیم این سوال را شفاف جواب دهیم که ال بانک متمرکز است یا غیرمتمرکز ، بر اساس ساختار فعلی، مدل درآمدی، نحوه نگهداری دارایی و ابزارهای معاملاتی، این پلتفرم در گروه صرافی های متمرکز قرار می گیرد؛ نه یک دیفای کلاسیک و نه یک پروتکل خودگردان روی بلاکچین.

جمع بندی و پیشنهاد عملی برای کاربر فارسی زبان

برای کسی که تازه وارد بازار رمزارز شده، شروع کار با یک پلتفرم متمرکز شناخته شده معمولا ساده تر است؛ مخصوصا اگر رابط کاربری فارسی، راهنمای بومی و تیم پشتیبانی در دسترس باشد. در عین حال، بخشی از دارایی که قرار نیست مدام معامله شود می تواند روی کیف پول شخصی نگهداری شود تا ریسک متمرکز شدن همه سرمایه در یک صرافی کاهش پیدا کند.

اگر قصد دارید بین استفاده از یک پلتفرم غیرمتمرکز و یک صرافی متمرکز بین المللی مثل ال بانک انتخاب کنید، منطقی تر است اول مدل کاری، سطح ریسک پذیری و افق سرمایه گذاری خودتان را بنویسید، بعد سراغ ثبت نام بروید. وقتی تصویر روشنی از نیاز خود داشته باشید، امکاناتی مثل بازار اسپات، فیوچرز، استیکینگ و کپی ترید برایتان معنا پیدا می کند و صرفا تحت تاثیر تبلیغات یا اسم ها تصمیم نمی گیرید.

در نهایت، اگر به دنبال یک نقطه شروع برای آشنایی عمیق تر با ساختار این پلتفرم و مقایسه مدل متمرکز با گزینه های غیرمتمرکز هستید، سر زدن به محتوای تحلیلی سایت ال لرن و بررسی جزئیات قبل از واریز سرمایه، یک قدم احتیاطی و هوشمندانه است. تصمیم نهایی هر کاربر باید بر پایه درک ریسک و شناخت از ابزار باشد، نه عجله و هیجان بازار.

