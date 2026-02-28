راهنمای فنی و تخصصی لودرهای شانتویی
در این بررسی تخصصی، از بهترین لودرهای بازار ایران که توسط گروه صنعتی پرشیا جنوب عرضه و پشتیبانی میشوند را از فیلتر تحلیل فنی عبور میدهیم.
در جبهههای کاری سختِ ایران، از معادن سنگلاخ گرفته تا پروژههای عظیم زیرساختی، لودرها فراتر از یک ماشین، در واقع مهره تعیینکننده سودآوری هستند. برند شانتویی (Shantui) با تلفیق مهندسی تراز اول و دوام قطعات، حالا به انتخاب اول مدیران هوشمند پروژه تبدیل شده است.
در این بررسی تخصصی، از بهترین لودرهای بازار ایران که توسط گروه صنعتی پرشیا جنوب عرضه و پشتیبانی میشوند را از فیلتر تحلیل فنی عبور میدهیم.
۱. لودر SL58H شانتویی: نبرد غولهای ۵ تنی
مدل SL58H با ظرفیت عملیاتی ۵ تن و باکت ۳ متر مکعبی، نماد قدرت مطلق در بارگیریهای سنگین است. اما نکته طلایی اینجاست: پرشیا جنوب این لودر را در دو تیپ متفاوت برای نیازهای مختلف عرضه میکند.
مشخصات فنی مشترک (نیروگاه محرکه)
هر دو تیپ این لودر از موتور Shanghai Diesel بهره میبرند که با خروجی ۱۶۲ کیلووات، گشتاوری مهارنشدنی را برای نفوذ در سختترین تودههای خاک فراهم میکند. مجهز بودن به توربوشارژر و اینترکولر، عملکرد این دستگاه را در ارتفاعات و هوای گرم ایران تضمین میکند.
تفاوت استراتژیک در سیستم انتقال قدرت:
تیپ ۱: جراحی با چاشنی سرعت (گیربکس برقی)
ویژگی: بهرهگیری از گیربکس Electronically Controlled Power-Shift.
مزیت: تعویض دندهها در این مدل به قدری نرم و سریع است که شوکهای حرکتی را حذف کرده و خستگی اپراتور را به حداقل میرساند. این تیپ برای پروژههایی که سرعتِ «سیکل کاری» در آنها حیاتی است، حرف اول را میزند.
تیپ ۲: سرسخت و تعمیرپذیر (گیربکس مکانیکی)
ویژگی: استفاده از گیربکس پاورشیفت هیدرولیکی-مکانیکی.
مزیت: سادگی در طراحی یعنی مقاومت بینظیر در برابر فشارهای خردکننده معادن. تعمیرات این مدل آسانتر است و در نقاط دورافتاده که دسترسی به تجهیزات عیبیابی الکترونیکی محدود است، بهترین همراه شما خواهد بود.
۲. لودر SL38H شانتویی: چابکی در خدمت کارایی
همه پروژهها به غولهای ۵ تنی نیاز ندارند؛ گاهی دقت و مانورپذیری حرف اول را میزند. لودر ۳ تنی SL38H دقیقاً برای همین هدف طراحی شده است.
ابعاد هوشمندانه: این دستگاه برای کار در فضاهای محدود، محوطه کارخانجات و عملیات شهری بهینهسازی شده است.
بهرهوری اقتصادی: موتور این مدل تعادلی ایدهآل میان قدرت خروجی و مصرف سوخت ایجاد کرده است که هزینههای جاری پروژه را به شکل محسوسی کاهش میدهد.
چرا «پرشیا جنوب» مکمل قدرت شانتویی است؟
یک دستگاه عالی بدون پشتیبانی، تنها یک تکه آهن سنگین است. تفاوت فنی لودرهای عرضه شده توسط گروه صنعتی پرشیا جنوب در امنیت خاطر نهفته است:
مهندسی قطعات: استفاده از سیستمهای حیاتی مانند پمپهای هیدرولیک پرقدرت و موتورهای شناسنامهدار (مانند ویچای و شانگهای دیزل).
عملیات نجات فنی: اعزام تکنسینهای آموزشدیده به محل پروژه در کمترین زمان ممکن برای به حداقل رساندن Downtime (زمان توقف دستگاه).
انبار قطعات اورجینال: دسترسی مستقیم به قطعات اصلی، که عمر مفید دستگاه شما را چند برابر میکند.
مشاوره و استعلام قیمت
برای انتخاب دقیقتر بین تیپ ۱ و ۲ لودر ۵ تن و یا بررسی قابلیتهای مدل ۳ تن، کارشناسان فنی ما آماده پاسخگویی به شما هستند.
ارتباط با واحد فروش (داخلی ۲۰۰ الی ۲۰۴): ۰۲۱-۴۴۹۹۴۰۳۱-۳۹