الزامات سختگیرانه بازرسی اداره کار؛ چرا خرید تجهیزات ایمنی استاندارد، سرمایهگذاری است؟
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط سازمان بینالمللی کار (ILO)، بخش قابل توجهی از حوادث حین کار در پروژههای عمرانی و کارگاههای صنعتی، ناشی از عدم استفاده یا استفاده از ابزارهای حفاظتی فاقد تاییدیه است. در ماههای اخیر، با استناد به ماده ۹۱ قانون کار و الزامات سختگیرانه HSE-MS، نظارت بازرسان اداره کار بر رعایت پروتکلهای ایمنی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی (PPE) در کارگاهها شدت گرفته است.
بسیاری از کارفرمایان تصور میکنند تجهیز کارگاه هزینه اضافی است، اما طبق گزارشهای OSHA (اداره ایمنی و بهداشت شغلی)، هر ۱ دلار سرمایهگذاری در ایمنی، بازگشت سرمایهای معادل ۴ تا ۶ دلار دارد. در ادامه، چکلیست تخصصی تجهیزاتی که یک کارگاه برای دریافت تاییدیههای ایمنی نیاز دارد را بر اساس استانداردهای روز بررسی میکنیم.
چک لیست خرید تجهیزات ایمنی (PPE) مورد تایید وزارت کار
وقتی صحبت از ایمنسازی محیط کار میشود، منظور تنها خرید یک کلاه ساده نیست. بلکه هدف استقرار یک «سیستم مدیریت ایمنی» است که بتواند از «فرق سر تا نوک پای» نیروی کار را مطابق با الزامات استاندارد ISO 45001 پوشش دهد. طبق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرما موظف است اقلامی را تهیه کند که نه تنها ظاهر ایمن دارند، بلکه دارای تاییدیه فنی از «مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار» باشند. استفاده از لوازم فاقد این تاییدیه، در صورت بروز حادثه، رافع مسئولیت کیفری کارفرما نخواهد بود.
اقلام ضروری برای پاس کردن بازرسی ایمنی و بهداشت (HSE)
برای اینکه کارگاه شما در ممیزیهای ادواری بازرسان اداره کار و بیمه تایید شود، وجود اقلام زیر با مشخصات فنی ذکر شده در لیست خرید الزامی است:
- کلاه ایمنی مهندسی و کارگری (Safety Helmet): صرفاً رنگ کلاه مهم نیست؛ کلاه استاندارد باید از جنس ABS یا پلیاتیلن فشرده باشد و مطابق با استاندارد EN 397، توانایی جذب ضربات مکانیکی عمودی و جانبی را داشته باشد. همچنین وجود بند و یراق تنظیمکننده (رگلاژی) برای فیکس شدن روی سر الزامی است.
- کفش ایمنی (Safety Shoes): طبق استاندارد EN ISO 20345، جنس زیره (معمولاً PU یا TPU) باید متناسب با محیط، ضد لغزش، عایق برق و یا مقاوم در برابر مواد نفتی باشد.
- دستکش کار (Safety Gloves): انتخاب دستکش باید دقیقاً بر اساس نوع خطر باشد. استانداردهای EN 388 (برای خطرات مکانیکی مثل برش) و EN 374 (برای خطرات شیمیایی) معیارهای اصلی تشخیص کیفیت در دستکشهای نیتریل، ضدبرش و چرمی هستند.
- لباس کار (Workwear): جنس پارچه (کتان، فلامنت یا ترکیبی) باید با شرایط اقلیمی و ایمنی محیط همخوانی داشته باشد.
- عینک و شیلد محافظ صورت: لنز این تجهیزات باید از جنس پلیکربنات ضد خش و ضد بخار باشد. داشتن استاندارد ANSI Z87.1 تضمین میکند که چشم کارگر در برابر پرتاب برادههای فلزی، پاشش مواد شیمیایی و حتی اشعه UV (در محیطهای باز) ایمن میماند.
- گوشی صداگیر (Hearing Protection): در محیطهایی با آلودگی صوتی بالای ۸۵ دسیبل (مانند سالنهای پرس یا تراشکاری)، استفاده از ایرپلاگ (Earplug) یا ایرماف (Earmuff) ضروری است. نکته مهم در خرید، توجه به عدد SNR (نرخ کاهش نویز) است که باید متناسب با شدت صدای محیط باشد.
- تجهیزات حفاظت تنفسی (Respiratory Protection): برای کار در معادن، صنایع شیمیایی یا محیطهای دارای گرد و غبار، ماسکهای فیلتردار با استانداردهای FFP2 یا FFP3 و کارتریجهای شیمیایی کلاس A/B/E (بر اساس نوع گاز) حیاتی هستند.
انتخاب صحیح لوازم حفاظت فردی نیازمند شناخت دقیق استانداردهاست. تیم فنی ایمنکس برای اطمینان خاطر کارفرمایان، خدمات مشاوره تخصصی رایگان ارائه میدهد. پیشنهاد میشود پیش از اقدام به خرید تجهیزات ایمنی، با کارشناسان این مجموعه مشورت کنید تا بهترین گزینه را متناسب با الزامات قانونی و خطرات محیط کار خود تهیه نمایید.
راهنمای خرید کفش ایمنی مهندسی؛ رمزگشایی استاندارد EN ISO 20345
آمارها نشان میدهد که سقوط اجسام و لغزش، عامل اصلی آسیبهای جبرانناپذیر در محیطهای صنعتی است. طبق استاندارد جهانی EN ISO 20345، یک کفش ایمنی معتبر تنها در صورتی استاندارد محسوب میشود که سرپنجه آن توانایی تحمل ضربهای با انرژی ۲۰۰ ژول (معادل سقوط وزنه ۲۰ کیلوگرمی از ارتفاع ۱ متر) را داشته باشد. اما آیا هر کفش استانداردی برای کار شما مناسب است؟
جدول راهنمای انتخاب کلاس ایمنی کفش کار (S1, S2, S3)
نکته فنی مهم اینجاست که هر کفشی برای هر محیطی مناسب نیست و لزوماً گرانترین کفش، بهترین کفش نیست. جدول زیر به شما کمک میکند تا بر اساس «نوع خطر محیط کار»، کلاس ایمنی (Safety Class) مناسب را انتخاب کنید:
|
نوع خطر محیط کار
|
کلاس استاندارد پیشنهادی
|
ویژگی فنی و کاربرد
|
سقوط اجسام سنگین (کارگاه/انبار)
|
SB / S1
|
دارای سرپنجه فولادی (Steel Toe)؛ مناسب انبار و ساختمان
|
خطر برقگرفتگی (مهندسان برق )
|
عایق برق (EH)
|
فاقد قطعات فلزی (کامپوزیت)؛ مخصوص مهندسین برق
|
محیطهای روغنی و مرطوب
|
S1P / S3
|
رویه ضد آب و زیره PU ضد لغزش (SRC)؛ مناسب پتروشیمی
|
حرارت بالا و ذوب
|
HRO
|
زیره لاستیکی نسوز (Rubber)؛ مخصوص ذوب فلزات
برای مدیران پروژهای که قصد خرید کفش ایمنی مهندسی یا کارگری را دارند، بررسی کدهای درج شده روی زبانه کفش بسیار حیاتی است. انتخاب صحیح زیره، نه تنها از حوادث جلوگیری میکند، بلکه عمر مفید کفش را تا دو برابر افزایش میدهد.
انواع دستکش کار؛ استانداردهای EN388 و EN374
بیشترین تعامل کارگر با ابزار، ماشینآلات و مواد شیمیایی از طریق دستها صورت میگیرد. استفاده از دستکش نامناسب نه تنها محافظتی ایجاد نمیکند، بلکه طبق تحقیقات انجمن ایمنی، میتواند ضریب خطا را افزایش دهد.
یک دستکش کار حرفهای باید دارای کدهای استاندارد مشخصی باشد:
- استاندارد EN 388: مقاومت در برابر خطرات مکانیکی (سایش، برش، پارگی و سوراخشدگی).
- استاندارد EN 374: نفوذناپذیری در برابر مواد شیمیایی و اسیدی.
انتخاب متریال مناسب، مرز بین ایمنی و آسیبدیدگی است. برای مثال، دستکشهای با روکش «نیتریل» مقاومت عالی در برابر روغن و مشتقات نفتی دارند، اما در مواجهه با اجسام تیز و برنده، تنها الیاف تکنولوژیک HPPE (با سطح برش ۵) کارآمد هستند. با مشاهده و بررسی انواع دستکش کار، میتوانید مشخصات فنی مدلهای مختلف را مقایسه کرده و گزینهای را انتخاب کنید که دقیقاً با کد استاندارد (EN) مورد نیاز شغل شما همخوانی دارد.
اهمیت تجهیزات تنفسی و ایمنی کار در ارتفاع
علاوه بر موارد ذکر شده، نباید از «قاتلان خاموش» غافل شد. بسیاری از بیماریهای شغلی مانند سیلیکوزیس ناشی از استنشاق ذرات معلق هستند. استفاده از ماسکهای تنفسی فیلتردار (N95/FFP2) و ماسکهای تمامصورت شیمیایی، تضمینکننده سلامت ریه کارکنان است. همچنین در پروژههای ساختمانی، تجهیزات کار در ارتفاع مانند هارنسهای فولبادی (Full Body Harness) و لنیاردهای شوکگیر، باید دارای گواهی تست کشش باشند تا در لحظه سقوط، جان کارگر را نجات دهند.
