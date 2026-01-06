آشنایی با 10 تا از بهترین فرودگاه های جهان در سال 2026
وقتی با هواپیما به کشوری سفر میکنید اولین جایی که قدم میگذارید، فرودگاه است. هرچه امکانات فرودگاه و نحوه پذیرش از مسافران بهتر باشد تجربه سفر را خوشایندتر میسازد. در سال ۲۰۲۶، بهترین فرودگاههای جهان براساس معیارهایی همچون پذیرش مناسب، غذاخوریهای باکیفیت و سالنهای استراحت لوکس ردهبندی شدهاند. برای آشنایی بیشتر شما با این فرودگاهها در ادامه به معرفی آنها میپردازیم.
فرودگاه بین المللی چانگی در سنگاپور
فرودگاه بینالمللی چانگی در سال ۱۹۸۱ میلادی افتتاح شده است و چهار ترمینال فعال دارد. این فرودگاه با امکانات بینظیری همچون وجود بلندترین آبشار سرپوشیده جهان، باغ پروانهها، سینمای ۲۴ ساعته رایگان، استخر روباز و جکوزی به یک مکان گردشگری تبدیل شده است. نام این فرودگاه بهدلیل خدمات و امکانات فوقالعادهای که ارائه میدهد همواره در لیست برترینهای جهان قرار میگیرد.
فرودگاه بین المللی دکسینگ در پکن
فرودگاه بینالمللی و تازه تاسیس دکسینگ پکن در سال ۲۰۱۹ افتتاح شده است و سه ترمینال بسیار بزرگ دارد. این فرودگاه ظرفیت پذیرش بیشتر از ۱۰۰ میلیون نفر را دارا است که این مورد وسعت آنرا نشان میدهد. هر آنچه که از یک فرودگاه مدرن انتظار دارید در دکسینگ پیدا میشود. بهطور مثال این فرودگاه به متروی پکن متصل است و امکاناتی مانند سال استراحت، وای فای رایگان، رستورانهای ملل، فروشگاههای بزرگ، بانک، کلینیک درمانی و… را در اختیار مسافران قرار میدهد. شهر پکن دو فرودگاه دارد، اگر میخواهید هواپیمایتان در داکسینگ به زمین بنشیند برای خرید بلیط پرواز تهران پکن به مقصد این فرودگاه میتوانید به سایت پته مراجعه کنید.
فرودگاه بینالمللی حیدر علیاف در باکو
فرودگاه بینالمللی حیدر علیاف بسیار قدیمی است و سال تاسیس آن به ۱۹۳۳ میلادی میرسد. اما امکانات این فرودگاه کمکم گسترش یافت و اکنون دو ترمینال فعال دارد که خدمات موردنیاز مسافران خارجی و داخلی را ارائه میدهند. از جمله مهمترین امکانات این فرودگاه که آنرا برای مسافران جذاب میکند میتوان به هتل چهار ستاره، دستگاه خودپرداز و صرافی، اتاق مادر و کودک و سالن ماساژ اشاره کرد. این فرودگاه در سال ۲۰۲۳ عنوان بهترین فرودگاه منطقهای در آسیای میانه و کشورهای مشترکالمنافع را بدست آورد.
فرودگاه بینالمللی شنژن باو آن در چین
فرودگاه بینالمللی شنژن باو آن در شهر شنژن ایالت گوانگ دونگ چین قرار دارد. این فرودگاه در سال ۱۹۹۱ بهطور رسمی افتتاح شده است و اکنون تنها یک ترمینال فعال دارد. فرودگاه شنژن باو آن دائما در حال توسعه است و امکانات جدیدی را اضافه میکند. در این فرودگاه، راحتی و آسایش مسافران در اولویت قرار دارد. بههمین دلیل، امکانات بسیاری مانند سالنهای استراحت و غذاخوری در آن گنجانده شده است. اگر سفری به استان گوانگ دونگ چین در پیش دارید، برای خرید بلیط هواپیما (https://www.pateh.com/) کافیست وارد سایت پته شوید و زمان مسافرتتان را وارد کنید. هوش مصنوعی پته به شما کمک میکند تا ارزانترین بلیط را ظرف چند ثانیه بیابید.
فرودگاه بینالمللی اوهر شیکاگو
فرودگاه بینالمللی اوهر در شیکاگو یکی از بزرگترین مراکز حملونقل هوایی در ایالات متحده بشمار میرود. این فرودگاه در سال ۱۹۴۰ میلادی بهطور رسمی افتتاح شد و از آن زمان تاکنون چندین بار توسعه یافت است. در حال حاضر فرودگاه اوهر در مجموع چهار ترمینال اصلی دارد که پروازهای داخلی و بینالمللی را پوشش میدهند. این فرودگاه بهدلیل پروژههای نوسازی از نظر فناوری و خدمات رفاهی نیز در سطح بالایی قرار دارد.
فرودگاه بینالمللی جان اِف کندی در نیویورک
فرودگاه بینالمللی جان اف. کندی در شهر نیویورک یکی از مهمترین هابهای هوایی ایالات متحده و جهان بشمار میرود. این فرودگاه در سال ۱۹۴۸ برای پروازهای تجاری افتتاح شد و در سال ۱۹۶۳ به جان اف. کندی تغییر نام داد. این فرودگاه دارای پنج ترمینال فعال است که به ارائه خدمات میپردازد. فرودگاه جان اف. کندی از نظر تردد نیز در رتبه ششمین فرودگاه شلوغ آمریکا قرار دارد.
فرودگاه بین المللی منارا در مراکش
فرودگاه بینالمللی منارا در شهر مراکش قرار دارد و دومین فرودگاه بزرگ این شهر محسوب میشود. این فرودگاه که در سال ۱۹۴۲ افتتاح شده است علاوهبر پروازهای داخلی، پروازهای بینالمللی را نیز پوشش میدهد. ساخت و توسعه فرودگاه منارا در سالهای اخیر چند مرحله کلیدی داشته است. بهطور مثال، در سال ۲۰۱۶ یک ترمینال جدید به بهرهبرداری رسید تا ظرفیت پذیرش مسافران افزایش یابد. بهطور کلی، فرودگاه منارا دو ترمینال اصلی دارد که برای مدیریت پروازهای داخلی و بینالمللی طراحی شدهاند. معماری خارقالعاده و امکانات بینظیر موجب شده این فرودگاه در لیست برترینهای جهان قرار بگیرد.
فرودگاه بین المللی حمد در دوحه
فرودگاه بینالمللی حمد در دوحه بهدلیل امکانات مدرن، شهرت جهانی یافته است. این فرودگاه در سال ۲۰۱۴ میلادی افتتاح شده است و برخلاف بسیاری از فرودگاههای بزرگ که چندین ترمینال مجزا دارند فقط یک ترمینال اصلی دارد. این ترمینال بیش از ۶۲ گیت و فضاهایی برای خرید، غذاخوری، استراحت، باغهای سرپوشیده و دیگر خدمات رفاهی دارد که تجربه سفر را برای مسافران راحت و لذتبخش میکند. دوحه یکی از مقاصد محبوب خارجی است که سالانه مسافران ایرانی زیادی به آنجا سفر میکنند. بههمین دلیل، احتمال پیدا کردن بلیط چارتری هواپیما از تهران به مقصد دوحه نیز وجود دارد. اگر میخواهید به دوحه سفر کنید و محدودیت زمانی ندارید، میتوانید بلیط لحظه آخری سفر به دوحه را از سایت پته بخرید.
فرودگاه بین المللی باراخاس در مادرید
این فرودگاه که در شهر مادرید پایتخت کشور اسپانیا واقع شده و کار خود را از سال ۱۹۲۸ آغاز کرده است. باراخاس دارای پنج ترمینال اصلی است که خدمات مختلف پروازی را ارائه میدهد. این فرودگاه با امکانات پیشرفته، دسترسی مناسب به مرکز شهر و خطوط هوایی متعدد یکی از مراکز مهم ورود و خروج مسافران در اسپانیا محسوب میشود. از امکانات فرودگاه باراخاس میتوان به اینترنت رایگان، بیش از ۳۰ رستوران و کافه، فروشگاه بزرگ لباس و زیورآلات و محل بازی برای کودکان اشاره کرد.
فرودگاه بین المللی دنور در کلرادو
این فرودگاه بینالمللی یکی از بزرگترین فرودگاههای ایالات متحده محسوب میشود که در سال ۱۹۹۵ میلادی و در ۳۵ کیلومتری شهر دنور افتتاح شده است. فرودگاه دنور یک ترمینال اصلی دارد که از دو بخش شرقی و غربی تشکیل شده است و همه خدمات مثل پذیرش، امنیت، تحویل بار و خروجیها را ارائه میدهد. جالب است بدانید فرودگاه بینالمللی دنور در کلرادو با مساحت ۱۳۳۲ کیلومتر جزو بزرگترین فرودگاههای جهان محسوب میشود. معماری این فرودگاه نیز بسیار جالب است و با چشمانداز کوههای راکی، منظرهای خارقالعاده برای مسافران ایجاد میکند.
جمعبندی
فرودگاههای زیادی در دنیا وجود دارند که مکانی برای حملونقل مسافران یا باربری محسوب میشوند. در این میان، برخی از فرودگاههای جهان پا را فراتر گذاشتهاند و علاوهبر هدف اصلی خود، امکانات و خدمات بیشتری را نیز در اختیار مسافران قرار میدهند. از جمله این فرودگاهها میتوان به چانگی سنگاپور، حیدرعلیاف آذربایجان، دکسینگ پکن و دنور کلرادو اشاره کرد. مسافران در این فرودگاه با امکاناتی مانند هتل، سالنهای استراحت، پارک بازی، سینما، اینترنت رایگان و… روبرو میشوند که سفر را برایشان لذتبخشتر میکند.