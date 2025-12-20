گزارش بلک فرایدی 1404 تپسل؛ تازهترین روندهای تبلیغات دیجیتال منتشر شد
بلک فرایدی امسال فقط یک جشنواره فروش ساده نبود، بلکه نبردی بود که برندها با تمام توان وارد آن شدند تا سهم بیشتری از توجه کاربران دیجیتال را تصاحب کنند. در این میان، تپسل با گزارش بلک فرایدی 1404 خود، پرده از روندها، آمارها و عملکرد واقعی تبلیغات دیجیتال در این رویداد برداشته و نشان دادهاست که کدام صنایع پیشتاز بودند، چه پلتفرمهایی بیشترین تاثیر را داشتند و برندها چگونه رقابت را به نفع خود رقم زدند.
این گزارش 360 درجه مثل یک نقشه راه بهروز برای بازاریابان، صاحبان کسبوکار و تبلیغدهندگان عمل میکند تا بتوانند دقیق بررسی کنند که در بلک فرایدی امسال چه گذشت و چه مواردی قرار است آینده تبلیغات دیجیتال را شکل دهند! اگر میخواهید پشتصحنه رقابت برندها را ببینید و از روندهای واقعی بازار الهام بگیرید، ادامه مطلب را دنبال کنید.
چرا گزارش بلک فرایدی 1404 اهمیت دارد؟
گزارش بلک فرایدی ۱۴۰۴ تپسل فراتر از یک مرور آماری ساده است؛ چراکه در این گزارش چندبعدی و 360 درجه، به دادههای واقعی از پلتفرمهای تبلیغاتی، فروشگاهی و شبکههای اجتماعی اتکا شدهاست تا درک عمیقتری از رفتار مصرفکنندگان و نحوه عملکرد برندها به دست آید. نکته قابلتوجه اینجاست که همکاری چندجانبه تپسل با واچ اوت، کالج تپسل، سازیتو و ایرانادز باعث شدهاست تا گزارش دقیقتر باشد و به یک مرجع کاملا قابلاعتماد و حرفهای برای بررسی عملکرد برندها و مصرفکنندگان تبدیل شود.
گزارش 360 درجه بلک فرایدی 1404 چه تصویری از بازار ارائه کردهاست؟
تنوع و گستردگی گزارش بلک فرایدی 1404 که با همکاری شش بازیگر مهم اکوسیستم تبلیغات ایران تهیه شدهاست، تصویری کامل، دقیق و چندلایه از بلک فرایدی امسال ارائه میدهد؛ تصویری که فراتر از آمار فروش است و رفتار واقعی بازار را به تصویر میکشد.
این گزارش با کنار هم قرار دادن دادههای رفتاری کاربران، تحلیل شبکههای اجتماعی، جزئیات رسانههای محیطی و آمار خرید، مجموعهای از شاخصهای کلیدی را ترسیم میکند که نشان میدهد بلک فرایدی امسال چگونه در تمامی جبههها رقم خوردهاست:
بلوغ و دگرگونی رویکرد برندها
این گزارش نشان میدهد که بلک فرایدی امسال فراتر از یک رویداد فروش، به نقطه عطفی برای سنجش اثربخشی کمپینها و رفتار مصرفکنندگان تبدیل شدهاست. بهعنوان مثال، برندهایی عملکرد موفقتری داشتهاند که بهجای اتکا به فشار فروش لحظهای، بر تعامل واقعی و پایدار با کاربران، طراحی کمپینهای چندرسانهای و پاسخگویی مستمر به بازخوردها تمرکز کردهاند.
این تغییر جهت، نشانهای از بلوغ تدریجی صنعت تبلیغات دیجیتال در ایران و حرکت به سمت تصمیمگیریهای مبتنی بر دادهاست که نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشتهاست. در نگاه بلندمدت، گزارش بلک فرایدی 1404 تاکید میکند که نگاه کوتاهمدت به بلک فرایدی ظرفیتهای رویداد را کاهش میدهد و ارزش واقعی در ایجاد اعتماد بلندمدت و رابطه پایدار با کاربران نهفتهاست.
شدت رقابت و حجم بالای ترافیک
دادههای جامع گزارش، میزان رقابت فشرده و حجم کلان فعالیتهای تبلیغاتی را بهوضوح نشان میدهد. در شبکه تپسل، بیش از 20 میلیارد و 800 میلیون نمایش تبلیغاتی ثبت شدهاست؛ این حجم نمایش تبلیغاتی، نشاندهنده رقابتی پرهزینه است تا برندها بتوانند حضور فعالتری در ذهن کاربران داشته باشند.
رشد شاخصهای تبلیغاتی از دیگر موارد مهمی است که در گزارش بلک فرایدی 1404 بررسی شدهاست. طبق این گزارش، میانگین CPM (هزینه به ازای هزار نمایش) در جایگاههای پرترافیک 46 درصد رشد داشتهاست. همچنین، حجم کلیکها نسبتبه آبانماه 20 برابر افزایش یافتهاست.
نمای بازار از زوایای مختلف (دادههای 360 درجه)
همکاری مشترک این شش مجموعه، امکان تحلیل عمیق و همهجانبه بخشهای مختلف بازار را فراهم کرده و تصویر دقیقی از رفتار برندها و کاربران در بلک فرایدی امسال ارائه میدهد. از سوی دیگر، روایت سازیتو از عملکرد خرید آنلاین نشان میدهد که امسال تقاضا بهشکل چشمگیری افزایش داشتهاست. حجم سفارشهای تاییدشده از 90361 تراکنش عبور کرده و در کل، بیش از 1.2 میلیون سبد خرید و 1.09 میلیون فاکتور ایجاد شدهاست.
طبق گزارش بلک فرایدی 1404، چه صنایعی بیشترین سهم تبلیغاتی را داشتند؟
براساس گزارش 360 درجه بلک فرایدی 1404 تپسل، سه صنعت فروشگاههای اینترنتی، خدمات پرداخت و خرید اقساطی (BNPL) و مد و پوشاک بیشترین سهم را از مصرف تبلیغات دیجیتال به خود اختصاص دادهاند. این سه حوزه در مرکز میدان رقابت قرار داشتند و بیشترین تلاش را برای جلبتوجه کاربران در روزهای داغ بلک فرایدی به کار گرفتند.
نتیجه این رقابت شدید، ثبت بیش از 20 میلیارد و 800 میلیون نمایش تبلیغاتی در شبکه تپسل بود؛ رقمی که نشان میدهد برندهای این صنایع عملا نبض بازار دیجیتال را در دست گرفته و نقش اصلی را در شکلدهی به جریان تبلیغات این دوره ایفا کردهاند.
بلک فرایدی 1405 چه روندی خواهد داشت؟
مزیت اصلی گزارش بلک فرایدی 1404 تپسل، بررسی روند بازار و تغییراتش نسبتبه سالهای گذشته بودهاست و آمار دقیقی هم از روند فعالیت برندها و واکنش کاربران ارائه کردهاست؛ بااینحال، با این بررسیها میتوان به نتیجه خوبی هم درباره روند بازار در بلک فرایدی 1405 رسید!
براساس تحلیلها و چشماندازهای ارائهشده در گزارش 360 درجه بلک فرایدی امسال تپسل، بلک فرایدی 1405 روندی رقابتیتر، پیچیدهتر و دادهمحورتر خواهد داشت. طبق این گزارشها، پیشبینی میشود که بلک فرایدی 1405 با رقابتی گستردهتر و فشردهتر از سال گذشته همراه خواهد بود؛ در نتیجه، برندها باید برای مدیریت بهتر هزینههای رسانهای و کسب جایگاه در اقتصاد توجه، آمادگی بیشتری داشته باشند.
نکته مهم بعدی، نیاز به برنامهریزی تبلیغاتی زودهنگام و بهینهسازی زیرساختها است که میتواند عملکرد کسبوکارهای مختلف را از اینرو به آنرو کند. برنامهریزی کمپینها باید حداقل 45 روز زودتر از رویداد آغاز شود. بهعلاوه، باتوجهبه گزارش بلک فرایدی 1404، برندها باید بهطور فعال از ابزارهای تحلیل احساسات برای مانیتورینگ بلادرنگ شبکههای اجتماعی بهره ببرند تا بتوانند به بازخوردهای کاربران سریع و فعالانه واکنش نشان دهند.
برای بلک فرایدی بعدی آمادهاید؟ گزارش تپسل را از دست ندهید!
گزارش بلک فرایدی 1404 تپسل تصویری جامع از رفتار برندها، کاربران و روندهای واقعی تبلیغات دیجیتال در یکی از پرترافیکترین رویدادهای سال است. این گزارش، با استفاده از زیرساخت هوشمند تپسل که روزانه نزدیک به یکونیم میلیارد نمایش تبلیغاتی را روی بیش از 140 هزار اپ و وب فارسی مدیریت میکند، تصویری دقیق و دادهمحور از رقابت برندها ارائه میدهد؛ رقابتی که امسال به ثبت بیست میلیارد نمایش تبلیغاتی انجامید.
با تکیه بر هوش مصنوعی، دادههای رفتاری و همکاری بازیگران اصلی اکوسیستم، گزارش بلک فرایدی 1404 نشان میدهد چه صنایعی پیشتاز بودند، کدام کمپینها موفقتر ظاهر شدند و بازار ایران در مسیر چه تحولاتی حرکت میکند. این گزارش علاوهبر اینکه عملکرد امسال کسبوکارها را روایت میکند، نقشه راه آینده تبلیغات دیجیتال را نیز پیش روی برندها و بازاریابان قرار دادهاست تا مطمئنتر و آمادهتر از همیشه، در مسیر موفقیت گام بردارند. برای مطالعه جزئیات کامل روندها، به گزارش بلک فرایدی ۱۴۰۴ تپسل مراجعه کنید.