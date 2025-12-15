معرفی 10 تا از بهترین طلا فروشیهای مرکز تهران
معرفی چند طلافروشی شناختهشده در این منطقه کمک میکند مسیر انتخاب برای خریداران سادهتر شود و دید واضحتری نسبت به گزینههای موجود پیدا کنند. در ادامه، ده طلافروشی مطرح را معرفی میکنیم؛ مکانهایی که به دلیل کیفیت کار، برخورد حرفهای و رضایت مشتریان، میان مردم محبوبیت زیادی پیدا کردهاند.
مرکز تهران نقش پررنگی در بازار طلا دارد و بسیاری از خریداران برای پیدا کردن فروشگاهی قابلاعتماد و حرفهای به این محدوده سر میزنند. در این بخش از شهر، تنوع بالای سبکها و کارهای مختلف باعث میشود هر سلیقهای بتواند انتخاب مناسبی داشته باشد.
1. جواهری جواد
جواهری جواد در منطقه امیر آباد تهران یکی از بهترین طلا فروشی مرکز تهران است که در این سالها، شهرت بیشتری به دست آورده است. این جواهری با سابقۀ فعالیت بیش از 50 سال در زمینه فروش طلا و جواهر، نامآشنایی میان سرمایهگذاران و خریداران طلا و جواهر دارد.
جواهری جواد به دلیل اجرت پایین و دریافت سود کم تر سایر طلافروشی های تهران، تنوع بسیار زیاد محصولات از شمش طلا تا حلقهها، گردنبند و گوشوارههای طراحشدۀ خاص، شناخته میشود. این مجموعه دارای شمشهای JS، طلاهای داخلی و خارجی، و همچنین خدمات طراحی اختصاصی انواع اکسسوری طلا است. مشتریان میتوانند از فروشگاه جواهری جواد، اطمینان خاطر داشته باشند که محصول اصل و اجرت منطقی و توع بسیار بالا را نیز به فروش می رساند.
آدرس: کارگر شمالی، بالاتر از فاطمی، پلاک 1607
تماس: 88950710-021
2. گالری زمردی
گالری زمردی از جمله بهترین طلا فروشی مرکز تهران است که بر طلای سبز و الماس متمرکز است. این گالری مشهور به محصولات یونیک و تخصص در انتخاب سنگهای قیمتی است. گالری زمردی برای کسانی که میخواهند طلایی فاخر و با سنگهای درجۀ اول خریداری کنند، انتخاب مناسبی است. تیم متخصص این گالری قادر به ارائۀ مشاورهای عمیق درباره کیفیت سنگها است و محصولات آنها گواهینامۀ بینالمللی دارند.
آدرس:پانزده خرداد، بازار کوچه زرگرها پلاک 13
تماس: 226662165-021
3. جواهری حسن زاده
جواهری حسنزاده از نامهای معتبر و قدیمی در بازار ایران است که با کیفیت و طراحیهای حرفهای خود در میان برندهای معروف طلا در ایران قرار گرفته است. محصولات ترکیبی از سبک کلاسیک هستند که زیبایی زیادی دارند. طلای خالص و سنگهای قیمتی در کنار طراحی خاص، اطمینان خاطر از خرید را فراهم میکند.
آدرس: تهران، پانزده خرداد، بازار بزرگ، روبه روی بانک صادرات، پلاک ۱۴۸
شماره تماس: 53278-021
4. گالری ساعتچی
گالری ساعتچی یکی دیگر از بهترین طلا فروشی مرکز تهران معروف است و برای فروش طلای خارجی شناخته میشود. این مکان ترکیب دو حرفه، ساعتفروشی و طلافروشی را در خود دارد.
آدرسبازار بزرگ، مسجد امام پلاک 46
شماره تماس: 55159473-021
5. طلا و جواهر رستاک
رستاک با طراحیهای مینیمال، یکی از بهترین برند طلا ایران برای نسل جدید و علاقهمندان به سبکهای فانتزی است. گردنبند، انگشتر و دستبندهای منحصر به فرد با الهام از هنر جهانی طراحی شدهاند. قیمت مناسب نسبت به کیفیت، خرید را اقتصادی و لذتبخش میکند. سفارش و مشاهده محصولات از طریق سایت رسمی برند فراهم است.
تهران ، چهارراه استانبول پاساژ پروانه پلاک ۲۷۴
شماره تلفن: ۰۹۱۲۲۵۰۳۰۷۸
6. الی گلد گالری
شرکت طلا و زیورآلات الی (الی گلد گالری) از سال ۱۳۹۳ با اهداف والا و وسیع فعالیت خود را در عرصه طلا شروع نمود و اکنون با لطف و عنایت الهی و استقبال چشمگیر شما دوست داران به مجموعهای گسترده تبدیل شده که علاوه بر خدمت رسانی در ۱۱ شعبه در تهران و ۱ شعبه در مشهد، برای رفاه حال شما مشتریان عزیز اقدام به ارسال رایگان سفارشات به سراسر ایران زیر نظر اتحادیه طلا و جواهر نموده است.
شماره تماس: ۵۵۶۳۸۱۸۹-021
آدرس: بازار بزرگ تهران، خیابان پانزده خرداد،پاساژ خرداد، نبش ورودی دوم، پلاک ۳۲
7. جواهری مقصودی
گالری طلا و جواهر مقصودی را مرحوم حاج حسن مقصودی در سال هزار رو سیصد و سی و هفت تأسیس کردند. ایشان که در زمان حیات به شیخ حسن صلواتی معروف بود یکی از با اعتبارترین و معروف ترین افراد صنف طلا و جواهر بوده و حدود شانزده سال رییس اتحادیه طلا و جواهر و نقره و سکه و ساعت تهران بودند. حاج حسن مقصودی مدتی هم ریاست اتحادیه کشوری را بر عهده داشتند.
آدرس: خیابان جمهوری اسلامی (بین مخبرالدوله و بهارستان) ، روبروی مسجد توحید ، پلاک ۱۴۲
تلفن: 33975393-021
8. طلای آزادی
طلای آزادی علی رغم سابقه طولانی در تولید و عرضه زیورآلات لوکس و با کیفیت طلا در بازار بزرگ تهران، با فناوری های روز همگام بوده تا سهولت خرید آنلاین طلا برای مشتریان عزیز فراهم شود. در کنار این، عدم دریافت هزینه مالیات و فروش طلا با سود بسیار کم در گالری طلای آزادی بستری است برای اهدای زیبایی به استایل زنان و مردان ایرانی.
آدرس: بازار بزرگ تهران
شماره تماس:22008306-021
9. گالری طلا و جواهر افتخاریان
این برند با سابقه طولانی و طراحیهای اصیل، یکی از بهترین برند طلا ایران در اصفهان است که مشتریان حرفهای به آن اعتماد دارند. زیورآلات افتخاریان ترکیبی از سبک سنتی و مدرن هستند که جلوهای جدید به کاربران میدهند. استفاده از طلای ۱۸ عیار و سنگهای قیمتی با دوام طولانی، اعتماد مشتریان را جلب کرده است. امکان مشاهده محصولات و مشاوره اینترنتی برای راحتی مشتریان فراهم است.
تهران، خیابان 15 خرداد نرسیده به ناصر خسرو کوچه تکیه دولت پلاک 2/1
شماره تماس: 33950789-021
10. گالری جواهری مظفریان
گالری جواهرات مظفریان برندی باسابقه و شناختهشده در صنعت طلا، جواهر و نقره است که ریشه آن به حدود دو قرن پیش و سال ۱۸۸۰ میلادی بازمیگردد و نام آن در دوران قاجار پایهگذاری شده است. این گالری با تلفیق معماری اصیل ایرانی و الهام از گالریهای اروپایی، یکی از شاخصترین فضاهای گالری در بازار بزرگ تهران را ایجاد کرده و دهههاست بهعنوان مرجعی معتبر برای خرید جواهرات لوکس و اصیل فعالیت میکند. امروز گالری جواهرات مظفریان با تکیه بر این پیشینه تاریخی و خوشنامی چند نسل، همچنان در بازار بزرگ تهران به ارائه طلا و جواهر باکیفیت و طراحیهای متمایز ادامه میدهد.
آدرس: بازار بزرگ تهران. بازار جواهر فروشان. پلاک ۱۱۵
شماره تماس: ۵۵۱۵۱۵۱۴-021
جمعبندی
معیار بهترین طلافروشی مرکز تهران صرفا محلی برای خرید طلا نیست و معیار های دگر مثل به مکانی مناسب برای سرمایهگذاری، سفارشی سازی طرحهای اختصاصی شناخته میشود. هر یک از ده مجموعهای که معرفی میشوند محصولات متفاوتی و تنوع محصولات بالا دارند.
انتخاب بهترین طلافروشی مرکز تهران باید براساس بودجه، هدف خرید و میزان اطمینان شما به فروشنده انجام شود. مرکز تهران همچنان مرکز معاملات طلا و جواهر کشور است و حضور فروشگاههای معتبر، نشانهای روشن از رضایت مشتریان و تجربه موفق آنها در این بازار شناختهشده به شمار میآید.