پلکسی گلاس چیست و چرا جایگزین شیشه شده است؟

به گزارش ایلنا؛ در ادامه جامع بررسی می‌کنیم پلکسی گلاس چیست، چه ویژگی ‌هایی دارد و چرا در بسیاری از پروژه‌ها انتخاب اول به‌جای شیشه محسوب می‌شود.

پلکسی گلاس چیست؟

پلکسی گلاس که با نام علمی پلی‌م تیل متاکریلات (PMMA) شناخته می‌شود، نوعی پلاستیک شفاف و ترموپلاستیک است که ظاهری بسیار شبیه به شیشه دارد اما از نظر ساختار کاملاً متفاوت است. این متریال به‌ صورت ورق‌هایی با ضخامت‌ ها و رنگ‌های مختلف تولید می‌شود و به دلیل شفافیت بالا، در نگاه اول تشخیص آن از شیشه معمولی دشوار است.

برخلاف شیشه که ماده‌ای معدنی و شکننده است، پلکسی گلاس از مشتقات نفتی ساخته می‌شود و همین موضوع باعث شده انعطاف ‌پذیری، وزن کمتر و مقاومت بالاتری در برابر ضربه داشته باشد. به همین دلیل در بسیاری از کاربردهایی که ایمنی و دوام اهمیت دارد، پلکسی جایگزین شیشه شده است.

تفاوت پلکسی گلاس و شیشه در یک نگاه

اگر چه ظاهر پلکسی گلاس و شیشه بسیار به هم نزدیک است، اما عملکرد آن‌ ها تفاوت ‌های مهمی دارد. پلکسی گلاس حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد سبک ‌تر از شیشه با ضخامت مشابه است و این موضوع در پروژه‌های بزرگ، حمل‌ونقل و نصب اهمیت زیادی دارد. از طرف دیگر، مقاومت ضربه ‌ای پلکسی چندین برابر شیشه است و در صورت شکست، به قطعات تیز و خطرناک تبدیل نمی‌شود.

همچنین پلکسی گلاس قابلیت برش لیزری پلکسی ، خم‌کاری و شکل ‌دهی بسیار راحت‌تری دارد و می‌توان آن را با لیزر یا ابزارهای ساده‌تر برش داد، در حالی که کار با شیشه نیازمند تجهیزات تخصصی ‌تر و پر هزینه‌تر است.

چرا پلکسی گلاس جایگزین شیشه شده است؟

روند جایگزینی پلکسی گلاس با شیشه اتفاقی نیست و دلایل مشخص و کاربردی دارد. مهم‌ترین عامل، افزایش توجه به ایمنی است. در مکان‌هایی مانند مدارس، فروشگاه‌ ها، محیط‌های عمومی و حتی منازل، استفاده از متریالی که در صورت ضربه خطر جانی ایجاد نکند، اهمیت بالایی دارد.

از طرفی، هزینه ‌های جانبی شیشه مثل حمل، نصب، برش و ریسک شکست باعث شده بسیاری از کارفرم اها به سراغ پلکسی گلاس بروند. پلکسی نه ‌تنها ارزان‌تر تمام می‌شود، بلکه سرعت اجرای پروژه را هم افزایش می‌دهد.

- شفافیت و زیبایی ظاهری پلکسی گلاس

یکی از دلایل محبوبیت پلکسی گلاس، شفافیت بالای آن است. ورق‌های پلکسی شفاف می‌ توانند تا حدود ۹۲ درصد نور را عبور دهند که حتی در برخی موارد از شیشه معمولی هم بیشتر است. این ویژگی باعث شده در ویترین مغازه ‌ها، پارتیشن ‌های اداری، سقف ‌های نورگیر و تابلوهای تبلیغاتی به‌وفور استفاده شود.

علاوه بر نوع شفاف، پلکسی گلاس در رنگ‌های متنوع، مات، براق، آینه‌ای و حتی طرح‌ دار تولید می‌شود. این تنوع دست طراحان و معماران را برای خلق فضاهای خلاقانه کاملاً باز گذاشته است.

- مقاومت بالا و ایمنی بیشتر

پلکسی گلاس در برابر ضربه، فشار و حتی تغییرات دمایی مقاومت قابل‌ توجهی دارد. این متریال در مقایسه با شیشه به‌سختی می‌شکند و اگر هم آسیب ببیند، به‌صورت ترک یا شکست کنترل‌شده است و خطر بریدگی ایجاد نمی‌کند.

به همین دلیل در مکان‌هایی مانند:

• محافظ دستگاه‌ها

• جداکننده‌های فضا

• پوشش بالکن و تراس

• محافظ پیشخوان‌ها

استفاده از پلکسی گلاس به‌مراتب ایمن‌تر از شیشه محسوب می‌شود.

- وزن کمتر و نصب آسان‌تر

وزن کمتر پلکسی گلاس یکی از مزایای کلیدی آن است که مستقیماً روی هزینه و زمان اجرا تأثیر می‌گذارد. نصب ورق‌های پلکسی به سازه‌ های فلزی، چوبی یا آلومینیومی ساده‌ تر است و نیاز به زیرسازی سنگین ندارد.

این ویژگی به ‌خصوص در پروژه‌ های بازسازی یا فضاهایی که محدودیت تحمل وزن دارند، یک مزیت بزرگ به حساب می‌آید.

- قابلیت برش و شکل‌ دهی بالا

پلکسی گلاس به ‌راحتی با دستگاه لیزر، CNC یا حتی ابزارهای دستی خاص برش داده می‌شود. امکان خم‌کاری با حرارت نیز باعث شده بتوان اشکال منحنی و خاص را با این متریال اجرا کرد؛ کاری که با شیشه بسیار دشوار و پرهزینه است.

به همین دلیل در ساخت حروف برجسته تبلیغاتی، استندهای نمایشگاهی، باکس‌های نوری و المان‌های دکوراتیو، پلکسی گلاس انتخاب اول طراحان است.

کاربردهای رایج پلکسی گلاس

امروزه پلکسی گلاس را می‌توان در طیف وسیعی از کاربردها مشاهده کرد؛ از فضاهای صنعتی گرفته تا دکوراسیون داخلی منازل. این متریال در موارد زیر بسیار پرکاربرد است:

• تابلوهای تبلیغاتی و حروف چلنیوم

• پارتیشن‌های اداری و خانگی

• سقف‌های کاذب و نورگیر

• محافظ دستگاه‌ها و پیشخوان‌ها

• دکوراسیون فروشگاه‌ها و ویترین‌ها

گستردگی این کاربردها نشان می‌دهد پلکسی گلاس تنها یک جایگزین ساده برای شیشه نیست، بلکه متریالی مستقل با قابلیت‌های ویژه است.

آیا پلکسی گلاس همیشه بهتر از شیشه است؟

با وجود تمام مزایا، گفته نمی‌شود که پلکسی گلاس در همه شرایط بهترین انتخاب است. شیشه همچنان در برخی کاربردهای خاص مثل نمای ساختمان‌های مرتفع یا فضاهایی که مقاومت در برابر خط و خش اولویت دارد، گزینه مناسبی است.

اما در اکثر پروژه‌های معمول، تجاری و دکوراتیو، پلکسی گلاس به دلیل تعادل بین قیمت، ایمنی، زیبایی و انعطاف‌پذیری، انتخاب منطقی‌تری محسوب می‌شود.

سخن پایانی

پلکسی گلاس متریالی مدرن، کاربردی و مقرون‌ به ‌صرفه است که توانسته به ‌خوبی جای شیشه را در بسیاری از زمینه ‌ها بگیرد. شفافیت بالا، وزن کم، مقاومت بیشتر، ایمنی بالاتر و تنوع بی‌نظیر از مهم‌ترین دلایلی هستند که باعث رشد روزافزون استفاده از این ماده شده‌اند. اگر به دنبال جایگزینی هوشمندانه برای شیشه هستید، پلکسی گلاس بدون شک یکی از بهترین گزینه‌های موجود در بازار امروز است.