بهترین مسیرهای تهران به شمال (جاده های تهران شمال)
مسیرهای پیچدرپیچ میان کوه و جنگل، رودخانهای که موازی جاده حرکت میکند و هوایی که هرچه جلوتر میروید لطیفتر میشود، همه دستبهدست هم میدهند تا سفر، خودش تبدیل به بخشی از لذت مقصد شود.
برای خیلی از تهرانیها، شمال فقط یک مقصد سفر نیست؛ یک پناهگاه است. کافیست چند روز تعطیلی اعلام شود تا ذهن ناخودآگاهمان راه بیفتد سمت مهِ صبحگاهی، بوی چوب خیس، صدای موج و آن چشماندازهایی که حتی قبل از رسیدن به مقصد، خستگی روزمره را نصف میکنند. مسیرهای پیچدرپیچ میان کوه و جنگل، رودخانهای که موازی جاده حرکت میکند و هوایی که هرچه جلوتر میروید لطیفتر میشود، همه دستبهدست هم میدهند تا سفر، خودش تبدیل به بخشی از لذت مقصد شود.
با اجاره ویلا شمال این تجربه حتی کاملتر میشود؛ وقتی بعد از ساعتها رانندگی وارد ویلایی میشوید که بالکنش رو به جنگل باز میشود، استخرش منتظر یک شنای عصرگاهی است و صدای پرندهها جای بوق ماشینها را میگیرد، معنای واقعی استراحت را لمس میکنید. اما همیشه یک سوال مهم وجود دارد: بهترین مسیرهای سفر از تهران به شمال کجاست؟
اینکه مقصدتان ساحل باشد یا جنگل، چقدر زمان داشته باشید و چقدر حوصله پیچوخم یا شلوغی مسیر را، انتخاب جاده را تغییر میدهد. در ادامه بهترین مسیرهای سفر از تهران به شمال ایران را معرفی میکنم تا بتوانید با خیالی راحت مسیر مناسب خودتان را انتخاب کنید.
جاده چالوس زیباترین و بهترین مسیر سفر از تهران به شمال
کمتر کسی پیدا میشود که عاشق جاده چالوس نباشد. این مسیر آنقدر زیباست که خیلی وقتها مقصد، بهانهای بیش نیست و برای اکثر افراد به عنوان یکی از بهترین مسیرهای سفر از تهران به شمال ایران شناخته میشود. از کنار سد کرج که رد میشوی، انگار وارد یک دنیای دیگر میشوی: پیچهای تند و باریک، کوههای پوشیده از درخت، رودخانهای که موازی جاده حرکت میکند و از آن طرف بوی نم جنگل. کارناوال به عنوان ارائه دهنده تمامی خدمات سفر و گردشگری از قبیل رزرو بلیط هواپیما، اتوبوس و قطار، رزرو هتل، ویلا و اقامتگاه، اجاره خودرو و … در خصوص جاده چالوس گفته:
جاده چالوس همچنین برای خیلیها خاطره سفرهای دسته جمعی را زنده میکند. سفرهایی با خانواده و دوستان که بیشتر از اینکه مقصد مهم باشد همراه و همسفر بودن با یکدیگر مهم میشود. جاده چالوس و گذر از آن، دلهای مان را پر از شادی و سرزندگی میکند و حال و هوای مان را خوش میسازد. خیلیها اینجا حتی با وجود ترافیکهای چند ساعته سعی میکنند از لحظه لحظه سفرشان لذت ببرند و با پخش موسیقیهای خاطره انگیز، بازیهای دسته جمعی، صحبتهای دوستانه و ... گذر زمان و مشکلات روزمره شان را به فراموشی برسانند.
اما یکی از بهترین قسمتهای این مسیر جذاب، رسیدن به رامسر است؛ شهری که بهشت واقعی مسافران شمال محسوب میشود. بعد از ساعتها رانندگی در یکی از محبوبترین جادههای کشور، لذت اقامت در ویلا رامسر خستگی راه را کاملاً از تنتان بیرون میبرد. ویلاهای رامسر تنوع فوق العادهای دارند؛ از ویلاهای دوبلکس استخردار با ویو جنگل و دریا گرفته تا سوئیتهای ارزان که برای سفرهای اقتصادیتر مناسباند.
اقامت در ویلاهای رامسر به شما امکان میدهد میان کوه و جنگل یا کنار ساحل، محل دلخواهتان را انتخاب کنید و سفر خود را با آرامش بیشتری ادامه دهید.
چالوس، مخصوصاً در فصل بهار و تابستان، سنگینترین ترافیک را دارد اما همین شلوغی هم بخشی از تجربه مسیر است. خیلیها از صبح زود راه میافتند تا کمی از ترافیک فرار کنند.
اگر قصدتان این است که زود برسید و دنبال یک مسیر آرام هستید، چالوس شاید مناسب نباشد؛ اما اگر مسیر برایتان به اندازه مقصد اهمیت دارد، این جاده همیشه ارزشش را دارد.
جاده هراز یکی از بهترین مسیرهای سفر از تهران به شمال ایران
جاده هراز از آن مسیرهایی است که هنوز هم بعد از سالها، هر بار عبور از آن یک حس تازه و زنده به آدم میدهد و به عنوان یکی از بهترین مسیرهای سفر از تهران به شمال ایران شناخته میشود. مسیر از شرق تهران آغاز میشود و آرامآرام وارد دل کوهستان میشود؛ جایی که دماوند مثل یک تابلوی عظیم روبهروی چشم میایستد، رودخانه هراز در کنار جاده جریان دارد و روستاهای پلور و رینه با حالوهوای ییلاقیشان مسیر را دیدنیتر میکنند.
این جاده در نهایت شما را به آمل میرساند و از آنجا راه ساحل باز میشود؛ مسیری که خیلی از مسافران را مستقیم به سمت رامسر هدایت میکند؛ شهری که شاید بتوان گفت محبوبترین مقصدی است که با هراز به آن میرسند و برای بسیاری، پایان خوش این مسیر محسوب میشود.
این مسیر را معمولاً کسانی انتخاب میکنند که میخواهند هم زود برسند و هم در طول مسیر چیزی از زیباییهای راه کم نشود.
جاده فیروزکوه
مسیر دیگری که در لیست معرفی جادههای تهران به شمال به شما معرفی خواهیم کرد، جاده فیروزکوه است. خیلیها جاده فیروزکوه را بهخاطر امنیت بیشترش انتخاب میکنند. این مسیر، هم عریضتر است، هم مسیر وسعت بیشتری دارد و هم کمتر دچار ترافیکهای غیرمنتظره میشود. از دل دشتهای باز و کوهستانهایی که کمکم سبزتر میشوند عبور میکنید و هرچه جلوتر میروید، نشانههای مازندران بیشتر خودش را نشان میدهد.
اگر مقصدتان قائمشهر، ساری، جویبار یا شهرهای شرقی مازندران است، فیروزکوه بهترین مسیر ممکن است. شما میتوانید از سایت کارناوال ویلای مد نظر خود را در این مقاصد با بهترین قیمت رزرو کرده و اوقات خوشی را سپری نمایید.
فقط باید در نظر داشته باشید که عبور کامیونها در برخی نقاط مسیر رایج است و احتمال ریزش کوه در روزهای بارانی هم وجود دارد؛ اما نسبت به چالوس و هراز، کمتر شما را غافلگیر میکند.
جاده قزوین رشت
اگر هدفتان رشت، انزلی، لاهیجان یا کلا سمت گیلان است، اصلاً لازم نیست خودتان را درگیر مسیرهای پرپیچوخم کنید. جاده قزوین–رشت از امنترین و استانداردترین مسیرهای کشور است؛ بزرگراهی که در بیشتر روزهای سال ترافیک روانی دارد و خبری از خودروهای سنگین مزاحم نیست.
شاید جذابیت چالوس و هراز را نداشته باشد، اما برای یک سفر بدون دردسر فوقالعاده است.
آزادراه تهران شمال کوتاه ترین مسیر تهران شمال
اگر به دنبال مسیر کوتاه تهران شمال هستید به شما آزادراه تهران شمال را معرفی میکنیم که سالها چشم انتظارش بودیم. این مسیر تازهساز، تمیز، مدرن و بسیار استاندارد است و زمان سفر را به شکل محسوسی کم میکند.
شما در این مسی از تونلهای طولانی و بهیادماندنی عبور میکنید و در عرض چند ساعت خودتان را حوالی چالوس و نوشهر میبینید. اگر میخواهید سریع برسید و درگیر پیچهای تند نشوید، این مسیر بهترین گزینه برای شماست.
کلام آخر
در نهایت، انتخاب بهترین مسیر به سلیقه و هدف سفر شما بستگی دارد. هر کدام از این جادهها شخصیت مخصوص خودش را دارد و تجربهای متفاوت به شما هدیه میدهد. فقط کافی است مقصدتان را مشخص کنید، مسیر مناسب را انتخاب کنید و اجازه بدهید جاده، حالوهوای تهران را پشت سر شما جا بگذارد.
پرسشهای متداول
نزدیکترین مسیر تهران به شمال کدام است؟
از نظر مسافت و زمان، آزادراه تهران–شمال نزدیکترین مسیر تهران به شمال است و معمولاً شما را در کمتر از دو ساعت به حوالی چالوس میرساند.
کوتاه ترین مسیر تهران شمال چقدر زمان میبرد؟
کوتاهترین مسیر تهران شمال یعنی آزادراه تهران–شمال، بسته به ترافیک، بین ۱.۵ تا ۲ ساعت زمان میبرد. این مسیر سریعترین راه رسیدن به مازندران است.
بهترین مسیرهای سفر از تهران به شمال کدام جادهها هستند؟
به طور معمول پنج مسیر اصلی برای سفر از تهران به شمال معرفی میشود: جاده چالوس، جاده هراز، جاده فیروزکوه، آزادراه تهران–شمال و مسیر قزوین–رشت. انتخاب بهترین مسیر به مقصد، فصل، ترافیک و سلیقه شما در نوع جاده بستگی دارد.