انواع چاپ روی لباس کار + (۱۰ روش چاپ روی لباس)
زمانی که قصد سفارش لباس کار با لوگو را دارید، باید بدانید که جنس پارچه و نوع استفاده از لباس، دیکته میکند که کدام روش چاپ برای شما مناسبتر است.
انتخاب از میان انواع چاپ لباس کار، یکی از مهمترین دغدغههای مدیران و صاحبان کسبوکار برای هویتبخشی به پرسنل و برندینگ سازمانی است. چاپ مناسب تنها به زیبایی بصری محدود نمیشود؛ بلکه دوام در برابر شستشوهای مکرر صنعتی، وضوح طرح و هزینه تمام شده نیز نقش تعیینکنندهای دارند. زمانی که قصد سفارش لباس کار با لوگو را دارید، باید بدانید که جنس پارچه و نوع استفاده از لباس، دیکته میکند که کدام روش چاپ برای شما مناسبتر است.
چاپ روی لباس کار یا لباس کار چاپی چیست؟
فرآیند درج علائم تجاری، شعارهای سازمانی و یا نام پرسنل بر روی پوشاک صنعتی و اداری، چاپ روی لباس کار نامیده میشود. این فرآیند، لباس ساده را به ابزار تبلیغاتی متحرک و عامل همبستگی تیمی تبدیل میکند. چاپ لباس کار تبلیغاتی یکی از موثرترین روشهای بازاریابی بصری است که هویت برند شما را در ذهن مشتری حک میکند.
برای دستیابی به نتیجه مطلوب، شناخت انواع چاپ روی لباس ضروری است. برخی روشها مانند چاپ سیلک برای تیراژ بالا و طرحهای ساده مناسباند، در حالی که روشهایی مانند گلدوزی یا دوخت لوگو روی لباس، دوام و پرستیژ بالاتری را ارائه میدهند. هدف نهایی در چاپ لوگو روی لباس کار، ایجاد تصویری حرفهای است که در شرایط سخت محیط کار، کیفیت خود را حفظ کند.
بررسی فنی انواع چاپ روی لباس کار
|
روش چاپ
|
نوع پارچه مناسب
|
دوام و ماندگاری
|
هزینه در تیراژ بالا
|
توضیحات تکمیلی
|
چاپ سیلک لباس کار
|
کتان، پلیاستر، نخی
|
بسیار بالا
|
بسیار مقرونبهصرفه
|
ایده آل برای طرحهای تکرنگ یا کمرنگ در تعداد زیاد.
|
چاپ کاتری یا لیزری لباس کار
|
انواع پارچه و بادگیر
|
متوسط تا بالا
|
متوسط
|
مناسب برای شمارهزنی و طرحهای تکرنگ وانیلی.
|
چاپ مدیا لباس کار (DTF)
|
تمامی جنسها
|
بسیار بالا
|
متوسط
|
قابلیت چاپ طرحهای تمام رنگی با جزئیات دقیق و کیفیت عکس.
|
چاپ گلدوزی لباس کار
|
پارچههای ضخیم و باکیفیت
|
مادامالعمر
|
بالا
|
شیکترین و بادوامترین روش که با دستگاه دوخت لوگو روی پارچه انجام میشود.
|
چاپ سابلیمیشن
|
پلیاستر و اسپان
|
بالا (جذروپود)
|
پایین
|
فقط روی پارچههای روشن و دارای درصد پلیاستر بالا ممکن است.
تجربه نشان داده است که مشورت با تولیدکنندگان تخصصی مانند کاریمن پیش از نهایی کردن سفارش، میتواند از اشتباهات رایج در انتخاب متریال چاپ جلوگیری کرده و هزینههای ناشی از چاپ بیکیفیت را تا حد زیادی کاهش دهد.
چاپ سیلک لباس کار
این روش سنتیترین و در عین حال پرکاربردترین روش در چاپ لباس کار است. رنگ مستقیما از طریق توری روی پارچه قرار میگیرد. اگر به دنبال قیمت چاپ روی لباس با کمترین هزینه در تیراژ بالا هستید، سیلک بهترین گزینه است.
چاپ مدیا لباس کار و کاتری
در روش کاتری یا لیزری، رولهای رنگی (وینیل) برش خورده و با حرارت روی لباس پرس میشوند. این روش برای چاپ اسم روی لباس و شمارهگذاری عالی است. چاپ مدیا (مانند DTF) نیز امکان چاپ آرم روی لباس را با طیف رنگی نامحدود و بدون نیاز به شابلونسازی فراهم میکند.
چاپ گلدوزی لباس کار
در این روش از جوهر استفاده نمیشود، بلکه دستگاه دوخت لوگو روی پارچه، طرح را با نخهای رنگی روی لباس میدوزد. دوخت لوگو روی لباس به دلیل برجستگی و دوام همیشگی، برای لباسهای فرم مدیریتی و کاپشنهای گرانقیمت بسیار محبوب است.
انواع لباس کار های قابل چاپ؛ از صنعتی تا اداری
تقریبا بر روی تمام منسوجات کاری میتوان عملیات چاپ را انجام داد، اما محل و نوع چاپ بسته به نوع لباس تغییر میکند.
پوشاک بالاتنه و تیشرتها
چاپ تیشرت کار یکی از پرتقاضاترین خدمات است. تیشرتها فضای مناسبی در پشت و جلو برای تبلیغات دارند. همچنین چاپ روی پلوشرت کار (تیشرت یقهدار) معمولا به صورت گلدوزی روی سینه انجام میشود تا ظاهری رسمیتر داشته باشد. در چاپ لباس کار تبلیغاتی برای رویدادها، تیشرتهای نخی با چاپ سیلک گزینهای اقتصادی هستند.
لباسهای ایمنی و یکسره
در محیطهای صنعتی، چاپ روی لباس کار های یکسره (بیلرسوت) و چاپ روی لباس کار دوتکه (کاپشن و شلوار) بسیار رایج است. معمولا لوگوی کوچک در سمت چپ سینه و لوگوی بزرگ یا شعار در پشت کاپشن درج میشود. همچنین چاپ روی شلوار کار در قسمت جیب یا ران، برای درج نام واحد یا ایمنی مرسوم است. برای محیطهای پرخطر که از لباس کار زرد یا نارنجی استفاده میشود، باید از رنگهای چاپی متضاد (معمولا مشکی) استفاده کرد تا دید کافی داشته باشد.
لباسهای خدماتی و تخصصی
صنایع خدماتی نیازهای متفاوتی دارند. چاپ لباس کار پیشبندی و چاپ لباس کار رستورانی باید در برابر شستشو با آب گرم و مواد شوینده قوی مقاوم باشد. در این موارد، چاپهای حرارتی باکیفیت یا گلدوزی توصیه میشود. همچنین چاپ روپوش های پزشکی و چاپ لباس فرم مدارس نیازمند رنگهای بهداشتی و ضدحساسیت است.
پوشاک اداری و تشریفاتی
برای محیطهای اداری، ظرافت حرف اول را میزند. چاپ روی لباس فرم اداری مردانه (پیراهن) و چاپ روی لباس اداری زنانه (مانتو شلوار) اغلب به صورت گلدوزی ظریف روی سینه یا یقه انجام میشود. چاپ روی شلوار در لباسهای اداری معمول نیست، اما در برخی یونیفرمهای خاص دیده میشود. چاپ لباس کار سیلوری یا حراستی نیز معمولا شامل چاپ روی بازو یا سینه است.
تجهیزات جانبی و فصلی
چاپ روی جلیقه خبرنگاری و چاپ روی کاور عملیاتی، به دلیل فضای باز پشت آنها، مکان مناسبی برای درج عناوین شغلی بزرگ است. در فصول سرد، چاپ روی کاپشن کار و چاپ روی بادگیر ضد آب اهمیت پیدا میکند. نکته مهم در بادگیرها این است که چون پارچه ضدآب است، چاپ باید با دمای کنترل شده انجام شود تا به بافت پارچه آسیب نرسد.
مزایای چاپ روی انواع لباس کار
استفاده از انواع چاپ لباس کار مزایای استراتژیک فراوانی دارد. طبق گزارشهای انجمن بینالمللی محصولات تبلیغاتی، استفاده از لباس کار برند شده میتواند آگاهی از برند را تا ۷۰ درصد افزایش دهد.
- هویت بصری: چاپ لوگو روی لباس کار باعث میشود پرسنل شما به عنوان نمایندگان رسمی برند شناخته شوند.
- تبلیغات رایگان: وقتی پرسنل شما با چاپ لوگو روی لباس در سطح شهر یا پروژهها تردد میکنند، مانند بیلبوردهای متحرک عمل میکنند.
- امنیت و شناسایی: در پروژههای بزرگ، چاپ اسم روی لباس یا واحد مربوطه (مانند "تیم ایمنی" روی لباس کار زرد) به شناسایی سریع افراد و افزایش امنیت کمک میکند.
- اعتماد مشتری: مشتریان به کارکنانی که لباس فرم مرتب با چاپ آرم روی لباس دارند، اعتماد بیشتری میکنند.
هنگام سفارش لباس کار با لوگو، باید به قیمت چاپ روی لباس نیز توجه کنید. اگرچه هزینههای اولیه ممکن است در روشهایی مثل گلدوزی بالا باشد، اما ماندگاری طولانیمدت آن، هزینه نهایی را توجیه میکند. از طرفی چاپ تیشرت کار با روش سیلک برای کمپینهای کوتاهمدت بسیار بهصرفه است.
اگر سازمان شما نیاز به ترکیب چندین روش چاپ (مثلا گلدوزی روی سینه و سیلک پشت لباس) دارد، پیشنهاد میشود فرآیند تأمین و چاپ را به مجموعههایی مثل کاریمن بسپارید که فرآیند دوخت و چاپ را به صورت یکپارچه و تحت نظارت واحد انجام میدهند.
جمعبندی؛ بهترین روش چاپ کدام است؟
انتخاب از میان انواع چاپ لباس کار به بودجه، جنس پارچه و هدف شما بستگی دارد. برای تیراژ بالا و قیمت مناسب، چاپ سیلک؛ برای طرحهای رنگی و پیچیده، چاپ مدیا (DTF)؛ و برای پرستیژ و دوام ابدی، دوخت لوگو روی لباس (گلدوزی) بهترین گزینهها هستند. فراموش نکنید که چاپ لوگو روی لباس، امضای برند شماست و کیفیت آن مستقیما بر تصویر شما در ذهن مشتری تأثیر میگذارد.