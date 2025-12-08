فن کویل سقفی خانه تاسیسات چیست؟
فن کویل سقفی توکار از جمله سیستمهای محبوب تهویه هستند که بهصورت مخفی در سقف کاذب نصب میشوند و فضای داخلی را بدون اشغال سطح زمین، خنک یا گرم میکنند.
فن کویل سقفی توکار از جمله سیستمهای محبوب تهویه هستند که بهصورت مخفی در سقف کاذب نصب میشوند و فضای داخلی را بدون اشغال سطح زمین، خنک یا گرم میکنند.
این دستگاهها معمولاً به شکل یک باکس مستطیلی طراحی شدهاند و در برندهای مختلف، جنس فنها بسته به نیاز پروژه متفاوت است. برای مثال، برند گرین از بلوورهای پلیمری استفاده میکند، در حالی که مانلی فنهای آلومینیومی را به کار گرفته است. یکی از مزایای مهم فن کویلهای سقفی توکار، قیمت اقتصادی آنها نسبت به سایر مدلهاست. همین ویژگی باعث شده تا در بسیاری از پروژهها بهعنوان گزینهای مقرونبهصرفه و کاربردی شناخته شوند. ظرفیت این دستگاهها معمولاً بین ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ CFM طراحی میشود که پاسخگوی نیاز فضاهای مختلف است.
انواع فنکویل سقفی
فن کویلهای توکار از نظر لولهکشی به دو مدل دو لولهای و چهار لولهای تقسیم میشوند. این لولهها وظیفه انتقال آب سرد و گرم را برای تأمین سرمایش و گرمایش بر عهده دارند. موتور فن این دستگاهها نیز در سه نوع مختلف عرضه میشود: شفت کوتاه، شفت یکطرفه و شفت دوطرفه که هرکدام برای شرایط خاصی مناسباند.
اجزای داخلی فن کوئل های سقفی
درون فن کویل سقفی اجزای متعددی قرار دارد که هرکدام نقش مهمی در عملکرد دستگاه ایفا میکنند که عبارتند از فن و الکتروموتور برای گردش هوا، کویل حرارتی جهت تبادل دما، فیلتر قابل شستوشو برای جلوگیری از ورود گرد و غبار، شیر هواگیری برای تخلیه هوای اضافی، سینی درین برای جمعآوری آب حاصل از تقطیر، اتصالات و شیرهای کنترلی مانند شیر متعادلکننده که از ورود بیش از حد آب به دستگاههای بعدی جلوگیری میکند. فیلترهای این دستگاهها باید بهصورت دورهای تمیز شوند تا عملکرد تهویه دچار افت نشود. یکی از اجزای مهم در فن کویل سقفی، شیر سهراهی برقی است که با دریافت فرمان از ترموستات، میزان آب گرم یا سرد ورودی را تنظیم میکند. این شیر نقش کلیدی در کنترل دمای محیط دارد. همچنین، شیر دو راهه PICVD نیز در برخی مدلها وجود دارد که وظیفه تنظیم فشار سیستم و هدایت دقیق آب به بخشهای مختلف را بر عهده دارد.
نکات مهم در نصب فن کوئل سقفی توکار
برای نصب صحیح فنکویل سقفی، باید از قبل محل قرارگیری آن در سقف طراحی شده باشد. این دستگاهها دارای دو دریچه هستند: یکی در زیر یونیت برای دسترسی آسان به قطعات داخلی جهت سرویس و تعمیر، و دیگری در جلو برای خروج هوای گرم یا سرد به فضای اتاق. مکش هوا معمولاً از زیر یا پشت دستگاه انجام میشود. در زمان نصب، باید لولهکشی آب سرد و گرم بهدرستی در مدار ساختمان اجرا شود تا عملکرد سیستم بدون نقص باشد.
ابعاد و طراحی فنکویل سقفی توکار
فن کویلهای سقفی توکار به گونهای طراحی شدهاند که با اشغال حداقل فضا در سقف، عملکردی مؤثر در تهویه مطبوع ارائه دهند. ابعاد این دستگاهها بسته به ظرفیت آنها متغیر است؛ بهطوریکه با افزایش ظرفیت، طول، عرض و ارتفاع یونیت نیز تغییر میکند. بهطور معمول، طول این فن کویلها از حدود نیم متر آغاز شده و در مدلهای بزرگتر افزایش مییابد. طراحی باریک و کمحجم آنها باعث شده تا در فضاهای محدود نیز بهراحتی قابل نصب باشند.
نکات مهم پیش از خرید و نصب فن کویل سقفی
پیش از انتخاب فنکویل سقفی مناسب، توجه به چند نکته ضروری است. ابتدا مشخص نمایید که لولهکشی سیستم از سمت چپ انجام شده یا راست، تا در انتخاب مدل مناسب دچار اشتباه نشوید. در زمان نصب، حتماً شیرهای قطع و وصل آب ورودی و خروجی را بهدرستی در مدار قرار دهید تا در صورت نیاز به تعمیر یا سرویس، دسترسی آسان باشد. برای تخلیه آب حاصل از تقطیر، استفاده از لولهای با قطر ½ اینچ الزامیست. این لوله که به نام “درین” شناخته میشود، معمولاً به چاه ارت ساختمان متصل میگردد. نصب دستگاه باید کاملاً افقی و تراز باشد؛ چرا که عدم تراز بودن میتواند موجب آسیب به بلبرینگ فن و کاهش عمر مفید دستگاه شود. در پروژههای بزرگ و کوچک، توجه به ضریب همزمانی اهمیت دارد. این ضریب نشاندهنده درصدی از ظرفیت پروژه است که در یک زمان مشخص به حداکثر فشار میرسد. در پروژههای
تفاوت فن کویل سقفی توکار با فن کویل کاستی
اگر بخواهیم تفاوت این دو نوع فن کویل را بررسی کنیم، موارد زیر قابل توجهاند:
|
ویژگیها
|
فن کویل سقفی توکار
|
فن کویل کاستی
|
نحوه پرتاب باد
|
مستقیم
|
چهار جهته
|
محل نصب
|
داخل سقف کاذب با دریچه مجزا
|
پنل در سقف، قاب دکوراتیو روی کار
|
تجهیزات کنترلی
|
ترموستات
|
ریموت کنترل از راه دور
|
ساختار دستگاه
|
یکتکه
|
دوتکه
مزایای استفاده از فنکویل سقفی توکار
فن کویلهای سقفی توکار به دلایل زیر انتخابی مناسب برای سیستمهای تهویه مطبوع محسوب میشوند. قابلیت اتصال به موتورخانه، چیلر یا پکیج گرمایشی برای تأمین سرمایش و گرمایش، تنوع در ظرفیت و مدل، متناسب با نیاز پروژه، طراحی ظریف و کمحجم که فضای داخلی را اشغال نمیکند. مصرف انرژی پایین در مدلهای جدید با کلاس انرژی A، امکان پرتاب باد در چند جهت بسته به مدل انتخابی، مجهز به سیستم کنترل دما از طریق ترموستات یا ریموت و عملکرد بیصدا و آرام، مناسب برای فضاهای مسکونی و اداری از جمله مزایای آن به شمار میروند.
سخن پایانی
قیمت فن کویلهای سقفی بسته به برند، ظرفیت و امکانات جانبی متفاوت است. برای دریافت مشاوره تخصصی و اطلاع از قیمتهای بهروز انواع فن کویل سقفی توکار و روکار، میتوانید با کارشناسان مجموعه خانه تأسیسات تماس حاصل فرمایید.