کمپین خلاقانه آدیداس برای جام جهانی ۲۰۲۶

صدای سوت آغاز جام جهانی، پرچم‌هایی که در باد می‌رقصند، و پیراهن‌هایی که قصه‌ی ملت‌ها را روایت می‌کنند. جام جهانی ۲۰۲۶ در راه است؛ رویدادی که نه‌تنها بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان است، بلکه جشنواره‌ای از فرهنگ، هویت و امید است. با شروع شدن هر بازی فوتبال، توپ آدیداس در زمین چمن می‌چرخد. از دهه‌ها پیش، این برند آلمانی نه‌فقط بخشی از فوتبال، بلکه بخشی از تاریخ آن بوده است. از توپ معروف جام ۱۹۷۰ تا طراحی نمادین لباس‌های ملی، هر نسل از فوتبال با امضای سه‌خط آدیداس شکل گرفته و حالا نوبت جام جهانی ۲۰۲۶ است.

سابقه برند آدیداس در جام جهانی

آدیداس، نامی که با فوتبال گره خورده، بیش از ۷۰ سال است که در کنار جام جهانی ایستاده. از اولین توپ‌های رسمی گرفته تا طراحی لباس‌هایی که قهرمانان پوشیده‌اند، آدیداس همواره بخشی از خاطرات طلایی فوتبال بوده است. این برند آلمانی، نه‌تنها در طراحی، بلکه در روایت‌سازی، نوآوری و ایجاد ارتباط احساسی با هواداران، پیشتاز بوده است.

در جام جهانی ۲۰۲۶، که برای نخستین بار در سه کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، آدیداس با بزرگ‌ترین مجموعه لباس‌های خانگی تاریخ خود برای ۲۲ تیم ملی، آماده‌ی خلق فصل تازه‌ای از این حماسه است. این مجموعه، نه‌تنها از نظر تعداد، بلکه از نظر تنوع فرهنگی، طراحی هنری و فناوری‌های پیشرفته، نقطه‌ی عطفی در تاریخ لباس‌های ورزشی محسوب می‌شود.

آدیداس در بیانیه‌ی رسمی خود اعلام کرده است که این مجموعه، نماد تعهد برند به نوآوری، تنوع فرهنگی و پایداری زیست‌محیطی است. هر لباس، نه‌تنها برای عملکرد بهتر طراحی شده، بلکه با مواد بازیافتی و فرآیندهای تولید پایدار ساخته شده است؛ حرکتی مهم در جهت مسئولیت‌پذیری جهانی.

کمپین جهانی با حضور ستاره‌های فوتبال

آدیداس در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، کمپینی را معرفی کرده که نه صرفاً درباره‌ی ورزش، بلکه درباره‌ی انرژی انسانیِ پشت هر پاس، گل و فریادِ شادی است. فیلم جدید این برند جهانی، سفری احساسی میان گذشته و آینده فوتبال است؛ جایی که نسل‌های مختلف در یک قاب کنار هم قرار می‌گیرند تا نشان دهند روح فوتبال، مرز نمی‌شناسد.

آدیداس در این کمپین جهانی، بیش از هر زمان دیگری به مفهومی انسانی پرداخته. این برند نشان داده که حتی در دنیایی پر از تکنولوژی و طراحی‌های مدرن، احساس و تعلق داشتن به جایی، همان چیزی است که فوتبال را زنده نگه می‌دارد. برای معرفی این مجموعه، آدیداس کمپینی جهانی را با فیلمی خلاقانه به نام La Preparación Americana آغاز کرده است. این فیلم فقط یک تبلیغ درباره لباس‌ها نیست، بلکه پیامی درباره‌ی آمادگی، خلاقیت و شور فوتبال است. در این فیلم، چهره‌های شناخته‌شده‌ای از دنیای فوتبال حضور دارند؛ از اسطوره‌هایی که روزی زمین را لرزاندند تا استعدادهای جوانی که تازه درخشش خود را آغاز کرده‌اند. ستاره‌هایی چون:

لیونل مسی ؛ اسطوره‌ی آرژانتینی که با پیراهن جدید، تمرین‌هایی غیرمتعارف در خیابان‌های آمریکا انجام می‌دهد.

؛ اسطوره‌ی آرژانتینی که با پیراهن جدید، تمرین‌هایی غیرمتعارف در خیابان‌های آمریکا انجام می‌دهد. لامین یامال ؛ پدیده‌ی جوان اسپانیایی که در سالن‌های غرب وحشی، مهارت‌های خود را به نمایش می‌گذارد.

؛ پدیده‌ی جوان اسپانیایی که در سالن‌های غرب وحشی، مهارت‌های خود را به نمایش می‌گذارد. فلوریان ویرتز ؛ ستاره‌ی آلمانی که در زمین‌های یخ‌زده‌ی کانادا، با توپ آدیداس تمرین می‌کند.

؛ ستاره‌ی آلمانی که در زمین‌های یخ‌زده‌ی کانادا، با توپ آدیداس تمرین می‌کند. ترینیتی رودمن؛ نماینده‌ی فوتبال زنان آمریکا که با قدرت و شور، پیام برابری را منتقل می‌کند.

فیلم، با موسیقی پرانرژی، تدوین سینمایی و صحنه‌هایی از تمرین‌های خلاقانه، پیام مرکزی کمپین را منتقل می‌کند: فوتبال یعنی آزادی، خلاقیت و اتحاد جهانی. این فیلم پیام روشنی دارد: رؤیا هیچ‌گاه تمام نمی‌شود، فقط نسلش عوض می‌شود.

این کمپین، نه‌تنها در رسانه‌های اجتماعی، بلکه در تلویزیون، سینما و پلتفرم‌های دیجیتال منتشر شده و میلیون‌ها بازدید داشته است. کمپانی آدیداس همچنین از هواداران خواسته تا با هشتگ #FootballIsFreedom تجربیات خود را به اشتراک بگذارند؛ از بازی‌های خیابانی تا لحظات احساسی در کنار خانواده.

فرهنگ و نوآوری در طراحی‌های آدیداس

لباس‌های جدید آدیداس برای جام جهانی ۲۰۲۶، فقط یک لباس ورزشی ساده نیستند؛ آدیداس هر لباس را با یک داستان طراحی کرده؛ داستان‌هایی از فرهنگ، تاریخ و زیبایی کشورها. برای مثال:

پیراهن آرژانتین با نوارهای محو آبی، یادآور آسمان‌های بی‌کران پاتاگونیاست.

طراحی آلمان با موتیف‌های زیگزاگ، ادای احترامی است به جام جهانی ۱۹۹۴ و سبک مدرن آلمانی.

لباس مکزیک با رنگ‌های زنده و نمادهای آزتکی، روح باستانی و معاصر را در هم آمیخته است.

پیراهن ژاپن با الهام از نقاشی‌های سنتی و امواج ادو، تلفیقی از هنر و مینیمالیسم شرقی را به نمایش می‌گذارد.

لباس اسپانیا با رنگ‌های آتشین و خطوط هندسی، شور و ریتم فلامنکو، رقص سنتی اسپانیا را در خود دارد.

اما زیبایی تنها بخشی از ماجراست. آدیداس در طراحی این مجموعه، از فناوری‌های پیشرفته‌ی تهویه و بافت سبک‌تر استفاده کرده تا بازیکنان بتوانند در اوج فشار مسابقات، آزادی حرکت و جریان هوا را حس کنند. این جزئیات فنی شاید از نگاه تماشاگر پنهان بماند، اما درون زمین همان چیزی است که می‌تواند تفاوت میان خوب بودن و عالی بودن را رقم بزند. فناوری‌های پیشرفته‌ای بهره برده که عملکرد بازیکنان را به سطحی جدید می‌برد:

CLIMACOOL+ : تهویه‌ی هوشمند با قابلیت تنظیم دما و رطوبت.

: تهویه‌ی هوشمند با قابلیت تنظیم دما و رطوبت. تهویه‌ی سه‌بعدی : طراحی بافت‌هایی که جریان هوا را بهینه می‌کنند.

: طراحی بافت‌هایی که جریان هوا را بهینه می‌کنند. نشان‌های لنزدار تغییرپذیر : لوگوهایی که با نور تغییر رنگ می‌دهند و جلوه‌ای پویا به لباس می‌بخشند.

: لوگوهایی که با نور تغییر رنگ می‌دهند و جلوه‌ای پویا به لباس می‌بخشند. پارچه‌های سبک با قابلیت کشسانی بالا : برای آزادی حرکت و راحتی در بازی‌های پرتنش.

: برای آزادی حرکت و راحتی در بازی‌های پرتنش. دوخت‌های بدون اصطکاک: برای جلوگیری از آسیب‌های پوستی در بازی‌های طولانی.

این لباس‌ها، حاصل همکاری طراحان مد، مهندسان نساجی و مشاوران فرهنگی کشورها هستند. آدیداس با تیم‌های ملی همکاری نزدیکی داشته تا مطمئن شود هر لباس، نه‌تنها از نظر عملکرد، بلکه از نظر هویت، نماینده‌ی واقعی هر کشور خواهد بود.

تجربه‌ای فراتر از خرید، نزدیک‌تر به بازی

آدیداس در این کمپین، تجربه‌ی هواداری را نیز متحول کرده است. دیداس برای نخستین بار، این کالکشن را نه فقط برای بازیکنان، بلکه برای هواداران سراسر جهان نیز با طراحی ویژه ارائه داده است؛ تا هر کسی، در هر نقطه از دنیا، بتواند بخشی از این جشن جهانی را بپوشد و احساس کند به تیمی بزرگ‌تر از مرزها تعلق دارد. با استفاده از فناوری‌های واقعیت افزوده (AR) و اپلیکیشن اختصاصی، هواداران می‌توانند:

لباس‌ها را به‌صورت مجازی امتحان کنند.

با ستاره‌های فوتبال تعامل داشته باشند.

در چالش‌های مهارتی شرکت کنند و جوایز ویژه ببرند.

به محتوای اختصاصی پشت‌صحنه‌ی طراحی لباس‌ها دسترسی پیدا کنند.

همچنین، آدیداس با همکاری فیفا، فروشگاه‌های پاپ‌آپ در شهرهای میزبان جام جهانی راه‌اندازی کرده که در آن‌ها، هواداران می‌توانند لباس‌ها را ببینند، لمس کنند و با طراحان گفتگو کنند. در کنار این‌ها، آدیداس برنامه‌های آموزشی برای کودکان و نوجوانان در مناطق محروم آمریکا، کانادا و مکزیک راه‌اندازی کرده تا فوتبال را به عنوان ابزاری برای رشد، آموزش و امید معرفی کند. برند آدیداس همیشه جزو مسئول‌پذیر ترین برند‌ها بوده و دغدغه‌هایی بیشتر از صرفا فروش محصولات خود دارد. از آموزش در مناطق محروم گرفته تا استفاده از پلاستیک‌های بازیافتی برای تمیز کردن اقیانوس‌ها.

