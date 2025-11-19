فر کردن مو با اتو مو | آموزش گامبهگام + نکات حرفهای
یکی از سادهترین روشهایی که خانمهای دارای موهای لخت سراغ آن میروند تا بتوانند موهای خود را حالت داده و موجدار و خوشحالت کنند، فر کردن مو با اتو بوده است. اما برای اینکه فر مو با اتو ظاهری زیباتر داشته باشد و مدت زمان بیشتری دوام بیاورد، باید راهکار آن را دانست و نکاتی را در نظر داشت که در ادامه به شرح آنها میپردازیم.
دلایل محبوبیت فر کردن مو با اتو
اتو مو ابزاری است که برای صاف کردن مو استفاده میشود. اما بعضی از آرایشگرها آن را برای فر کردن، حالت دادن و زیباسازی موها به کار میبرند. این دستگاه کمک میکند که افراد، بدون اینکه لزوماً آرایشگر باشند، سریع و آسان موهای خود را فر کنند. مخصوصاً که با دانستن «طرز فر کردن مو با اتو مو» و بدون نیاز به ابزارهای دیگر میتوان این کار را انجام داد.
اتو مو ابزار پیچیدهای نیست و همین موضوع باعث میشود که کنترل دستگاه توسط افراد کار دشواری نباشد. ضمن اینکه، در مقایسه با بیگودی یا هر رول فر کنندۀ مو دوام بیشتری دارد و ظاهر آن طبیعیتر به نظر میرسد.
چگونه با اتو مو موهایمان را فر کنیم؟
اگر شما هم به دنبال آموزش فر کردن مو با اتو مو هستید، بهتر است چند مرحلۀ زیر را دنبال کنید تا به آسانی و تنها با داشتن یک اتو مو، کار حالت دادن موهای خود یا دیگران را انجام دهید.
شستن موها
هنگامی که موها چرب باشند یا به دلیل استفاده از اسپری یا انواع کرم و سرم مو تمیز نباشند، به درستی و برای مدت زمانی طولانی فر نمیمانند. اما بهتر است برای اینکه موهایتان به خوبی حالت بگیرند، پیش از هر کاری آنها را به خوبی بشویید.
در این حالت موهای خود را با شامپوی مناسبی بشویید، پس از آبکشی به ساقه و انتهای آنها نرمکننده بزنید. نهایتاً موها را با سشوار خشک کنید. اگر عجلهای ندارید، میتوانید صبر کنید تا موهایتان به طور کامل خشک شوند. فراموش نکنید که اتو کردن موهای خیس باعث شکننده شدن و آسیب دیدن آنها میشود. به همین دلیل، از خشک شدن کامل موهای خود اطمینان داشته باشید.
استفاده از اسپری محافظ مو
اکنون که موهایتان خشک و تمیز است، باید اسپری محافظ حرارت (Heat Protectant) را به کار ببرید تا یک لایه محافظ روی موهای خود ایجاد کنید. این لایۀ محافظ اسپری شده مانع از خشک شدن زیاد یا سوختگی موهایتان میشود. بنابراین، در استفاده از آن قصور نکرده و بعد از اسپری کردن، موهای خود را به طور کامل شانه بزنید تا تمام آنها تحت پوشش قرار بگیرد.
انتخاب اتو موی مناسب
- برای اینکه مراحل فر مو با اتو مو به بهترین حالت خود پیش رود، بهتر است از دستگاه اتو موی مناسبی استفاده کنید. برای اینکه خرید اتو مو را با دقت کافی انجام دهید، باید چند نکتۀ مهم را در انتخاب خود در نظر داشته باشید.
- صفحات اتوی مو باریک و ضخامت حداکثر ۲٫۵ سانتیمتری داشته باشند. زیرا هرچه صفحات اتو باریکتر باشند، پیچاندن موها دور اتو آسانتر انجام میشود و نتیجۀ آن فر طبیعیتری خواهد داشت.
- اتوی مویی را خریداری کنید که لبههای گرد داشته باشند. گرد بودن لبههای دستگاه به بهتر فر شدن موها کمک خواهند کرد. همانطور که اتو موی دارای لبۀ صاف برای صاف کردن موها بهتر عمل میکند.
- اتو مویی را انتخاب کنید که قابلیت تنظیم دما داشته باشد.
- برای موهای نازک و آسیبپذیر دمای ۱۶۰ تا ۱۸۰ درجه مناسب است.
- دمای ۱۸۰ تا ۲۰۰ درجه برای فر کردن موهای معمولی کاربرد دارند.
- اگر موها ضخیم باشند، باید دمای ۲۰۰ تا ۲۲۰ درجه دریافت کنند.
- جنس صفحات اتو را در نظر داشته باشید. صفحات تیتانیومی برای موهای ضخیم مناسب هستند، زیرا حرارت را سریعتر منتقل میکنند. اما صفحات سرامیکی حرارت را یکنواختتر منتقل میکنند.
آموزش فر کردن مو با اتو در مراحل مختلف
اکنون نوبت به آن رسیده که موها را با اتو مویی که در اختیار دارید، فر کنید. برای این منظور باید:
- تقسیمبندی موها: موهایتان را با گیرهها به چند دسته (عموماً ۳ یا ۴ دسته) تقسیم کنید.
- انتخاب دستههای کوچکتر مو: برای اینکه فرهای ریز ایجاد کنید، هر دسته را به چند دستۀ دیگر تقسیم کنید. اما برای فر درشت، دستههای بزرگتری از موهایتان را انتخاب نمایید.
در مرحلۀ دیگر باید موهایتان را به خوبی دور اتو مو بپیچانید. در چنین حالتی باید:
- اتو را باز کرده و دستۀ موهایتان را بین صفحات قرار دهید.
- اکنون نوبت به چرخاندن مو دور اتو میرسد.
- اتو را به آرامی تا انتهای مو بکشید
- هرچه کشیدن اتو به پایین آهستهتر باشد، فرها بادوامتر خواهند بود.
نکتۀ مهم: با تغییر جهت چرخاندن اتو (یک دستۀ مو به داخل و دستهای دیگر از مو به بیرون)، ظاهر فرهای مو طبیعیتر خواهد بود.
مرحلۀ آخر مربوط به تکرار فر کردن موهاست. برای اینکه حالت موها دوام بیشتری داشته باشد.
نکتۀ کاربردی: فر کردن مو با اتو مو به چند مدل مختلف انجام خواهد شد. فر ریز کلاسیک، فر درشت و طبیعی، فر در دو جهت و همچنین فر نیمهباز مدلهای رایج فر مو با اتو هستند.
نکات مهم در فر کردن مو با اتو
برای اینکه اموزش فر کردن مو با اتو مو ساده یا سه کاره با نتایج مطلوب شما انجام شوند، بهتر است چند نکتۀ مهم و ساده را در نظر داشته باشید.
- موها را بعد از اتو کردن سریع لمس نکنید. بگذارید تا خنک شود که فرها طبیعی و بادوام باشند.
- برای اینکه فر موها بادوامتر باشد، از تافت یا اسپریهای حالتدهنده استفاده کنید.
- فراموش نکنید که لمس زیاد موهای فر، باعث کاهش دوام آنها میشود.
- برای اینکه موهایتان حجیمتر به نظر برسند، میتوانید از پودرهای حجم دهنده یا اسپری خشک استفاده کنید.
- برای اینکه حتی شب هم فر موها باقی بماند، موهایتان را بالای سر قرار دهید یا آن را با یک کش موی شل جمع کنید.
جمعبندی
برای اینکه بتوانید موهای خود را با اتو مو فر کنید، باید چندین مرحله را دنبال کنید. شستشو، خشک کردن، اسپری کردن محافظ مو و سپس استفاده از اتو مو برای حالت دادن موهای صاف لازم هستند. از اتو کردن موهای خیس، استفاده از اتوی خیلی داغ و همچنین عدم استفاده از اسپری محافظ مو اجتناب کنید.