قیمت پنجره دوجداره گروه فنی پاسارگاد
این مقاله با هدف معرفی کامل پنجره دوجداره UPVC و بررسی عوامل مؤثر بر قیمت آن، به مخاطبان کمک میکند تا با آگاهی کامل اقدام به خرید یا تعویض پنجرههای خود کنند. در این محتوا، مزایای فنی و کاربردی پنجره دوجداره از جمله عایق حرارتی و صوتی، مقاومت در برابر شرایط جوی، امنیت بالا و تنوع رنگی بررسی شده است. همچنین عوامل تعیینکننده قیمت پنجره دوجداره مانند نوع پروفیل، نوع شیشه، ابعاد، مدل بازشو و هزینه نصب بهطور دقیق توضیح داده شدهاند. گروه فنی پاسارگاد بهعنوان تولیدکننده و نصاب حرفهای پنجره دوجداره با برندهای معتبر پروفیل، خدماتی متنوع از جمله تولید سفارشی، خرید اینترنتی، نصب بدون تخریب و پشتیبانی فنی ارائه میدهد. در پایان، نکات کلیدی برای خرید هوشمندانه پنجره دوجداره و راههای ارتباط با گروه فنی پاسارگاد جهت دریافت مشاوره و ثبت سفارش معرفی شدهاند.
پنجره دوجداره؛ انتخابی هوشمند برای خانههای امروزی
در دنیای امروز که مصرف بهینه انرژی و آرامش محیطی اهمیت زیادی دارد، استفاده از پنجره دوجداره به یک ضرورت تبدیل شده است. این نوع پنجرهها با ساختار خاص خود، نقش مهمی در کاهش اتلاف انرژی، جلوگیری از ورود آلودگی صوتی و افزایش امنیت ایفا میکنند. اگر به دنبال راهکاری برای بهبود کیفیت زندگی در منزل یا محل کار خود هستید، پنجره دوجداره یکی از بهترین گزینههاست.
پنجره دوجداره UPVC چیست و چه ویژگیهایی دارد؟
پنجره دوجداره UPVC از پروفیلهای یوپیویسی ساخته میشود که در برابر رطوبت، نور خورشید، تغییرات دما و خوردگی بسیار مقاوماند. این پنجرهها دارای دو یا چند لایه شیشه هستند که با فاصله مشخص از هم قرار گرفتهاند و فضای بین آنها با گاز آرگون یا هوا پر میشود. این ساختار باعث کاهش انتقال حرارت و صدا میشود. پنجره دوجداره پی وی سی به دلیل دوام بالا، نگهداری آسان و ظاهر زیبا، انتخاب اول بسیاری از سازندگان و مالکان ساختمانهاست.
مزایای استفاده از پنجره دوجداره
استفاده از پنجره دوجداره مزایای متعددی دارد که آن را به یک انتخاب هوشمندانه برای هر نوع ساختمانی تبدیل میکند:
- عایق حرارتی قوی: ساختار چندلایه پنجره دوجداره باعث کاهش محسوس تبادل حرارت بین داخل و خارج ساختمان میشود. این ویژگی در فصول سرد و گرم باعث صرفهجویی در مصرف انرژی و کاهش هزینههای گرمایش و سرمایش میشود.
- عایق صوتی مؤثر: پنجره دوجداره با جلوگیری از ورود صداهای مزاحم بیرونی، محیطی آرام و دلپذیر را فراهم میکند؛ بهویژه در مناطق پررفتوآمد شهری.
- افزایش امنیت: شیشههای ضخیمتر، قفلهای چندنقطهای و ساختار مقاوم پنجره دوجداره، امنیت ساختمان را در برابر سرقت و آسیبهای احتمالی افزایش میدهد.
- مقاومت در برابر شرایط جوی: پروفیلهای UPVC در برابر رطوبت، نور خورشید، باد و باران مقاوماند و دچار پوسیدگی یا تغییر رنگ نمیشوند.
- نگهداری آسان: این پنجرهها نیازی به رنگآمیزی یا تعمیرات مکرر ندارند و با یک دستمال مرطوب بهراحتی تمیز میشوند.
- تنوع در رنگ و طرح: پنجره دوجداره رنگی در مدلها و رنگهای متنوعی تولید میشود که با هر سبک معماری هماهنگ میگردد.
قیمت پنجره دوجداره؛ چه عواملی تعیینکننده هستند؟
قیمت پنجره دوجداره به عوامل متعددی بستگی دارد و نمیتوان برای آن یک عدد ثابت اعلام کرد. مهمترین عوامل مؤثر عبارتاند از:
- نوع پروفیل: برند پروفیل استفادهشده (مانند ویستابست، وینتک، هافمن و...) تأثیر زیادی بر قیمت دارد. پروفیلهای باکیفیتتر معمولاً قیمت بالاتری دارند اما دوام و عملکرد بهتری نیز ارائه میدهند.
- نوع شیشه: شیشههای دوجداره ساده، رفلکس، لمینت یا سکوریت هرکدام قیمت متفاوتی دارند. انتخاب نوع شیشه به نیاز عایقبندی و زیباییشناسی بستگی دارد.
- ابعاد و تعداد پنجرهها: هرچه ابعاد بزرگتر یا تعداد پنجرهها بیشتر باشد، هزینه نهایی افزایش مییابد.
- نوع بازشو: پنجرههای کشویی، لولایی، فولکس واگنی یا آکاردئونی هرکدام قیمت متفاوتی دارند.
- رنگ و طرح سفارشی: انتخاب رنگهای خاص یا طرح چوب میتواند هزینه را افزایش دهد.
- هزینه نصب: کیفیت و تخصص تیم نصب نیز در قیمت نهایی تأثیرگذار است.
برای دریافت قیمت دقیق و بهروز، پیشنهاد میشود با کارشناسان گروه فنی پاسارگاد تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید.
خرید پنجره دوجداره از گروه فنی پاسارگاد
گروه فنی پاسارگاد با سالها تجربه در تولید و نصب پنجره دوجداره، یکی از برندهای معتبر در این حوزه به شمار میرود. این مجموعه با استفاده از پروفیلهای باکیفیت و بهرهگیری از تکنولوژی روز، محصولاتی با دوام، زیبا و مقرونبهصرفه ارائه میدهد. پنجره دوجداره پاسارگاد با تنوع در مدل و رنگ، پاسخگوی نیازهای مختلف مشتریان است.
خرید اینترنتی پنجره دوجداره؛ راحتی در انتخاب و سفارش
در عصر دیجیتال، خرید آنلاین پنجره دوجداره به یکی از روشهای محبوب تبدیل شده است. گروه فنی پاسارگاد امکان خرید اینترنتی پنجره دوجداره را فراهم کرده تا مشتریان بتوانند به راحتی مدل مورد نظر خود را انتخاب کرده، قیمتها را مقایسه کنند و سفارش خود را ثبت نمایند. این روش باعث صرفهجویی در زمان و هزینه میشود.
پنجره دوجداره رنگی؛ زیبایی در کنار عملکرد
یکی از ویژگیهای جذاب پنجرههای دوجداره، امکان انتخاب رنگهای متنوع است. پنجره دوجداره رنگی در رنگهایی مانند سفید، قهوهای، طوسی، طلایی، طرح چوب و... تولید میشود. این تنوع رنگی به شما اجازه میدهد تا پنجرهای هماهنگ با طراحی داخلی و نمای بیرونی ساختمان خود انتخاب کنید.
تعویض پنجره قدیمی با پنجره دوجداره بدون تخریب
اگر ساختمان شما دارای پنجرههای قدیمی آهنی یا آلومینیومی است، نگران نباشید. گروه فنی پاسارگاد با استفاده از روشهای نوین، امکان تعویض پنجرههای قدیمی با پنجره دوجداره را بدون تخریب و در کوتاهترین زمان فراهم کرده است. این فرآیند با کمترین مزاحمت برای ساکنین انجام میشود.
انواع بازشو در پنجره دوجداره
پنجرههای دوجداره در مدلهای مختلفی از نظر نوع بازشو تولید میشوند که هرکدام کاربرد خاص خود را دارند:
- لولایی تکحالته: بازشو از یک طرف، مناسب برای فضاهای کوچک و تهویه ساده.
- لولایی دوحالته: قابلیت باز شدن از بالا و کنار، مناسب برای تهویه بهتر و ایمنی بیشتر.
- کشویی: مناسب برای فضاهای محدود، باز و بسته شدن آسان بدون اشغال فضا.
- فولکس واگنی: بازشوی کامل با حرکت نرم، مناسب برای پنجرههای بزرگ و نمای مدرن.
- آکاردئونی: بازشوی چندلنگهای، مناسب برای فضاهای وسیع مانند سالنها یا تراسها.
انتخاب نوع بازشو باید بر اساس فضای موجود، نیاز تهویه و زیباییشناسی انجام شود.
چرا پنجره دوجداره پاسارگاد؟
گروه فنی پاسارگاد با ویژگیهای زیر، انتخابی مطمئن برای خرید پنجره دوجداره است:
- تنوع برند پروفیل: استفاده از برندهای معتبر داخلی و خارجی با کیفیت تضمینشده.
- تولید سفارشی: طراحی و ساخت پنجرهها بر اساس ابعاد و نیاز خاص هر پروژه.
- نصابهای حرفهای: تیم نصب مجرب با رعایت اصول فنی و زیباییشناسی.
- خدمات پس از فروش: پشتیبانی فنی، گارانتی محصولات و پاسخگویی سریع به مشتریان.
- قیمت رقابتی: ارائه بهترین کیفیت با مناسبترین قیمت در بازار.
نکاتی مهم برای خرید پنجره دوجداره
پیش از اقدام به خرید پنجره دوجداره، توجه به چند نکته کلیدی میتواند شما را از انتخاب نادرست و هزینههای اضافی نجات دهد. در ادامه، مهمترین مواردی که باید در نظر بگیرید را مرور میکنیم:
- کیفیت پروفیل UPVC: پروفیل بهعنوان اسکلت اصلی پنجره، نقش تعیینکنندهای در دوام، عایقبندی و زیبایی دارد. برندهای معتبر مانند ویستابست، وینتک، هافمن و سایر پروفیلهای استاندارد، انتخابهای مطمئنی هستند.
- نوع شیشه دوجداره: بسته به نیاز پروژه، میتوانید از شیشه ساده، رفلکس، لمینت یا سکوریت استفاده کنید. شیشههای لمینت و سکوریت مقاومت بیشتری در برابر ضربه دارند و برای طبقات پایین یا مناطق پرخطر توصیه میشوند.
- نوع بازشو: انتخاب نوع بازشو باید بر اساس فضای داخلی، میزان تهویه مورد نیاز و سهولت استفاده انجام شود. پنجرههای دوحالته یا فولکس واگنی برای فضاهای مدرن و بزرگ بسیار مناسباند.
- رنگ و طراحی هماهنگ با نما: پنجره دوجداره رنگی این امکان را فراهم میکند که نمای ساختمان شما با سبک معماری و دکوراسیون داخلی هماهنگ باشد. انتخاب رنگ مناسب، جلوهای خاص به ساختمان میبخشد.
- نصب حرفهای: حتی بهترین پنجرهها اگر بهدرستی نصب نشوند، عملکرد مطلوبی نخواهند داشت. حتماً از نصابهای مجرب و آموزشدیده استفاده کنید.
با در نظر گرفتن این نکات، میتوانید با اطمینان بیشتری برای خرید پنجره دوجداره اقدام کنید و از مزایای آن در بلندمدت بهرهمند شوید.
تماس با گروه فنی پاسارگاد برای مشاوره، خرید و نصب
تهران - خیابان امام خمینی غربی - بعد از تقاطع خوش - پلاک 575
09124229411
09054229455
www.pasargadupvc.com