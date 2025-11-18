راهنمای جامع خرید لوازم یدکی برلیانس
در این مقاله یک راهنمای جامع درباره خرید لوازم یدکی برلیانس ارائه کردهایم تا بدون مشکل تمام مسائل را در نظر بگیرید و بدون دغدغه خرید کنید.
خودرو برلیانس به یکی از خودروهای پرطرفدار در سالهای اخیر تبدیل شده است. طراحی و کیفیت قابل قبول این خودرو باعث شده که در بازار، جزو خودروهای پرطرفدار باشد. خودروهای برلیانس توسط کمپانی چینی برلیانس اتو طراحی و تولید شدهاند و توسط شرکت پارس خودرو به صورت انبوه مونتاژ و روانه بازار شد.
در سالهای اولیه مونتاژ برلیانس، کمبود لوازم یدکی یکی از مشکلات این خودرو بود که به مرور زمان با روی کار آمدن فروشگاههای تخصصی لوازم یدکی برلیانس، این مشکل تا حد زیادی حل شد.
شناخت برند برلیانس و مدلهای پرطرفدار در ایران
برلیانس اتو یک شرکت دولتی خودروسازی در چین است، که در زمینه مونتاژ خودروهای شرکتهای بامو، میتسوبیشی موتورز، پورشه، تویوتا، پینینفارینا و ایتالدیزاین فعالیت میکند.
این شرکت طی قراردادی با گروه خودروسازی پارس خودرو در سال 1394 خودروهای برلیانس H330، H320، H230، H220، کراس و V5 را برای ایران به صورت اختصاصی تولید کرد که مسئولیت مونتاژ آن به عهده گروه پارس خودرو بود.
محبوبترین مدلهای برلیانس
در بین خودروهای برلیانس مدلهای H330، H320، H230 و کراس از محبوبترین مدلها در بازار خودروهای چینی هستند. در بین این خودروها برخی از مدلها، لوازم بدنه گرانقیمتی دارند که باید پیش از خرید به آن توجه کرد.
چالشهای رایج در خرید لوازم یدکی برلیانس
صاحبان این خودرو در هنگام خرید قطعات یدکی خودرو برلیانس، ممکن است با چالشهایی روبهرو شوند که یکی از مهمترین آنها پیدا کردن قطعات اصلی است. در بازار، به دلیل تنوع جنس با بستهبندیهای مختلف ممکن است پیش از خرید نتوان جنس با کیفیت و اصلی را از لوازم تقلبی تشخیص داد.
روشهای تشخیص قطعات اصلی
1- بررسی کد فنی قطعه
کد فنی قطعه، یکی از ویژگیهای قطعات اصلی، به ویژه در برلیانس سری 300 است. این کد شامل اطلاعات دقیق قطعه و مدل خودرو است که در دفترچه فنی خودرو نیز وجود دارد.
علاوه بر این در بعضی موارد فروشگاهها قطعات افترمارکت با کیفیتی را میفروشند که کد فنی اصلی رو جعبه درج نشده، اما کیفیت آنها از نمونه اصلی بهتر است.
2- بررسی آلیاژ، جوشکاری، پرچکاری و پرداخت سطح
قطعاتی که توسط یک شرکت معتبر تولید میشوند دارای پرداختکاری، جوشکاری و پرچکاری تمیز هستند. این ویژگی به گونهای است که هر صاحب خودرویی میتواند با نگاه کردن از آن مطمئن شود که جنس با کیفیت است یا نه!
3- لیبل محصول
معمولا لوازم یدکی برلیانس، دارای لیبل مشخصات قطعه و مدل آن است که یکی از روشهای تشخیص قطعات اصلی از نمونه متفرقه است. بنابراین باید پیش از خرید قطعات برلیانس به لیبل روی جعبه دقت کرد.
4- خرید از فروشگاههای تخصصی برلیانس
خرید از فروشگاههای دارای سابقه و تخصصی مورد اعتماد یکی از راههای خرید قطعات اصلی است. این فروشگاهها به دلیل واردات یا خرید عمده قطعات برلیانس تنوعی از محصولات اصلی و افتر مارکتی باکیفیت را دارند.
کدام مدلهای برلیانس از نظر تامین قطعات بهتر هستند؟
بعضی از مدلهای برلیانس از نظر تامین قطعات بازار ضعیفی دارند. در زیر هر کدام از مدلهای برلیانس را از نظر بازار قطعات بررسی خواهیم کرد.
- برلیانس H330: این مدل از برلیانس، بیشترین تنوع لوازم یدکی را در بازار دارد. قطعات بدنه، موتوری،، جلوبندی و زیربندی و مصرفی برلیانس H330 با تنوع زیادی در بازار قابل خریداری هستند.
- برلیانس H320: این مدل برلیانس به جز لوازم بدنه که کمی گرانقیمت است مشابه برلیانس H330 است.
- برلیانس H230: این مدل از برلیانس در اوایل تولید و عرضه، یکی از خودروهای محبوب در میان مردم بود. اما به مرور زمان با کاهش تولید قطعات بدنه جزو خودروهای کمطرفدار شدهاست. قطعات موتوری این خودرو با سایر برلیانسها مشترک است. همچنین قطعات مصرفی و جلوبندی این خودرو هزینه زیادی ندارد.
- برلیانس H220: این خودرو به جز لوازم بدنه تفاوت چندانی در قطعات با مدل H230 ندارد.
- برلیانس C3 کراس: این مدل برلیانس به جز لوازم بدنه که کمی گرانقیمت است مشابه برلیانس H320 است. گرانترین قطعه این خودرو سپرها و فلاپ گلگیر است.
- برلیانس V5: این خودرو از نظر تامین لوازم یدکی بدنه، موتوری جلوبندی و… ضعیف ترین بازار را دارد. همچنین این خودرو در تعداد کمی به ایران وارد شده که همین مساله باعث شده واردکنندگان قطعات آن استقبال کمی از واردات لوازم آن بکنند.
دلیل تفاوت قیمت و کیفیت قطعات برلیانس چیست؟
همانطوری که گفتیم، قطعات برلیانس با کیفیتهای مختلفی در بازار فروخته میشوند که شامل قطعات اصلی، افترمارکت، خط برگشتی و ایرانی است.
لوازم اصلی برلیانس: همانطوریکه از کیفیت این قطعات پیداست، این قطعه بدون هیچ مشکلی قابل خریداری است. همچنین بهترین کیفیت قطعه همین مورد است که میتوان بدون دغدغه آن را خریداری کرد.
قطعات افترمارکت: این قطعات با کیفیتهای مختلفی در بازار عرضه میشوند که توجه مسائلی مانند کیفیت ساخت، ریختهگری و جوشکاری قطعه میتوان بهترین آنها را انتخاب نمود. قطعات افترمارکت، لوازمی هستند که توسط شرکت قطعهسازی دیگری تولید میشوند که با توجه به درخواست خریدار، محصول را با کیفیتهای مختلفی تولید میکنند.
قطعات خط برگشتی: این قطعات بیکیفیتترین مدل قطعه در بازار لوازم یدکی خودرو هستند، چرا که قطعه دارای مشکل به کمپانی قطعهسازی برگردانده شده و مجدد تعمیر میشود. بنابراین اگر قطعه اصلی قیمت بسیار کمی داشت، میتواند خط برگشتی باشد.
قطعات ایرانی: این قطعات بیکیفیت نیستند و در بعضی موارد تولیدکننده قطعات پر مصرف را با بهترین قیمت و کیفیت تولید میکنند.
روشهای خرید لوازم یدکی اصلی برلیانس
خرید قطعات یدکی برلیانس به چند روش قابل انجام است. در زیر به چند روش ساده اشاره شدهاست که با استفاده از آنها میتوان ریسک خرید قطعات بیکیفیت را کاهش داد.
- خرید لوازم یدکی برلیانس از فروشگاههای اینترنتی
- خرید لوازم برلیانس از فروشگاههای تخصصی
- خرید از نمایندگیهای سایپا
خرید از بورس لوازم یدکی برلیانس
بورس لوازم یدکی برلیانس در خیابان چراغ برق (اکباتان) و ملت تهران قرار دارد که بهعنوان مراکز اصلی فروش قطعات خودروهای چینی و بهویژه برلیانس شناخته میشوند. در این خیابانها میتوان انواع قطعات اصلی و وارداتی را با قیمتهای مختلفی پیدا کرد.
اگر کمی در چراغ برق جستجو کنید، فروشگاههایی را پیدا میکنید که قطعات برلیانس را با بهترین قیمت و کیفیت عرضه میکنند.
نکاتی برای کاهش هزینه در خرید لوازم یدکی برلیانس
اگر تصمیم دارید که قطعات برلیانس را ارزانتر خریداری کنید، لازم است که موارد زیر را در نظر بگیرید تا به قیمت خرید کنید.
- خرید عمده یا به صورت لیست: اگر بخواهید خودرو خود را تعمیر اساسی کنید، بهتر است که لیست قطعات مورد نیاز خود را از یک فروشگاه بخرید. در چنین موردی دست فروشگاه در ارائه تخفیف به شما باز تر خواهد بود.
- استفاده از تخفیفها و جشنوارهها: در بعضی موارد فروشگاهها جنس را با سود کمتری در اختیار مشتریان قرار میدهند که این مسئله به صورت تخفیفهای دورهای یا هفتگی ارائه میشوند. بنابراین پیش از خرید سایت و شبکههای اجتماعی این فروشگاهها را بررسی کنید.
