از این ارز می‌توانید در داخل بازی برای انجام تراکنش‌های مجازی و خرید آیتم‌های مختلف غیررایگان استفاده کنید. با این حال خرید یوسی پابجی موبایل به خصوص برای کاربران ایرانی نسبت به قبل سخت‌تر شده است. با توجه به محدودیت‌های موجود، نیاز به استفاده از راه‌های میانبر خواهید داشت. در این مطلب به بررسی نقش و تأثیر یوسی در بازی و البته نحوه خرید آن خواهیم پرداخت.

توضیحات کلی در رابطه با یوسی پابجی

اگر در این بازی تازه‌کار هستید، احتمالاً در رابطه با نقش UC کنجکاو شده‌اید. یوسی همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، ارز داخلی بازی محسوب می‌شود که با استفاده از آن می‌توانید تجربه بهتری از بازی کسب کنید. این ارز به نوعی به ادامه حیات پابجی کمک می‌کند. این بازی هما‌طور که می‌دانید، رایگان است. به همین دلیل پابجی به دنبال راهی برای کسب درآمد از بازی بوده که مشابه سایر رقبای خود از این ترفند استفاده کرده‌است. شما نیز می‌توانید از یوسی برای خرید اسکین‌ها، لباس‌ها، ایموت‌ها و... استفاده کنید تا در میدان نبرد نسبت به سایرین متمایز شوید. با استفاده از UC می‌توانید به برخی اقلام و آیتم‌های منحصربفردی دسترسی پیدا کنید که می‌توانند منجر به بهبود گیم‌پلی شما شوند.

برای بدست آوردن UC در پابجی موبایل چند راه درنظر گرفته شده‌است. ساده‌ترین روش، خرید مستقیم آن بوده که موضوع اصلی این مقاله است و در ادامه بیش‌تر و دقیق‌تر به آن خواهیم پرداخت. با این حال از طریق برخی ایونت‌ها و تبلیغات ویژه می‌توانید این ارز را بصورت پاداش دریافت کنید. باید نسبت به نحوه خرج این یوسی نیز حساسیت به خرج دهید. بهتر است روی مواردی تمرکز کنید که سود بیش‌تری را به شما می‌رسانند. بطور مثال با عضویت در سرویس رویال پس می‌توانید به جوایز متنوعی دست پیدا کنید.

دریافت یوسی پابجی موبایل

چه به دنبال خرید اسکین جدید و جذاب باشید و چه به دنبال ارتقای سلاح‌های خود، UC کلید اصلی خواهد بود. از جمله راه‌های کسب رایگان این ارز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

حضور در ایونت‌ها: پابجی موبایل بطور معمول رویدادهایی را برگزار کرده که می‌توانید از طریق آن یوسی کسب کنید. به همین دلیل تاریخ ایونت‌ها را در نظر گرفته و بصورت فعال در آن‌ها شرکت کنید. برای دستیابی به جوایز در برخی از آن‌ها به مهارت‌های خاص نیاز خواهید داشت. برخی دیگر نیز حضور فعال روزانه و تکمیل چالش‌های خاص را از شما طلب می‌کنند.

حضور در تورنمنت‌ها: می‌توانید با حضور در تورنمنت‌ها، پول واقعی و یا UC برنده شوید. از این رو در این شرایط می‌توانید در کنار سنجش مهارت‌های خود، فرصتی برای کسب درآمد از طریق بازی بدست آورید.

استفاده از اپلیکیشن‌های جایزه دهنده: برخی برنامه‌های خارج از بازی نیز در صورت تکمیل وظایف و یا نظرسنجی‌ها به شما پاداش می‌دهند. هرچند برای کسب یوسی به میزان کافی از این طریق به زمان بیش‌تری نیاز خواهید داشت؛ با این حال برای گیمرهای صبور گزینه مناسبی محسوب می‌شود!

در مجموع باید این نکته را در نظر داشته باشید که میزان یوسی کسب‌شده بصورت رایگان چندان زیاد نخواهد بود. در نهایت بهترین راه، همان خرید مستقیم یوسی با پول واقعی است. در ادامه به بررسی شرایط خرید آن خواهیم پرداخت.

خرید یوسی پابجی موبایل

مشخصاً اولین و بهترین راه برای خرید یوسی پابجی موبایل، مراجعه به فروشگاه رسمی این بازی است. با این حال با توجه به محدودیت‌های موجود، کاربران ایرانی قادر به شارژ و استفاده از کارت‌های بین‌المللی نیستند. تحریم‌های اعمال‌شده و همچنین مشکلات مربوط به انتقال ارز، امکان انجام تراکنش‌های خارجی را از بین برده‌اند. به همین دلیل باید به دنبال راه دیگری برای خرید یوسی باشید. بهترین گزینه در این شرایط، استفاده از یک فروشگاه ایرانی واسط بوده که یوسی را بصورت آماده تحویل شما دهد. در این حالت می‌توانید به راحتی با انجام تراکنش بصورت داخلی، محصول گیمینگ مورد نظر خود را دریافت کنید.

به منظور خرید از سایت‌های داخلی، باید به مواردی همچون قیمت مناسب، امنیت خرید، پشتیبانی مطلوب، سرعت شارژ بالا و... توجه داشته باشید. فروشگاه اینترنتی ونوم استور از این نظر جزو بهترین‌ها محسوب می‌شود. می‌توانید به راحتی در وبسایت این فروشگاه ثبت نام کرده و یوسی را برحسب نیاز و میزان بودجه خود خریداری کنید. برای خرید نیز تنها به آیدی کاراکتر خود در بازی نیاز خواهید داشت. به دلیل وجود تیم پشتیبانی توانمند، دیگر نگرانی بابت مشکلات احتمالی در مسیر خرید نخواهید داشت.

بهترین راه‌ها برای استفاده از UC

حال می‌توانیم به یک موضوع جذاب‌تر، یعنی نحوه خرج کردن یوسی در بازی بپردازیم. بدین منظور راه‌ها و گزینه‌های مختلف و در عین حال جذابی پیش رو خواهید داشت. می‌توانید تغییراتی در کاراکتر خود در بازی ایجاد کنید. لباس‌های شیک، مدل موهای خاص و اکسسوری‌های منحصربفرد از جمله مواردی هستند که می‌توانید در لیست خرید خود قرار دهید. هرچند بسیاری از افراد به ظاهر کاراکتر چندان اهمیت نداده و به دنبال تغییرات بزرگ‌تری هستند. برای این افراد، تغییرات در زمینه سلاح‌ها را پیشنهاد می‌کنیم. می‌توانید روی ارتقای سلاح‌های خود با محدودیت زمانی سرمایه‌گذاری کنید تا با قدرت بیش‌تری در میدان نبرد حاضر شوید. البته که برای بهبود ظاهر سلاح‌ها نیز اسکین‌های خاصی درنظر گرفته ‌شده‌است.

با این حال بهترین راه برای استفاده از یوسی، عضویت در رویال پس خواهد بود. با بالا رفتن لول در طول فصل، می‌توانید جوایز بیش‌تری از این طریق کسب کنید. همچنین قادر به بازگرداندن بخشی از یوسی خرج‌شده در قالب جوایز نیز خواهید بود. البته در نهایت نحوه خرج کردن یوسی پابجی موبایل به سلیقه شما بستگی خواهد داشت. این بازی برای هر سلیقه‌ای، یک آیتم خاص لحاظ کرده است.

بررسی نهایی

در این مقاله به بررسی مشخصات وکارایی UC و همچنین بهترین راه برای خرید آن پرداختیم. حال دیگر با تمامی جزئیات مرتبط به این ارز داخلی بازی آشنا هستید. یوسی برای بهبود تجربه بازی شما ساخته شده‌است. از این طریق می‌توانید به عنوان یک کاربر حرفه‌ای، باتجربه و متمایز از سایرین در میدان نبرد حاضر شوید. راه‌های کسب یوسی بصورت رایگان و همچنین نحوه خرید آن را نیز فراموش نکنید. در صورت استفاده از یک وبسایت واسط و در عین حال مطمئن ایرانی، دیگر با محدودیت‌های مربوط به کارت‌های بین‌المللی روبرو نخواهید شد.

