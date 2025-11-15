یک شرکت برای دریافت جواز باید چه کاری برای شما انجام دهد؟

این شرکت‌ها با راهنمایی کامل شما، همراهتان خواهند بود تا تمام پروسه سخت و پرچالش اداری دریافت جواز و ثبت برند را به‌راحتی و بدون دردسر پشت‌سر بگذارید. شاید این سوال برای شما ایجاد شود که مگر مراحل و شرایط اخذ جواز کسب املاک، پوشاک و یا هر کسب‌وکار دیگری چیست؟ در ادامه، به‌طور مفصل بررسی خواهیم کرد.

شرکت‌ها برای دریافت جواز کسب چه خدماتی ارائه می‌دهند؟

زمانی که پروسه اخذ جواز کسب پوشاک یا هر کسب‌وکار دیگری را به شرکت‌ها و موسسات معتبر فعال در این زمینه می‌سپارید، به این معناست که این شرکت قرار است به‌جای شما برای دریافت جواز اقدام کند؛ بنابراین، تمام مراحل قانونی و اجرایی را از صفر تا صد برعهده خواهد گرفت که عبارت است از:

بررسی نوع فعالیت شما : این شرکت مشخص خواهد کرد که به چه نوع جواز (کسب، تاسیس، بهره‌برداری و...) نیاز دارید.

جمع‌آوری مدارک لازم : دریافت جواز کسب به مدارک هویتی، مدارک محل فعالیت، مدارک ثبتی شرکت و مجوزهای مرتبط نیاز دارد.

ثبت درخواست در سامانه مربوطه : درخواست شما را در سامانه مربوطه مثلا سامانه اصناف، وزارت صمت یا دستگاه تخصصی مربوط ثبت خواهد کرد.

پیگیری روند صدور جواز : بررسی نواقص احتمالی، پاسخ‌گویی به استعلام‌ها و هماهنگی با ارگان‌ها توسط این شرکت‌ها بررسی خواهد شد.

دریافت و تحویل مجوز نهایی: پس از تایید نهایی، نسخه رسمی جواز را تحویل شما می‌دهد.

تمام این خدمات به‌طور دقیق و به بهترین شکل ممکن توسط این شرکت‌ها به انجام خواهند رسید تا دیگر نگرانی از بابت انجام صحیح مراحل مختلف اخذ جواز کسب نداشته باشید.

دریافت جواز چقدر طول می‌کشد؟

تمام کسانی ک موفق به دریافت جواز کسب شوند، به کمک این پروانه می‌توانند کسب‌وکار خود را به‌صورت قانونی شروع کنند. اگر درخواست خود را برای دریافت این مجوز در سامانه مربوطه ثبت کرده‌اید و این درخواست موردقبول واقع شده‌است، 3 ماه فرصت دارید تا باقی مراحل را به انجام برسانید.

در طول این سه ماه از زمانی که درخواست شما موردقبول واقع شده‌است، باید نسبت‌به ارائه مدارک موردنیاز اقدام کنید. درصورتی‌که مدارک لازم را به‌طور کامل ارائه داده باشید، 15 روز کاری برای صدور پروانه کسب موردنیاز شما زمان خواهد برد.

دریافت جواز کسب چقدر هزینه دارد؟

برای اخذ جواز کسب آرایشگاه، پوشاک یا هر کسب‌وکار دیگری، لازم است بخشی از هزینه‌ها را بابت مراحل قانونی و اداری پرداخت کنید. به‌طور میانگین، هزینه اخذ جواز کسب از حدود 500 هزار تومان تا 2 میلیون تومان متغیر است. این مبلغ شامل مواردی مانند حق‌الورود به صنف، دریافت گواهی‌های لازم، هزینه‌های اداری و سایر امور جاری می‌شود. اما این هزینه برای همه کسب‌وکارها یکسان نیست و به چند عامل مهم بستگی دارد:

نوع و صنف فعالیت : هزینه صدور جواز برای هر کسب‌وکاری متفاوت است. مثلا هزینه جواز کسب یک فروشگاه مواد غذایی با هزینه جواز یک کارگاه تولیدی یا خدماتی تفاوت دارد.

موقعیت مکانی : هزینه‌ها در شهرهای بزرگ، مراکز استان‌ها و مناطق پررونق معمولا بالاتر از شهرهای کوچک یا مناطق کمتر توسعه‌یافته است.

متراژ واحد صنفی : هرچه فضای کاری بزرگ‌تر باشد، هزینه دریافت جواز کسب نیز افزایش می‌یابد.

حق عضویت اتحادیه: هر اتحادیه صنفی مبلغی را به‌عنوان حق عضویت سالانه از اعضای خود دریافت می‌کند که در هزینه نهایی جواز لحاظ می‌شود.

در نهایت، باتوجه‌به نوع فعالیت، موقعیت مکانی و شرایط واحد صنفی شما، مبلغ نهایی صدور جواز متفاوت خواهد بود.

گام به گام مراحل دریافت جواز کسب

جواز کسب توسط اتحادیه‌های صنفی صادر می‌شود و به هر کسب‌وکاری اجازه می‌دهد در چهارچوب قانون و تحت نظارت مراجع مربوطه فعالیت کنند. داشتن پروانه کسب، نشانه اعتبار و اعتماد یک مجموعه است؛ درحالی‌که نبود آن می‌تواند منجربه جریمه، پلمب یا تعطیلی واحد صنفی شود. برای اخذ جواز کسب املاک، پوشاک و سایر کسب‌وکارها، باید مراحل زیر طی شوند:

ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف

برای شروع پروسه دریافت جواز، ابتدا باید در سامانه ایرانیان اصناف به نشانی mojavez.ir ثبت‌نام کنید. در این مرحله، اطلاعات هویتی، تحصیلی و شغلی خود را وارد کرده و حساب کاربری مخصوص خود را ایجاد می‌کنید تا بتوانید مراحل بعدی را به‌صورت آنلاین دنبال کنید.

انتخاب اتحادیه صنفی مرتبط

در گام بعد، باید اتحادیه صنفی متناسب با نوع فعالیت خود را انتخاب کنید. هر کسب‌وکار زیرمجموعه یک اتحادیه خاص است؛ بنابراین انتخاب درست اتحادیه، مسیر دریافت جواز کسب پوشاک را سریع‌تر و دقیق‌تر پیش می‌برد.

تکمیل مدارک و ارسال درخواست

مدارک هویتی، مدارک تحصیلی، اطلاعات مربوط به محل کسب‌وکار و سایر مدارک مربوط به شغل موردنظرتان ازجمله مواردی هستند که باید در سامانه بارگذاری شوند. تکمیل بودن مدارک در این مرحله برای تایید نهایی، اهمیت دارد.

بررسی مدارک توسط اتحادیه صنفی

پس از ثبت اطلاعات و انتخاب اتحادیه، پرونده شما برای بررسی اولیه به اتحادیه مربوطه ارسال می‌شود. کارشناسان اتحادیه مدارک و اطلاعات ثبت‌شده را ارزیابی می‌کنند و در صورت تایید، نتیجه را از طریق سامانه یا پیامک به شما اطلاع می‌دهند.

بازدید از محل کسب و تایید نهایی

از مهم‌ترین مراحل دریافت جواز کسب، بازدید بازرس اتحادیه از محل فعالیت است. بعد از آن‌که مدارک اولیه مورد تایید قرار گرفتند، یک کارشناس یا بازرس به محل کسب‌وکارتان معرفی خواهد شد تا بررسی‌های لازم انجام شود. در این بازدید، مواردی همچون مساحت محل، رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی، موقعیت مکانی و مطابقت محل با نوع فعالیت صنفی ارزیابی می‌شوند.

پرداخت هزینه و دریافت پروانه کسب

پس از تایید نهایی مدارک، نوبت به پرداخت هزینه صدور پروانه کسب می‌رسد. مبلغ این هزینه بسته به نوع فعالیت، صنف مربوطه و مدت اعتبار جواز متفاوت است و معمولا از طریق درگاه پرداخت آنلاین سامانه انجام می‌شود. به‌محض تکمیل پرداخت، پروانه کسب شما صادر شده و نسخه دیجیتالی آن در پنل کاربری‌تان در سامانه قرار می‌گیرد.

