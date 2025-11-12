خبرگزاری کار ایران
آیا پلتفرم 4trade معتبر است؟

آیا پلتفرم 4trade معتبر است؟
چند وقتی هست صرافی فور ترید یا به اصطلاح صرافی 4trade.vip در بین افراد مختلف در حال استفادده و تبلیغ است ، امروز در این مقاله به معرفی جامع این صرافی خواهیم پرداخت و از طرفی دوست دارم در انتهای مقاله شما نیز نظرات خودتون رو در باره این صرافی غیرمتمرکز بیان کنید.

 

صرافی 4trade چیست؟

صرافی 4trade یک پلفترم ترید فیوچرز می باشد ، که در چندین کشور از جمله ایران ، سریلانکا ، هند ، بریتانیا ، کانادا و روسیه محبوییت مناسبی رو در بین تریدر ها داره، این صرافی در سال 2024 راه اندازی شده است.

 

آموزش ورود و استفاده از صرافی 4trade.vip

جهت استفاده از این صرافی از طریق لینک زیر وارد صرافی شوید.

ورود و عضویت در صرافی 4trade

 

سپس در سایت جدید بالا سمت چپ روی عضویت سریع کلیک کنید.

 

در صفحه باز شده مانند تصویر زیر ایمیل خودتون رو وارد کنید و در ادامه روی دکمه کلیک کنید.

 

آیا پلتفرم 4trade معتبر است؟

در قسمت پایین باید برای اولین بار یک پسورد به انتخاب خودتون وارد کنید ولی دفعات بعدی همان پسورد رو باید وارد کنید تا وارد صرافی بشید.

 

 

 

حالا صرافی 4trade یک کد به ایمیل شما ارسال میکند باید اون کد رو در کادر زیر قرار بدید.

 

 

ایمیل کد تایید یا در پوشه ایندکس است یا در پوشه اسپم که میتوانید مطابق تصویر زیر مشاهده کنید.

 

 

در مرحله بعدی وارد صرافی فور ترید دات وی ای پی میشوید و مطابق تصویر زیر صفحه اصلی این صرافی رو مشاهده میکنید ، اگر تا اینجا دچار مشکلی شدید میتونید مشکل رو در بخش نظرات مطرح کنید تا راه حل رو براتون بفرستیم.

در ادامه میتوانید با کلیک روی Deposit حساب کاربری رو در صرافی شارژ کنید بدین منظور نیاز به تتر دارید که اگر کاربر ایرانی هستید باید تومان رو تبدیل به تتر کنید و اگر کاربر خارجی هستید میتوانید از کیف پول خود متسقیم به صرافی واریز کنید.

آیا پلتفرم 4trade معتبر است؟

 

در ادامه باید شبکه و نوع ارز رو تنظیم کنید تا در مراحل واریز مشکلی پیش نیاد ، مبدا و مقصد باید ارز و نوع شبکه یکسان باشه مانند تصویر زیر 

 

بعد از کپی کردن ادرس بالا در مبدا وارد کنید و شبکه و نوع ارز رو هم یکسان انتخاب کنید تا مقدار انتخاب شده از ارز خودتون به مقصد یعنی فور ترید انتقال پیدا کنه، بعد از انجام انتقال میتونید ترید خودتون رو شروع کنید.

 

منبع:

https://yekacademy.ir/4trade-exchange/

 

پایان رپرتاژ آگهی
