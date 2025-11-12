اینترنت 5g برای چه گوشی هایی است؟

امروزه با گسترش روزافزون فناوری و نیاز مبرم به سرعت و کارایی بالاتر، نسل پنجم شبکه تلفن همراه (5G) به یک استاندارد جدید تبدیل شده است. اینترنت 5G دیگر فقط یک مزیت برای گوشی‌ های پرچمدار نیست، بلکه به قابلیتی عمومی تبدیل شده که در طیف گسترده‌ای از دستگاه‌ های موجود در بازار یافت میشود. اگر قصد خرید اینترنت 5g و استفاده از سرعت بی نظیر آن را دارید، درک اینکه کدام دستگاه‌ ها میتوانند از این فناوری بهره ببرند، حیاتی است.

5G چیست؟ (تعریف و تاریخچه)

5G، جدیدترین استاندارد جهانی برای شبکه‌ های بی سیم پس از 4G/LTE محسوب می شود. این فناوری در اوایل دهه 2020 به صورت تجاری عرضه شد و هدف آن، ارائه سرعتی بسیار بالاتر، تأخیر کمتر و ظرفیت اتصال انبوه برای پشتیبانی از تعداد بیشتری دستگاه و برنامه های کاربردی مانند اینترنت اشیا (IoT) و واقعیت مجازی است. 5G با استفاده از طیف‌ های فرکانسی جدید و فناوری‌ های پیشرفته‌تر، انقلابی در نحوه ارتباط ما ایجاد کرده است.

مزایای کلیدی 5G نسبت به نسل‌ های پیشین (سرعت، تأخیر، ظرفیت)

مزایای 5G فراتر از افزایش سرعت صرف است و سه رکن اصلی دارد:

سرعت خیره‌ کننده و تأخیر بسیار پایین (Latency)

5G به طور نظری میتواند سرعتی معادل 10 تا 20 گیگابیت بر ثانیه (Gbps) ارائه دهد که ده تا صد برابر سریعتر از 4G است. علاوه بر این، تأخیر (Latency) که به زمان پاسخگویی شبکه گفته می شود، در 5G به کمتر از 1 میلی ثانیه (ms) کاهش می یابد. این تأخیر بسیار کم برای برنامه هایی مانند جراحی از راه دور، خودروهای خودران و بازی‌ های آنلاین فوق سریع حیاتی است.

ظرفیت بالا و قابلیت اطمینان بیشتر

5G قابلیت اتصال همزمان تعداد بسیار بیشتری دستگاه را در یک منطقه جغرافیایی مشخص فراهم می کند. این افزایش ظرفیت (Massive Machine Type Communications یا mMTC) از شلوغ شدن شبکه در مناطق پرجمعیت جلوگیری کرده و اتصال قابل اطمینان و پایداری را ارائه میدهد.

دسته‌ بندی انواع اینترنت 5G (باند پایین، متوسط و mmWave)

شبکه 5G در سه دسته طیفی اصلی کار میکند که تجربه کاربری متفاوتی را ارائه میدهند:

باند پایین (Low-band): از فرکانس‌ های زیر 1 گیگاهرتز (GHz) استفاده می کند. این باند دارای پوشش گسترده (مانند 4G) است اما سرعت آن به مراتب پایین تر از سایر باندها است.

از فرکانس‌ های زیر 1 گیگاهرتز (GHz) استفاده می کند. این باند دارای پوشش گسترده (مانند 4G) است اما سرعت آن به مراتب پایین تر از سایر باندها است. باند متوسط (Mid-band): از فرکانس‌ هایی بین 1 تا 6 گیگاهرتز استفاده می کند. این باند تعادل خوبی بین سرعت بالا و پوشش مناسب برقرار میکند و در حال حاضر رایج ترین نوع 5G در بسیاری از مناطق از جمله ایران است.

از فرکانس‌ هایی بین 1 تا 6 گیگاهرتز استفاده می کند. این باند تعادل خوبی بین سرعت بالا و پوشش مناسب برقرار میکند و در حال حاضر رایج ترین نوع 5G در بسیاری از مناطق از جمله ایران است. mmWave (موج میلی متری): از فرکانس‌ های بسیار بالا (24 گیگاهرتز به بالا) استفاده می کند و بالاترین سرعت ممکن را ارائه میدهد، اما برد آن بسیار کوتاه است و به راحتی توسط موانع فیزیکی مسدود می شود.

کدام گوشی‌ ها از اینترنت 5G پشتیبانی میکنند؟

در ابتدا، تنها گوشی‌ های پرچمدار و گران قیمت از 5G پشتیبانی میکردند. با این حال، با فراگیر شدن فناوری و ارزان شدن تراشه های مودم 5G، اکنون اکثر گوشی‌ ها از اینترنت 5G پشتیبانی میکنند.

نقطه عطف شروع این قابلیت عموماً از رده‌ های بالای گوشی‌ ها آغاز شد، اما در حال حاضر، حتی بسیاری از مدل‌ های اقتصادی و میان رده جدید نیز با قابلیت 5G عرضه میشوند. به عنوان مثال، در برند سامسونگ، قابلیت 5G از سری S و Note آغاز و به مرور به بسیاری از مدل‌ های سری A نیز گسترش یافت.

چگونه بفهمیم گوشی ما از 5G پشتیبانی میکند؟

بررسی مشخصات فنی: ساده ترین راه، بررسی جعبه گوشی یا مشخصات آن در وب سایت رسمی تولید کننده است. باید عبارت "5G" یا "قابلیت پشتیبانی از نسل پنجم شبکه" به وضوح ذکر شده باشد. تنظیمات شبکه: به بخش تنظیمات -> اتصالات -> شبکه های تلفن همراه -> حالت شبکه بروید. اگر گوشی شما از 5G پشتیبانی کند، گزینه "5G/4G/3G/2G (اتصال خودکار)" یا مشابه آن را مشاهده خواهید کرد.

معرفی بهترین گوشی‌ های 5G در بازار (آپدیت 2025)

انتخاب بهترین گوشی 5G به بودجه و نیاز شما بستگی دارد.

پرچمداران و گوشی‌ های رده بالا (مانند سری Galaxy S25 و آیفون)

این دستگاه‌ ها مجهز به قوی ترین تراشه‌ ها و مودم‌ های 5G هستند که معمولاً از هر سه باند 5G (باند پایین، متوسط و mmWave) پشتیبانی میکنند و عملکرد بی نقص و پایدار را تضمین میکنند. بهترین انتخاب‌ ها برای کسانی که به دنبال بالاترین سرعت و بهترین تجربه شبکه هستند.

گوشی‌ های میان‌ رده و اقتصادی محبوب با پشتیبانی 5G

بیشتر کاربران به دنبال تعادل بین قیمت و عملکرد هستند.

مدل‌ های برتر سامسونگ 5G (مانند سری Galaxy A): مدل‌ هایی مانند Galaxy A55 5G و A35 5G، دسترسی به شبکه 5G را با قیمتی مناسب فراهم میکنند و تعادلی عالی بین ویژگی‌ های دوربین، باتری و سرعت شبکه ایجاد میکنند.

مدل‌ هایی مانند Galaxy A55 5G و A35 5G، دسترسی به شبکه 5G را با قیمتی مناسب فراهم میکنند و تعادلی عالی بین ویژگی‌ های دوربین، باتری و سرعت شبکه ایجاد میکنند. مدل‌ های برتر شیائومی 5G (مانند سری Redmi و Poco): شیائومی با مدل‌ هایی مانند Redmi Note 14 Pro 5G و Poco X7 Pro، 5G را با قیمتی بسیار رقابتی به بازار آورده است. این مدل‌ ها برای گیمینگ و استریم مناسب هستند.

شیائومی با مدل‌ هایی مانند Redmi Note 14 Pro 5G و Poco X7 Pro، 5G را با قیمتی بسیار رقابتی به بازار آورده است. این مدل‌ ها برای گیمینگ و استریم مناسب هستند. سایر برندهای مهم (Daria, TCL و...): برندهایی مانند TCL و Daria نیز با ارائه گوشی‌ های مقرون به صرفه 5G، انتخاب‌ های بیشتری را در اختیار مصرف کنندگان قرار داده اند.

نکات مهم هنگام خرید گوشی 5G

هنگام انتخاب گوشی 5G، به نکات زیر توجه کنید:

پشتیبانی از باندهای منطقه‌ای: مطمئن شوید گوشی از باندهای 5G مورد استفاده در منطقه شما (به خصوص باند متوسط) پشتیبانی میکند. پردازنده و مودم: عملکرد 5G به شدت به پردازنده (مانند Snapdragon 8 Gen 4 یا Dimensity) و مودم داخلی آن بستگی دارد. باتری: استفاده از 5G انرژی بیشتری مصرف میکند، بنابراین به ظرفیت باتری (حداقل 4500 میلی آمپر ساعت) و سرعت شارژ توجه کنید.

