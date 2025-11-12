مدیرعامل شرکت "بازاریار اسپادانا" در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
صادرات کنسانتره آهن به چین و کاتد مس به ترکیه
رفع موانع مجوز و تامین انرژی، کلید توسعه تولید است
مهرداد ابریشمکار، مدیرعامل شرکت "بازاریار اسپادانا" در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی معدن، صنایع معدنی، ماشینآلات و تجهیزات معدن و راهسازی تهران (ایران کانماین)، از مسیر رشد هلدینگ، مشکلات تامین انرژی و مجوزها و فعالیتهای صادراتی و وارداتی شرکت سخن گفت و بر ضرورت حمایت مسئولان برای توسعه صنعت تاکید کرد.
آغاز مسیر تولید و توسعه
وی گفت: ما از سال ۹۶ فعالیت هلدینگ خود را با شرکت "معدنیار"، به عنوان اولین واحد تولید کنسانتری آهن و فراوری سنگآهن در استان اصفهان، آغاز کردیم؛ در سالهای بعد، با توجه به نیازهای لجستیکی و تأمین مواد اولیه، واحد معدنی خود را تأسیس کردیم و موفق شدیم معادن سنگآهن و مس را ثبت و اکتشافات لازم را انجام دهیم. همچنین شرکت باربری خود را از سال ۱۴۰۳ احداث کردیم که تا سال ۱۴۰۴ تکمیل شد.
وی افزود: در هلدینگ ما بخش بازرگانی داخلی و خارجی فعال است؛ شرکت فنی مهندسی "بازاریار اسپادانا"، پروژههای طراحی، مطالعاتی، واردات تجهیزات و ماشینآلات معدنی و نصب و راهاندازی آنها را انجام میدهد. همچنین نمایندگی رسمی برند هانگن چین را به مدت ۱۵ سال در ایران داریم و تجهیزاتمان را در معادن و کارخانههای زنجان و شرق کشور معرفی کردهایم.
چالشهای مجوز و انرژی
وی گفت: این مسیر چند ساله با مشکلاتی همراه بوده که عمده آنها در دریافت مجوزها و تامین زیرساختهای انرژی است. کشور با بحران ناترازی برق مواجه است و ما خاموشیهای یک تا دو روزه را تجربه کردهایم. تلاش میکنیم وظایف خود را انجام دهیم اما درخواست داریم مسئولان در دریافت مجوزها به ما کمک کنند.
وی افزود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، درخواست توسعه ظرفیت شرکت "معدنیار" از ۱۰۰ هزار تن به ۲۰۰ هزار تن کنسانتره را ارائه کردهایم اما بعد از سه سال و نیم هنوز موفق به دریافت مجوز نشدهایم: پروسه استعلامها طولانی و پیچیده است و برخی استعلامهای اولیه منقضی شدهاند.
تولید پایدار و فناوریهای نوین
وی گفت: واحد تولیدی کنسانتری آهن ما، تمام تعهدات زیستمحیطی را حتی فراتر از آنچه سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کرده، انجام داده است. به همین دلیل، اسپادانا یکی از کاندیداهای دریافت مجوز صنعت سبز بوده اما به دلیل اطلاعرسانی دیرهنگام، نتوانستیم امسال اقدام کنیم.
وی افزود: در بخش تولید، بازار هدف ما شرکتهای فولادی بزرگ مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان و تامینکنندگان زنجیره فولاد است. همچنین بخش قابل توجهی از صادرات کنسانتره به چین انجام میشود. تجهیزات پیشرفته بازیابی آب و فناوریهای فرآوری مواد معدنی را نیز وارد کردهایم که به کاهش مصرف آب تا ۸۰ درصد کمک میکند و از آسیب به محیط زیست جلوگیری میکند.