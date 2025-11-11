رونمایی از برند «آردزیا» با سبد کامل لوازم خانگی و تمرکز بر «دیزاین» ایتالیایی
برند تخصصی «آردزیا» (Ardesia) با سبد کامل کالای بزرگ و کوچک خانگی، با محوریت «دیزاین» و زیباییشناسی زندگی معاصر، در نخستین دوره رسمی هفته دیزاین تهران ۱۴۰۴ رونمایی شد.
این برند با پیام کلیدی «آردزیا، از میراث تا دیزاین، تا هنر جسورانه زیستن» و با شعار «آردزیا، میراثی از هنر ایتالیا، در قلب خانه ایرانی» بهصورت رسمی وارد بازار ایران شد تا نگاه تازهای به مفهوم دیزاین، هماهنگی و هویت بصری در خانههای امروز ارائه دهد.
دیزاین جسور؛ از CMF منحصربهفرد تا تجربهی زیباشناسی معاصر
آردزیا برندی با ریشه ایتالیایی و نگاهی جهانی است که حاصل همافزایی دیزاینرها و مهندسان ایرانی و ایتالیایی محسوب میشود.
در قلب هویت آردزیا، فلسفهای از جسارت در دیزاین و توجه به جزئیات قرار دارد، نگاهی که زیبایی را نه در تزئین، بلکه در سادگی، تناسب و هماهنگی میبیند.
زبان بصری محصولات آردزیا بر پایه فلسفه CMF (Color, Material, Finish) شکل گرفته است؛ ترکیبی از رنگهای مینیمال و اصیل، متریالهای باکیفیت و فینیشینگ منحصربهفرد که حس لمس، دید و تجربه کاربر را همزمان ارتقا میدهد.
در این مسیر، تیمهای دیزاین و مهندسی ایران و ایتالیا با همکاری نزدیک، خطوط دیزاین محصولات را متناسب با روح زندگی معاصر و نیازهای زیباییشناسانه مخاطبان توسعه دادهاند. نتیجه این همکاری، زبانی بصری است که در آن هر محصول امضای خاص خود را دارد، اما در عین حال، در کنار سایر محصولات مجموعه، ترکیبی منسجم و هماهنگ خلق میکند.
آردزیا با این رویکرد، جسارت را در دیزاین بازتعریف کرده است؛ جسارتی که از ظرافت و زیبایی میآید، نه از اغراق. این برند دیزاین را از سطح عملکردی فراتر برده و آن را به زبان احساس، هویت و شیوه زندگی تبدیل کرده است، جایی که دیزاین، نه فقط فرم، بلکه نگرش به زیستن است.
دیزاین؛ حلقه مفقوده بازار لوازم خانگی ایران
به گفته دکتر نسرین ماهآورپور، مدیر برند آردزیا، تیم تحقیق و توسعه آردزیا طی پنج سال مطالعه دقیق رفتار مصرفکنندگان ایرانی، به این نتیجه رسیده است که با وجود رشد تکنولوژی در بازار لوازم خانگی کشور، هنوز «دیزاین هماهنگ و چشمنواز» جای خالی پررنگی دارد.
او میگوید: «مصرفکننده امروزی، بهویژه نسل جوان، به دنبال هماهنگی بصری میان وسایل خانه است. میخواهد رنگ، فرم و بافت محصولات همخوانی داشته باشند و فضا حس سادگی، نظم و زیبایی منتقل کند، نیازی واقعی که سالها نادیده گرفته شده بود.»
بر همین اساس، آردزیا با بهرهگیری از دانش و میراث دیزاین ایتالیایی، مجموعهای از محصولات را با هویت دیزاین یکپارچه خلق کرده است تا در کنار عملکرد و کیفیت، از نظر فرم، رنگ و فینیشینگ نیز هماهنگی کامل میان محصولات ایجاد شود.
سری «پیاتو»؛ امضای دیزاین آردزیا
نخستین مجموعه محصولات آردزیا در ایران با نام «پیاتو» (Piatto) معرفی شده است. واژه «پیاتو» در زبان ایتالیایی به معنی «تخت و مسطح» است، مفهومی که در فلسفه دیزاین تمام اجزای این سری حضور دارد.
این مجموعه با خطوط ساده، سطوح تخت و فینیشینگ مشکی مات طراحی شده است که حس مدرن، لوکس و مینیمال را به فضا منتقل میکند.
دیزاین یکسان دستگیرهها، تناسب فرم بدنهها و CMF مشترک در تمام محصولات، از یخچال و لباسشویی گرفته تا اجاقگاز، ظرفشویی و لوازم کوچکتر، ترکیبی منسجم و چشمنواز در فضا ایجاد کرده است.
مدیر برند آردزیا میگوید:«ما میخواستیم دیزاین فقط برای تحسین نباشد، برای زیستن باشد؛ چون هر خانه، حق دارد زیبا باشد.»
پایداری، دوام و فلسفه آیندهنگر
در کنار دیزاین و زیبایی، آردزیا توجه ویژهای به پایداری محیطزیست و دوام محصول دارد. عمده محصولات این برند با مصرف انرژی کلاس A+++ ساخته شدهاند.
ماهآورپور تاکید میکند: «ما نمیخواهیم محصولاتمان هر دو سال یکبار جایگزین شوند. فلسفه دیزاین آردزیا خلق محصولاتی است که در طول زمان، همچنان زیبا و قابل اعتماد باقی بمانند.»
از میراث تا دیزاین، تا هنر جسورانه زیستن
سه مفهوم کلیدی در قلب فلسفه برند آردزیا قرار دارد:
• میراث: پیوند با سنت و مهارت چنددهساله دیزاین ایتالیایی.
• دیزاین: هماهنگی، ظرافت و جسارت در جزئیات.
• زندگی: خلق محصولاتی که حس آرامش، انرژی مثبت و لذت زندگی را منتقل کنند.
پیام برند آردزیا «از میراث تا دیزاین، تا هنر جسورانه زیستن»، بازتاب همین فلسفه است؛ تلاشی برای ارتقای زندگی روزمره تا سطح «هنر زیستن».
سبد کامل محصولات در بازار ایران
بر اساس برنامهریزی انجامشده، آردزیا سبد کامل لوازم خانگی را در بازار ایران عرضه کرده است. این مجموعه شامل یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، اجاقگاز، محصولات توکار و لوازم خانگی کوچک است.
تمامی این محصولات با یک زبان دیزاین واحد و CMF مشترک عرضه میشوند تا مصرفکننده بتواند بدون نگرانی از ناهماهنگی ظاهری، تجربهای مدرن، زیبا و منسجم از خانه خود داشته باشد.