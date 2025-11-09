خبرگزاری کار ایران
یکی از مدیران شرکت "بوشهر خودرو" در گفتگو با ایلنا:

چالش‌های اداری و ارزی، مانع توسعه صنعت ماشین‌آلات شده است

یکی از مدیران شرکت "بوشهر خودرو" گفت: با وجود محدودیت‌های ارزی و مشکلات سامانه‌های اداری، تولید و واردات انواع لودر و تجهیزات معدنی را ادامه داده‌ایم و تلاش کرده‌ایم کیفیت و خدمات پس از فروش را به سطح استاندارد جهانی برسانیم.

حمید حفظ‌اله، یکی از مدیران شرکت "بوشهر خودرو" در گفتگو با خبرگزاری ایلنا؛ در حاشیه نمایشگاه "ایران کانماین" اظهار کرد: شرکت "بوشهر خودرو" در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد و در ابتدا فعالیت خود را با تولید و واردات موتورسیکلت تحت لیسانس شرکت جیلی چین آغاز کرد.

وی افزود: در سال ۱۳۸۴ با توسعه طرح‌ها، وارد حوزه ماشین‌آلات راهسازی شدیم و تمرکزمان را بر تولید و واردات لودرهای چرخ لاستیکی گذاشتیم. در آن زمان با شرکت چینی SDLG قرارداد همکاری داشتیم که بعدها به زیرمجموعه گروه ولوو سوئد تبدیل شد.

مدیر شرکت "بوشهر خودرو" ادامه داد: از سال ۱۳۸۴ واردات مدل‌هایی نظیر L930، L936، L950 و L956 را آغاز کردیم و در همان سال‌ها توانستیم شبکه فروش و خدمات فعالی در سراسر کشور ایجاد کنیم. اما در سال ۱۳۸۹ به دلیل شرایط ارزی و محدودیت‌های تولید، فعالیت شرکت برای مدتی متوقف شد.

حفظ‌اله اضافه کرد: در سال ۱۳۹۸ با تغییر مدیریت و ورود نسل جدید مدیران، فعالیت شرکت مجدداً از سر گرفته شد و با واردات قطعات یدکی و سپس لودرهای جدید، به‌صورت حرفه‌ای‌تر به بازار بازگشتیم.

بازگشت قدرتمند بوشهر خودرو با برند مستقل ایرانی

وی با اشاره به مسیر توسعه شرکت در سال‌های اخیر توضیح داد: در سال ۱۴۰۱ تمرکز شرکت بر تولید و واردات لودرهای سری L956F بود و از سال ۱۴۰۲ با نام تجاری اختصاصی بوشهر خودرو مدل‌های L958K و L938K را به بازار عرضه کردیم. امسال نیز محصولات جدیدی با برند XCMG را وارد کرده‌ایم و قصد داریم به‌زودی وارد حوزه تولید لیفتراک و بیل مکانیکی شویم.

مدیر شرکت بوشهر خودرو افزود: محصولات ما به دلیل حفظ اصالت فنی، آپدیت مستمر و اضافه شدن امکانات رفاهی و ایمنی جدید مورد توجه بازار قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، در مدل‌های اخیر پمپ‌های هیدرولیک تقویت شده، سیستم دوربین دنده عقب، باسکول دیجیتال و به‌زودی سیستم GPS و امکانات رفاهی داخل کابین افزوده شده است.

قطعی سامانه هزینه  دموراژ را بالا  برد

حفظ‌اله با اشاره به موانع موجود در مسیر فعالیت‌های تولیدی و وارداتی گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما تعدد سامانه‌های اداری و ناهماهنگی میان آنهاست. سامانه جامع تجارت و سامانه EPL گمرک اغلب با یکدیگر هم‌خوانی ندارند و همین مسئله موجب تأخیر در ترخیص کالا و افزایش هزینه‌ها می‌شود.

وی افزود: به عنوان نمونه، اخیراً بار ما به‌دلیل قطعی سامانه در درب خروج گمرک بوشهر بیش از یک هفته متوقف ماند و علاوه بر هزینه دموراژ، خسارات مالی زیادی به شرکت وارد شد.

مدیر شرکت بوشهر خودرو تأکید کرد: در شرایط تحریم، ساده‌سازی فرآیندهای اداری و همکاری با بخش خصوصی می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. ما از طریق شرکت‌های واسط در امارات و چین قطعات را وارد می‌کنیم و با وجود محدودیت‌ها، هیچگاه اجازه نداده‌ایم کیفیت محصولات‌مان کاهش یابد.

این فعال حوزه صنایع معدنی خاطرنشان کرد: استقبال مشتریان از محصولات جدید شرکت بسیار خوب بوده است و با تکیه بر خدمات پس از فروش قوی و گارانتی واقعی ۲۱ ماهه، توانسته‌ایم اعتماد بازار را دوباره جلب کنیم.

وی ادامه داد: در گذشته حتی لاستیک ماشین‌آلات را نیز تحت گارانتی قرار داده بودیم و همچنان بر اصل رضایت مشتری پایبند هستیم. هرگاه مشتری عکسی از قطعه‌ای ارسال کند، بلافاصله آن را برایش ارسال می‌کنیم. هدف ما جلب اعتماد و حفظ اعتبار برند "بوشهر خودرو" است.

انتهای پیام/
