شرایط تحصیل و ثبت نام در مدرسه بین المللی حکیم
در این مقاله به بررسی دقیق شرایط مدرسه حکیم خواهیم پرداخت تا بتوانید با آگاهی کامل، بهترین تصمیم را برای آینده تحصیلی فرزندتان بگیرید.
آینده تحصیلی فرزندان برای هر پدر و مادری مهم بوده و به چشم یک چالش همیشگی به آن نگاه میکنند. این موضوع به خصوص زمانی که خانوادهها درگیر فرآیند مهاجرت هستند، اهمیت بیشتری پیدا میکند. چرا که والدین نگران وضعیت تحصیلی فرزندانشان بوده و نمیخواهند در روند آموزشی آنها وقفهای ایجاد شود. مجتمع آموزشی بینالمللی حکیم با نگاهی دقیق به این موضوع، میتواند مسیری ایدهآل را برای فرزندان شما رقم بزند. در این مقاله به بررسی دقیق شرایط مدرسه حکیم خواهیم پرداخت تا بتوانید با آگاهی کامل، بهترین تصمیم را برای آینده تحصیلی فرزندتان بگیرید.
قوانین ثبت نام مدرسه حکیم
شرایط ثبت نام مدرسه بین المللی حکیم از پیشدبستان تا پایه 12 به طور عمده برای دانشآموزانی است که با یک کشور دیگر ارتباط دارند. این شرایط شامل:
- داشتن تابعیت یا مدارک اقامت غیر ایرانی برای دانشآموز یا پدر و مادر
- سابقه زندگی در خارج از کشور
- اقامت موقت در ایران به دلیل شرایط کاری یا سرمایهگذاری
- اتباع خارجی مقیم ایران
- افراد مقیم ایران به دعوت جمهوری اسلامی
- افرادی که در حال اقدام برای مهاجرت هستند (به صورت موقت و یکساله)
گواهینامههای مدرسه بینالمللی حکیم
این مدرسه به دانشآموزان ایرانی و غیرایرانی در مقاطع اول تا دوازدهم که شرایط لازم برای تحصیل در مدارس بینالمللی را دارند و مجوز مربوطه را از مرکز مدارس بینالملل و خارج از کشور دریافت کردهاند، در پایان هر نیمسال تحصیلی، کارنامه داخلی با مهر وزارت آموزش و پرورش ارائه میدهد.
همچنین برای دانشآموزان ایرانی که به صورت موقت ثبتنام میکنند، کارنامه داخلی به زبان انگلیسی ارائه میشود که در مدارس خارج از کشور معتبر است.
مدارک لازم ثبتنام مدرسه بینالمللی حکیم
برای آغاز فرآیند پذیرش، فراهم کردن مجموعه کاملی از مدارک ضروری است. این مدارک به مدرسه کمک میکنند تا شناخت دقیقتری از سوابق تحصیلی، سلامتی و وضعیت عمومی دانشآموز پیدا کند.
- کپی پاسپورت دانشآموز و والدین
- مدارک تحصیلی سالهای گذشته (در ایران یا سایر کشورها)
- گواهی سلامت
- تکمیل فرمهای ثبتنام آنلاین مدرسه
لازم است بدانید که پس از ورود به فرآیند اصلی ثبتنام، ممکن است نیاز به ارائه مدارک دیگری هم وجود داشته باشد که توسط کارشناسان مدرسه، به خانوادهها اطلاع رسانی خواهد شد.
نحوه ثبت نام
فرآیند ثبتنام در مجتمع بینالمللی حکیم به گونهای طراحی شده که برای والدین و دانشآموزان ساده و روان باشد.
- گام اول؛ بررسی شرایط: ابتدا اطمینان حاصل کنید که شرایط ثبت نام مدرسه حکیم که برای گروههای سنی و مقاطع تحصیلی مختلف اعلام شده است را دارید.
- گام دوم؛ تکمیل فرم آنلاین: در این مرحله، با پر کردن فرم آنلاین ثبتنام، اطلاعات اولیه خود را ارسال میکنید.
- گام سوم؛ تماس مسئولین: پس از تکمیل فرم، مسئول ثبتنام مدرسه با شما تماس خواهد گرفت تا مراحل بعدی را هماهنگ کند.
- گام چهارم؛ مراجعه حضوری: در زمان تعیین شده، برای ملاقات حضوری به مدرسه مراجعه کنید. این ملاقات شامل جلسه معارفه با مسئول ثبتنام و مدیر مدرسه، جلسه مشاوره با مشاور پایه دانشآموز و جلسه تعیین سطح دانشآموز است. (این سه ملاقات ممکن است در دو روز مجزا انجام شود.)
- گام پنجم؛ انجام فرآیند دفتری و ارائه مدارک: پس از موفقیت در مراحل قبلی، مدارک لازم را به بخش دفتری مدرسه ارائه دهید.
- گام ششم؛ انجام فرآیند مالی: در این مرحله، فرآیند مالی مربوط به ثبتنام و پرداخت شهریه را انجام میدهید.
- گام آخر؛ دریافت کد دانشآموزی: در نهایت، کد دانشآموزی برای ورود به سیستم آموزشی حکیم به شما ارائه خواهد شد و فرآیند ثبتنام تکمیل میشود.
برای اطلاعات بیشتر در خصوص این فرآیند، میتوانید به بخش راهنمای ثبتنام و پذیرش مدرسه حکیم مراجعه کنید.
هزینه مدرسه بین المللی حکیم
در انتخاب یک مدرسه با کیفیت، عوامل متعددی از جمله برنامه درسی، کادر آموزشی و امکانات محیطی حائز اهمیت هستند، مسئله هزینه نیز یکی از دغدغههای اصلی والدین است. لازم به ذکر است که هزینه مدرسه بین المللی حکیم بر اساس معیارهای آموزش و پرورش و به ریال ایران تعیین میشود.
لیست مقاطع
مدرسه حکیم در بخشهای مجزای دخترانه و پسرانه و برای مقاطع مختلف، خدمات آموزشی خود را ارائه میدهد. این ساختار به هر مقطع اجازه میدهد که بر اساس نیازهای سنی و آموزشی دانشآموزان خود، برنامههای تخصصیتری را اجرا کند.
|
نام واحد
|
آدرس
|
شماره تماس
|
ایمیل
|
واحد دختران
|
تهران، فرمانیه، خیابان لواسانی، کوچه پورهاشمی، جنب موسسه شایگان حکیم، پلاک ۱
|
02179926
|
info@hakim.school
|
واحد پیشدبستان
|
تهران، نیاوران، کوچه منایی، پلاک ۶
|
02179926
|
info@hakim.school
|
واحد دبستان پسران
|
تهران، نیاوران، کوچه منایی، پلاک۸
|
02179926
|
info@hakim.school
|
واحد پسران
|
تهران، نیاوران، خیابان آقایی، کوچه پورداد، آبکوه ششم، پلاک ۱۲
|
02179926
|
info@hakim.school
|
واحد کودکستان
|
تهران، فرمانیه، خیابان لواسانی، کوچه پورهاشمی، جنب موسسه شایگان حکیم، پلاک ۱
|
02179926
|
info@hakim.school
|
واحد اداری
|
تهران، فرمانیه، خیابان لواسانی، کوچه پورهاشمی، پلاک 1/1
|
02179926
|
info@hakim.school
امکانات و محیط آموزشی
محیط آموزشی و امکانات فیزیکی، دو رکن اصلی در ارائه یک آموزش با کیفیت هستند. مجتمع بینالمللی حکیم در تمامی شعب خود تلاش کرده است تا بهترین امکانات را به فراخور جنسیت و سن دانشآموزان فراهم کند. هر واحد دارای آزمایشگاههای مجهز، کتابخانههای به روز، کارگاههای تخصصی هنر و موسیقی و سالنهای ورزشی است که به دانشآموزان امکان میدهد تا در کنار درسهای تئوری، مهارتهای عملی و علایق خود را نیز پرورش دهند.
برنامه زبان دوم در مدرسه بینالمللی حکیم یکی از نقاط قوت این مجتمع است. در مقطع پیشدبستان تا پایه دوم، دانشآموزان با زبانهای آلمانی یا فرانسوی آشنا میشوند. در سایر مقاطع مدرسه بینالمللی حکیم نیز زبانهای آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی و چینی بهعنوان زبان دوم در اولویت قرار میگیرند تا به دانشآموزان کمک شود که از همان سنین پایین با فرهنگها و زبانهای مختلف آشنا شده و برای تحصیل و زندگی در عرصه بینالمللی آماده شوند.