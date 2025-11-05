جایگزین نتفلیکس رایگان؛ بهترین سایتها و اپهای پخش فیلم بدون اشتراک
اگر به دنبال دسترسی کامل به تازهترین تولیدات اختصاصی، محتوای اوریجینال و تجربهای بدون تبلیغ هستید، خرید اکانت پولی نتفلیکس همچنان گزینهای منطقی و ارزشمند است، مخصوصاً برای کاربرانی که دنبال جدیدترین سریالها، پخش با کیفیت بالاتر و قابلیتهای کامل (پروفایلهای جداگانه، دانلود آفلاین و پخش همزمان در چند دستگاه) هستند. در ادامه، فهرست کامل جایگزینهای رایگان و اشتراکی را بررسی میکنیم تا بسته به نیاز و بودجه، بهترین انتخاب را داشته باشید.
بهترین جایگزینهای رایگان نتفلیکس
1- Tubi TV ، پخش فیلم و سریال رایگان با تبلیغات
Tubi TV یکی از شناختهشدهترین پلتفرمهای استریم رایگان در جهان است که بیش از ۵۰ هزار فیلم و سریال را بهصورت قانونی و با پشتیبانی تبلیغات ارائه میدهد. این سرویس متعلق به شرکت فاکس (Fox Corporation) است و در کشورهای متعددی از جمله آمریکا، کانادا و انگلستان در دسترس قرار دارد. از همین رو برای استفاده از این سرویس نیاز به آی پی این 3 کشور دارید.
رابط کاربری Tubi مشابه نتفلیکس طراحی شده و کاربران میتوانند فیلمها را بر اساس ژانر، سال تولید یا محبوبیت جستجو کنند. اگرچه تبلیغات میان پخش اجتنابناپذیر است، اما کیفیت تصویر بالا و آرشیو گسترده آن باعث شده که به یکی از بهترین جایگزینهای نتفلیکس رایگان تبدیل شود.
2. Pluto TV، تلویزیون زنده و فیلم رایگان بدون نیاز به ثبتنام
Pluto TV یکی از بهترین و کاملترین جایگزینهای رایگان نتفلیکس در سال ۲۰۲۵ است که تجربهای مشابه تلویزیون سنتی را با امکانات دنیای دیجیتال ترکیب میکند. این سرویس متعلق به شرکت Paramount Global است و علاوه بر پخش فیلمها و سریالهای محبوب، بیش از ۲۵۰ کانال تلویزیونی زنده را بهصورت کاملاً رایگان در اختیار کاربران قرار میدهد. نکته مهم آن است که برای استفاده از Pluto TV نیازی به ساخت حساب کاربری یا اشتراک ماهانه نیست.
در این پلتفرم میتوانید از میان ژانرهای مختلفی مانند درام، اکشن، مستند، برنامههای کودک و حتی اخبار زنده انتخاب کنید. محتوای ویدیویی Pluto TV بهصورت رسمی لایسنسدار است، بنابراین تماشای آن کاملاً قانونی و ایمن محسوب میشود. تنها تفاوت با نتفلیکس، نمایش تبلیغات کوتاه میان برنامههاست که بهجای پرداخت هزینه اشتراک عمل میکند.
3. Plex، تماشای بیش از ۵۰ هزار فیلم رایگان
Plex یکی از حرفهایترین و محبوبترین پلتفرمهای استریم رایگان در جهان است که علاوه بر ارائهی فیلمها و سریالهای متنوع، امکان دسترسی به بیش از ۲۰۰ کانال تلویزیونی زنده را نیز فراهم میکند. این سرویس از نظر طراحی و عملکرد، شباهت زیادی به نتفلیکس دارد، اما تفاوت اصلی آن در رایگان بودن کامل پخش است. Plex از طریق نمایش تبلیغات کوتاه، هزینههای خود را تأمین میکند؛ بنابراین کاربران میتوانند بدون خرید اشتراک سایتهای فیلم و سریال، از یک تجربهی تماشای روان و باکیفیت لذت ببرند.
کتابخانه Plex شامل بیش از ۵۰ هزار عنوان سینمایی از استودیوهای معروفی همچون Paramount، Lionsgate، MGM و Legendary است. علاوه بر این، کاربران میتوانند فایلهای ویدیویی شخصی خود را نیز در حساب کاربری Plex آپلود کنند و از طریق فضای ابری به آنها دسترسی داشته باشند، قابلیتی که در سایر سرویسهای رایگان مشابه وجود ندارد.
4. Vudu، مجموعه بزرگی از فیلمهای رایگان و HD
Vudu یکی از قدیمیترین و معتبرترین پلتفرمهای استریم فیلم است که امروزه به عنوان یکی از بهترین جایگزینهای رایگان نتفلیکس شناخته میشود. این سرویس در ابتدا متعلق به شرکت Walmart بود و اکنون زیرمجموعهی Fandango Media محسوب میشود. کاربران میتوانند هزاران فیلم و سریال را در این پلتفرم بهصورت رایگان و با کیفیت HD یا حتی 4K تماشا کنند.
Vudu دو بخش اصلی دارد: بخشی برای خرید یا اجاره فیلمهای جدید، و بخشی دیگر که به پخش رایگان اختصاص دارد و با نمایش تبلیغات کوتاه هزینهها را پوشش میدهد. برخلاف بسیاری از سرویسهای مشابه، Vudu برای محتوای رایگان خود نیز از منابع رسمی و دارای مجوز استفاده میکند، بنابراین تماشای آن کاملاً قانونی و ایمن است.
کتابخانه این سرویس شامل آثار معروف از استودیوهایی مانند Paramount، Universal، Lionsgate و Warner Bros است. رابط کاربری آن ساده و مدرن طراحی شده و امکان فیلتر محتوا براساس ژانر، سال انتشار یا امتیاز IMDb وجود دارد. آدرس سایت که صرفا با آی پی آمریکا قابل مشاهده است : https://athome.fandango.com/
5. Crackle، سرویس رایگان سونی با فیلمهای کلاسیک
Crackle یکی از شناختهشدهترین پلتفرمهای رایگان در دنیای استریم است که توسط Sony Pictures Entertainment پشتیبانی میشود و از سالها پیش به عنوان یکی از معتبرترین جایگزینهای رایگان نتفلیکس شناخته شده است. این سرویس آرشیوی غنی از فیلمها، سریالهای تلویزیونی و حتی تولیدات اختصاصی سونی را بهصورت رایگان در اختیار کاربران قرار میدهد. تمام محتواهای Crackle بهصورت قانونی و با پخش تبلیغات محدود عرضه میشوند، بنابراین کاربران میتوانند بدون نیاز به اشتراک یا پرداخت هزینه، به تماشای آثار سینمایی مورد علاقه خود بپردازند.
کتابخانه Crackle شامل فیلمهای کلاسیک هالیوود، سریالهای قدیمی، و تولیدات انحصاری مانند StartUp و The Oath است. با اینکه بخش عمدهای از محتوای آن در دسترس کاربران آمریکاست، اما با استفاده از VPN میتوان از کشورهای دیگر نیز به آن دسترسی داشت.
6. Freevee (Amazon)، محتوای رایگان از آمازون با تبلیغ
Amazon Freevee (که پیشتر با نام IMDb TV شناخته میشد) یکی از جدیدترین و در عین حال حرفهایترین جایگزینهای رایگان نتفلیکس است که توسط شرکت آمازون راهاندازی شده است. این سرویس با هدف ارائهی محتوای باکیفیت بدون نیاز به اشتراک ماهانه طراحی شده و کاربران میتوانند هزاران فیلم، سریال و برنامه تلویزیونی را بهصورت کاملاً رایگان و قانونی تماشا کنند. تنها شرط استفاده از Freevee، تماشای تبلیغات کوتاه در حین پخش است که جایگزین پرداخت هزینه اشتراک شدهاند.
آرشیو محتوای Freevee شامل آثار پربینندهای از شبکههای بزرگ تلویزیونی آمریکا، فیلمهای سینمایی مطرح و همچنین تولیدات اختصاصی Amazon Studios است. این ترکیب باعث شده Freevee تجربهای بسیار نزدیک به نتفلیکس اما بدون هزینه ارائه دهد. علاوه بر نسخه وب، اپلیکیشن اختصاصی آن روی Amazon Fire TV، Roku، Android TV، iOS و Android نیز در دسترس است.
بهترین جایگزینهای نتفلیکس پولی و اشتراکی
اگر به دنبال تجربهای حرفهایتر و بدون تبلیغ هستید، سرویسهای اشتراکی میتوانند بهترین جایگزینهای نتفلیکس برای شما باشند. این پلتفرمها با ارائهی کیفیت تصویر بالا، زیرنویس رسمی، دوبله چندزبانه و محتوای تازه، گزینهای مناسب برای کاربرانی هستند که تماشای فیلم و سریال را به شکل حرفهای دنبال میکنند. در جدول زیر، مقایسهای از معروفترین سرویسهای اشتراکی مشابه نتفلیکس آورده شده است:
|
سرویس
|
هزینه ماهانه تقریبی
|
نوع محتوا
|
کیفیت پخش
|
مزیت اصلی
|
مناسب برای
|
Amazon Prime Video
|
۸ تا ۹ دلار
|
فیلمها و سریالهای جدید آمازون مثل The Boys و The Lord of the Rings
|
تا 4K HDR
|
امکان خرید یا اجاره فیلم، تنوع ژانر بالا
|
کسانی که دنبال آرشیو گسترده و بهروز هستند
|
Disney+
|
۷ تا ۱۰ دلار
|
آثار دیزنی، مارول و پیکسار
|
تا 4K
|
فضای خانوادگی، کارتون و فیلمهای ماجراجویانه
|
خانوادهها و دوستداران انیمیشن
|
Apple TV+
|
۵ دلار
|
سریالها و فیلمهای تولید اپل
|
4K HDR
|
کیفیت بالا، طراحی ساده و بدون تبلیغ
|
کسانی که به کیفیت تصویر اهمیت میدهند
|
Hulu
|
۶ تا ۱۲ دلار
|
مجموعههای تلویزیونی روز و فیلمهای محبوب
|
HD و 4K
|
دسترسی سریع به فصلهای جدید سریالها
|
کاربران علاقهمند به برنامههای روز شبکههای آمریکا
|
HBO Max (Max)
|
۱۰ تا ۱۵ دلار
|
فیلمهای سینمایی و سریالهای پرطرفدار
|
4K HDR
|
آرشیو قدرتمند از آثار برنده جایزه
|
عموم مردم
۱. آیا میتوان از ایران به سرویسهای رایگان جایگزین نتفلیکس دسترسی داشت؟
بله، اما با محدودیت. بسیاری از پلتفرمهای رایگان مانند Tubi TV، Vudu یا Freevee تنها برای کاربران آمریکایی فعالاند. برای استفاده از ایران باید از VPN با آیپی آمریکا یا کانادا استفاده کنید. البته برخی سرویسها مثل Plex یا Pluto TV ممکن است بدون VPN هم در دسترس باشند. توصیه میشود همیشه از نسخه رسمی سایتها استفاده کنید تا خطر سایتهای جعلی و بدافزارها کاهش یابد.
۲. آیا همهی محتوای رایگان این سرویسها دوبله یا دارای زیرنویس فارسی است؟
خیر، بیشتر پلتفرمهای بینالمللی محتوای خود را فقط با زیرنویس انگلیسی ارائه میدهند. اما با استفاده از افزونههای مرورگر یا اپلیکیشنهای جانبی میتوان زیرنویس فارسی را بهصورت دستی اضافه کرد. در عوض، کاربران ایرانی که به دنبال فیلمهای دوبلهشده هستند میتوانند از سرویسهای داخلی مانند فیلیمو، نماوا یا فیلمنت استفاده کنند که آرشیو بزرگی از فیلمهای فارسی و دوبلهشده دارند.
۳. آیا تماشای فیلم در سایتهای جایگزین نتفلیکس رایگان قانونی است؟
بله، اگر از سرویسهای رسمی مانند Tubi، Plex، Pluto TV، Freevee یا Crackle استفاده کنید. این پلتفرمها بهصورت قانونی و با تبلیغات فعالیت میکنند. اما وبسایتهای ناشناس که فیلمها را بدون مجوز منتشر میکنند، ممکن است ناقض قانون کپیرایت باشند. در نتیجه، همیشه پیش از استفاده مطمئن شوید آدرس سایت رسمی و دارای مجوز است.
۴. تفاوت جایگزینهای رایگان با نتفلیکس در چیست؟
سرویسهای رایگان معمولاً با تبلیغات همراهاند و آرشیو محدودی نسبت به نتفلیکس دارند. همچنین محتوای انحصاری و جدید در این پلتفرمها کمتر یافت میشود. در مقابل، اکانت پولی نتفلیکس محتوای اختصاصی، کیفیت 4K، زیرنویس چندزبانه و امکان پخش همزمان در چند دستگاه را فراهم میکند. اگر کیفیت و تنوع برای شما اهمیت دارد، خرید اکانت رسمی انتخاب هوشمندانهتری است.
۵. کدام سرویس برای کاربران ایرانی کاربردیتر است؟
در حال حاضر، Plex و Pluto TV از بهترین گزینهها برای کاربران ایرانی هستند زیرا برای بخش زیادی از محتوای خود محدودیت منطقهای ندارند. با این حال، در صورتی که بهدنبال فیلمهای جدید و کیفیت بالا هستید، میتوانید از اکانتهای بینالمللی مانند Netflix، HBO Max یا Disney+ استفاده کنید که از طریق فروشگاههای داخلی با قیمت کمتر در دسترساند.