در ادامه قصد داریم به 10 علت قفل شدن درب انواع ماشین لباسشویی بپردازیم. برخی دلایل بروز این مشکل ساده هستند و به راحتی قابل رفع می‌باشند. در این مطلب ارائه شده از زبان تکنسین های مرکز تعمیر لباسشویی سامسونگ در رشت بشنوید چه مشکلاتی باعث می شود درب لباسشویی انواع برندهای این دستگاه خراب شده و شمارا به دردسر بیاندازد.

علل قفل شدن درب انواع ماشین لباسشویی

یکی از مشکلاتی که بسیاری از کاربران در استفاده از ماشین لباسشویی ممکن است با آن مواجه شوند، قفل شدن درب دستگاه است. این مشکل می‌تواند باعث گیر کردن لباس‌ها در دیگ و اختلال در روند شستشو شود.

در بروز این مشکل عوامل بسیاری دخیل هستند؛ برای بازیابی عملکرد صحیح دستگاه، شناسایی دقیق مشکل و رفع آن ضرورت دارد. در ادامه به 10 علت قفل شدن درب انواع لباسشویی می‌پردازیم.

فعال بودن قفل کودک

بسیاری از ماشین‌های لباسشویی مانند اسنوا، سامسونگ، ال جی و دوو دارای قفل کودک هستند. این ویژگی برای جلوگیری از باز شدن درب توسط کودکان یا دستکاری ناخواسته در حین کار دستگاه، تعبیه شده است.

وقتی قفل کودک فعال باشد، علامتی بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود. برای غیرفعال کردن این علامت، در برخی مدل‌ها کافی است دکمه استارت را چند ثانیه نگه دارید و در برخی دیگر باید کلید مخصوص قفل کودک را فشار دهید. اگر نمی‌دانید قفل کودک دستگاه شما چگونه فعال و غیرفعال می‌شود، بهتر است از دفترچه راهنما ماشین لباسشویی خود استفاده کنید. پس از آشنایی با نحوه کار کردن قفل کودک، می‌توانید خودتان به راحتی مشکل را برطرف کنید.

خرابی دستگیره درب

از دستگیره درب ماشین لباسشویی برای باز و بسته شدن درب دستگاه استفاده می‌شود. این دستگیره با اتصال به یک مکانیزم قفل، درب را در جای خود نگه می‌دارد. در صورت خرابی در دستگیره درب، درب ماشین لباسشویی نیز باز نمی‌شود. در صورتی که دستگیره درب شکسته و یا آسیب دیده باشد یا در صورت خراب شدن سیم‌کشی دستگیره درب، ارتباط با مکانیزم قفل برقرار نشده و این مشکل ایجاد می‌شود. برای بررسی باید دستگاه را خاموش کرده و به آرامی به درب ضربه بزنید یا با استفاده از یک نخ پلاستیکی یا کارت ویزیت، زبانه را آزاد کنید. در نهایت، دستگیره خراب باید تعویض شود تا مشکل به ‌طور دائمی رفع گردد.

خرابی لولاهای درب

لولاها وظیفه حرکت و محکم نگه داشتن درب را برعهده دارند. در صورت شکستن یا پوسیدگی لولا، درب به ‌درستی باز یا بسته نمی‌شود و در حالت قفل باقی می‌ماند. این مشکل نیازمند بررسی و تعمیر تخصصی توسط تکنسین است.

ناتمام ماندن برنامه شستشو

یکی دیگر از دلایل رایج قفل شدن درب ماشین لباسشویی، ناتمام ماندن چرخه شستشو است. در اکثر مدل‌های لباسشویی از برندهای مختلف، تا زمانی که برنامه شستشو کامل نشده است و آب دیگ به طور کامل تخلیه نشده است، درب دستگاه باز نمی‌شود.

حتی اگر برق دستگاه قطع شود، ممکن است درب بعد از روشن شدن دوباره برنامه باز نشود. توصیه می‌شود چرخه شستشو را از ابتدا اجرا کنید و منتظر بمانید تا برنامه به پایان برسد و صدای کلیک باز شدن درب شنیده شود.

تخلیه نشدن کامل آب

اگر مقداری آب در دیگ باقی مانده باشد، سوئیچ فشار فعال باقی می‌ماند و درب باز نمی‌شود. در این شرایط، می‌توان از شلنگ تخلیه اضطراری یا فیلتر پمپ برای تخلیه دستی آب استفاده کرد. ابتدا فیلتر را باز کرده و آب را در ظرفی جمع‌آوری کنید تا از پخش شدن آن جلوگیری شود. پس از تخلیه کامل آب، دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنید تا درب آزاد شود. این روش یکی از ساده‌ترین و موثرترین راهکارها برای باز کردن درب است.

بارگیری بیش از حد لباس‌ها

استفاده از بیش از ظرفیت مجاز ماشین لباسشویی باعث افزایش فشار بر درب و سیستم قفل می‌شود. وقتی وزن لباس‌ها بیش از حد باشد، درب ممکن است گیر کند و باز نشود. پیش از شروع شستشو، ظرفیت دیگ و تعداد لباس‌ها را بررسی کنید تا از بروز این مشکل جلوگیری شود.

گاهی لباس‌ها بین لاستیک دور درب و دیگ گیر می‌کنند و مانع باز شدن درب می‌شوند. قبل از شروع شستشو، اطمینان حاصل کنید که لباس‌ها به طور یکنواخت در دیگ قرار گرفته‌اند و هیچ بخشی از آن‌ها بین لاستیک و درب محبوس نشده باشد.

کف زیاد در داخل ماشین لباسشویی

استفاده از شوینده بیش از حد و یا شوینده نامناسب می‌تواند باعث تولید کف زیاد در داخل دستگاه شود. کف اضافی مانع تخلیه صحیح آب شده و درب را در حالت قفل نگه می‌دارد. برای جلوگیری از این مشکل، همیشه از شوینده مناسب و به اندازه کافی استفاده کنید.

خرابی مجموعه قفل یا میکروسوئیچ درب لباسشویی

مجموعه قفل درب شامل دستگیره، زبانه و میکروسوئیچ است که وظیفه آن، اطمینان از بسته ماندن درب هنگام شستشو و جلوگیری از نشت آب می‌باشد. وقتی درب بسته می‌شود، زبانه وارد قفل شده و میکروسوئیچ با یک حرکت کوچک، مدار ایمنی را فعال می‌کند. در پایان شستشو، این سوئیچ باید سیگنال باز شدن را دریافت کند تا قفل آزاد شود. اگر هر یک از این اجزا خراب شوند، درب حتی پس از پایان کار نیز باز نمی‌شود.

برای تشخیص سلامت میکروسوئیچ، می‌توان آن را به ‌صورت ساده تست کرد. اگر با فشار زبانه، قفل فعال نشود یا صدایی از سوئیچ شنیده نشود، نشان ‌دهنده خرابی آن است و باید تعویض شود. گاهی هم سیم‌کشی یا اتصال بین قفل و برد دچار مشکل می‌شود. در چنین مواردی، تعویض میکروسوئیچ یا بررسی اتصالات توسط تکنسین بهترین راه‌حل خواهد بود.

خرابی هیدروستات ماشین لباسشویی

هیدروستات در واقع حسگر سطح آب در ماشین لباسشویی است و وظیفه دارد میزان آب موجود در دیگ را کنترل کند. هنگام آبگیری، هوای موجود در شلنگ متصل به هیدروستات فشرده می‌شود و این قطعه با ارسال سیگنال به برد، فرمان توقف جریان آب را صادر می‌کند. اگر مسیر شلنگ یا محفظه هیدروستات به ‌وسیله پودر شوینده، کف یا آلودگی مسدود شود، این حسگر نمی‌تواند تخلیه کامل آب را تشخیص دهد و دستگاه همچنان تصور می‌کند که داخل دیگ پر از آب است؛ در نتیجه اجازه باز شدن درب را نمی‌دهد.

برای رفع مشکل، باید هیدروستات و شلنگ رابط آن به دقت بررسی و تمیز شوند. دسترسی به این قطعه در اغلب مدل‌ها از بخش پشتی دستگاه امکان‌پذیر است. در صورتی که شلنگ پاره یا خود هیدروستات دچار خرابی شده باشد، بهترین راهکار تعویض قطعه معیوب است تا فرآیند تشخیص سطح آب و باز شدن درب به ‌درستی انجام شود.

خرابی برد الکترونیکی ماشین لباسشویی

برد الکترونیکی، مغز فرمان ‌دهنده ماشین لباسشویی است و تمام عملکردهای دستگاه از جمله شستشو، تخلیه آب و باز شدن درب توسط آن کنترل می‌شود. پس از پایان برنامه، این برد باید سیگنال آزاد شدن قفل را به میکروسوئیچ ارسال کند. اما اگر دچار نقص فنی شود، این فرمان صادر نمی‌شود و درب در حالت قفل باقی می‌ماند. همچنین خرابی برد ممکن است باعث شود سطح آب یا پایان چرخه شستشو به ‌درستی تشخیص داده نشود و دستگاه تصور کند هنوز در حال کار است. در صورتی که عیب از مدار داخلی یا قطعات الکترونیکی برد باشد، باید آن را تعمیر یا در صورت آسیب جدی تعویض کرد. از آنجا که کار با برد نیاز به دانش تخصصی دارد، بهتر است این کار توسط تعمیرکار حرفه‌ای انجام شود تا از بروز خطاهای بیشتر در عملکرد دستگاه جلوگیری گردد.

سخن پایانی

قفل شدن درب ماشین لباسشویی مشکلی رایج اما قابل حل است. با بررسی دلایل مختلف مانند فعال بودن قفل کودک، تخلیه آب، کنترل وزن لباس‌ها، گیر نکردن لباس‌ها بین لاستیک و درب و در نهایت بررسی قطعات مکانیکی و الکترونیکی، می‌توان این مشکل را رفع کرد.

اگر دلیل بروز مشکل قفل شدن درب ماشین لباسشویی ساده نباشد، لازم است از یک تعمیرکار متخصص در نمایندگی تعمیر لباسشویی ال جی در رشت خدمات دریافت کنید تا عیب‌یابی و تعمیرات دستگاه شما به صورت تخصصی انجام شود.

پایان رپرتاژ آگهی