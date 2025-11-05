کانال فلکسیبل، انتخابی جدید، مطمین و مقرون به صرفه جهت انتقال هوا

موضوع تهویه مطبوع و انتقال هوا در سیستم های هوارسان از جمله رفت و برگشت هوا، بوسیله لوله های خرطومی هوا که کانال فلکسیبل نامیده می شود مرتفع می گردد. کانال فلکسیبل با انعطاف پذیریِ بالا برای جابجایی هوا بهترین گزینه محسوب می شود. برای این مهم انواع لوله های خرطومی هوا بصورت تک لایه، دولایه، سه لایه و حتی بیشتر تولید و مورد کاربرد قرار می گیرد.

ایجاد لایه های بیشتر بر روی ساختار انواع کانال فلکسیبل به کاربر این امکان را می دهد که فرایندِ عایق کاری برای جلوگیری از اتلاف انرژی بطور کاملتر رعایت شود.جهت خرید و فروش کانال فلکسیبل در سرتاسر ایران بهترین گزینه ها و انتخاب ها را می توانید از سان فلکسیبل داشته باشید. این شرکت با وجود دفتر فروش در تهران می تواند در کمترین زمان نیازهای مربوط به داکت های تهویه مطبوع را در تمام نقاط ایران به راحتی مرتفع کند و محصول مربوطه بلافاصله ارسال گردد.

چرا کانال فلکسیبل ؟

برای توجیهِ کاربرد کانال فلکسیبل علل متعدی را از جمله سهولت در نصب و اجرای آن می توان برد. در واقع علاوه بر انعطاف پذیری که شاخصه ی برترِ کانال های فلکسیبل محسوب می شود ویژگی های دیگری از جمله وزن سبک را نیز در نظر گرفت. بر خلاف کانال های سنتی و قدیمی که عمدتا از ورق گالوانیزه با وزن بالا ساخته می شدند، کانال فلکسیبل با انواع متنوعی که دارد برای نصاب ها شرایط را برای سرعت و راحتی بیشتر در روند نصب را به ارمغان آورده است.

سخنی با مشتریان

در صورتیکه قصد دارید راهکاری سریع، مقرون به صرفه و باکیفیت برای تجهیز سیستم تهویه ساختمان خود داشته باشید، خرید کانال فلکسیبل می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. با انتخاب محصول مناسب از سان فلکسیبل، می‌توان به سهولت از ویژگی های این فناوری بهره‌مند شد و هوای سالم و مطلوبی را در محیط داخلی ساختمان خود تجربه نمود. این واحد صنعتی با بیش از 25 سال تجربه تولید، لذت خریدی آسان برای شما فراهم کرده و در کوتاهترین زمان ممکن، محصول را به تمام نقاط ایران ارسال می نماید.

تهویه سالن زیبایی با استفاده از لوله خرطومی هواکش

موضوع تهویه هوای مناسب برای سالن های زیبایی به ویژه در مورد سالن های زیبایی زنانه که از مواد شیمیایی مثل کراتین، گلت و مواد ناخن کاری به وفور در آنها استفاده می شود، به امری ضروی برای کاربران و مشتریان سالن ها تبدیل شده است. لذا کاربرد تجهیزات مربوط به تهویه ی این سالن ها نیز باید دارای استانداردهای لازم از نظر راندمان و متریال باشد.

یکی از ملزوماتی که در روند ایجاد شبکه ی مربوط به تهویه نیاز است، محصولی بنام لوله خرطومی هواکش می باشد.این محصول با ایجاد شبکه ی مویرگی، در روند اگزاست و مکش هوای محیط با توجه به چینشِ صندلی های سالن، این امکان را فراهم می سازد که بوهای نامطبوع حاصل از فعل و انفعالات شیمیایی حاصل از ترکیبات مواد، به سرعت از محیط سالن به سمت فن، هواکش یا سانتریفیوژ هدایت گردد.

ویژگی های انواع لوله خرطومی هواکش در سالن زیبایی

الف- منعطف بودن و قابلیت جانمایی در مسیرهای پرپیچ و خم: در سیستم ها و سازه ی داکت های قدیمی که عموما از ورق گالوانیزه در ساختار آنها استفاده می شد، امکان تغییر مسیر و لاینِ کانال هوا به راحتی میسر نبود. ولی در سالهای اخیر با تولید و کاربرد انواع لوله های خرطومی به سهولت می توان این لوله ها را در مسیرِ دلخواه در سقف، دیوار و حتی کف هدایت و جانمایی نمود.

ب- امکان کاربرد آنها در سقف های کاذب و اکسپوز: نما و شاکله ی لوله های خرطومی هوارسان در مدل ها و رنگ های متنوع، این قابلیت و امکان را به کاربر می دهند که هم بصورت نما و هم بصورت زیرکار از آن استفاده نمود.

پ- وزن مناسب و قابلیت حمل و نصب آسان: تقریبا تمامیِ انواع لوله خرطومی هواکش ، دارای وزن های سبک و مناسب هستند که قابلیت کاربرد در تمام جاها را داشته باشند.

ت- امکان تولید و کاربرد مقادیر سفارشی: لوله های خرطومی هوا معمولا در شاخه های ۶ و ۱۰ متری تولید می شوند و به کاربر این امکان را می دهند که برای پِتِ کمتر از لوله ی متراژ دلخواه استفاده کند.

ث- مقاومت و عایق دمایی: با توجه به امکان تولید لوله خرطومی هواکش در حالات سه لایه ی عایق دار، به راحتی می توان از آن برای انتقال هوای گرم و سرد استفاده کرد.

ج- امکان تولید در قطرهای متنوع: اکثر لوله های خرطومی هواکش ، از قطر 10 تا 50 سانت (در بعضی موارد حتی بیشتر) قابلیت تولید دارند

شرکت سان فلکسیبل با تولید انواع لوله خرطومی هواکش و همکاری مداوم با تیم های مجرب مربوط به تهویه سالن های زیبایی مفتخر است در طیِ دو دهه با ظهور و کاربردِ انواع لوله خرطومی هواکش ، تغییرات عمده ای را در بحث ارتقای روند تهویه مطبوع ایجاد نماید.

کانال کولر پلاستیکی یا کانال گالوانیزه؟

به منظور کاهش هزینه های مربوط به کانال کشیِ کولر بجای استفاده از انواع کانال های قدیمی، در سالهای اخیر از کانال کولر پلاستیکی استفاده می شود. کانال کولر پلاستیکی علاوه بر اینکه قیمت مقرون به صرفه ای در این زمینه دارد به راحتی نیز امکان و قابلیت نصب دارد.البته این واژه ی پلاستیکی در ساختارِ نام این کانال کولر بکار رفته بیشتر جنبه ی اصطلاحی دارد و در واقع کانال کولر پلاستیکی از مدل های مختلف از جمله فویلی (تک لایه)، فویلی یا روکش پلاستیکی (دولایه( و فویلی سه لایه ی عایقدار با عایق های گوناگون تشکیل یافته است.

کانال کولر پلاستیکی راه حلی نوین برای سرمایش مقرون به صرفه

چندلایه بودن متریال کانال کولر پلاستیکی موجب می شود برودت هوای مورد انتقال در این داکت به هیچ عنوان دچار اختلال و افت نگشته و هوای مطبوع و خنک به محل مورد نیاز منتقل شده و کاربر با آسایش کامل از این روند و امکان هوارسانی بهره مند شود.در جاهاییکه باید از ارتفاع یا نمای غیرقابل دسترس باید کانال کولر را عبور دهیم وجود کانال کولر پلاستیکی را بعنوان یک آپشن می توانیم غنیمت شماریم و با کمترین هزینه به اهداف خود در انتقال هوای کولر برسیم. لازم به ذکر است اگر بخواهیم کانال کولر پلاستیکی را از نمای ساختمان عبور دهیم با توجه به در معرض نورخورشید یا اب باران و برف قرار گرفتن کانال کولر پلاستیکی، باید از مدل سه لایه استفاده نمود که هم مقاومت لازم در ساختار بوجود بیاید و هم از افت انرژی در برابر نورخورشید و موارد طبیعی مثل باران و برف جلوگیری شود.اما اگر قرار باشد این نوع کانال را از سقف کاذب عبور داد، منعی برای استفاده ی آن به لحاظِ تک و دولایه یا حتی سه لایه بودنِ آن وجود ندارد.

سان فلکسیبل برند برتر جهت انتخاب کانال کولر پلاستیکی

کانال کولر پلاستیکی سان فلکسیبل یکی از پرطرفدارترین محصولات این برند معتبر در حوزه تهویه مطبوع است که با استفاده از مواد اولیه مقاوم و استاندارد تولید می‌شود. این کانال‌ها به دلیل وزن سبک، نصب آسان، مقاومت در برابر رطوبت و عدم زنگ‌زدگی، گزینه‌ای ایده‌آل برای پروژه‌های ساختمانی و صنعتی محسوب می‌شوند. کیفیت تضمین‌شده و طول عمر بالای این محصولات، جایگاه سان فلکسیبل را به‌عنوان برندی پیشرو در بازار تثبیت کرده است.