اهمیت نصب صحیح ترموکوپل

به گزارش خبرنگار ایلنا، ترموکوپل‌ها تجهیزاتی حساس هستند که کوچک‌ترین اشتباه در نصب آن‌ها می‌تواند منجر به خطای اندازه‌گیری دما، کاهش دقت سیستم کنترل و حتی آسیب به تجهیزات شود. بسیاری از خرابی‌های زودهنگام ترموکوپل ناشی از طریقه نصب ترموکوپل به‌صورت غیر استاندارد است؛ مانند انتخاب محل نامناسب برای حسگر، استفاده از کابل نامتناسب، یا عدم رعایت اتصال صحیح زمین.

در صنایع حساس، دمای نادرست می‌تواند منجر به تغییر خواص مواد، توقف خط تولید یا حتی خطرات ایمنی شود. بنابراین اجرای صحیح روش نصب ترموکوپل اهمیت بسیار بالایی دارد و باید توسط افراد متخصص انجام شود.

اجزای مورد نیاز برای نصب ترموکوپل

پیش از شروع عملیات نصب، شناخت اجزای مورد نیاز ضروری است. یک سیستم ترموکوپل معمولاً از بخش‌های زیر تشکیل می‌شود:

المان حسگر (Thermocouple Element): شامل دو فلز ناهمجنس است که نقطه اتصال آن‌ها دمای محیط را حس می‌کند.

محفظه محافظ یا غلاف (Sheath): برای حفاظت از حسگر در برابر حرارت، فشار یا خوردگی.

ترمینال هد (Terminal Head): محل اتصال سیم‌ها و کابل‌ها.

کابل ترموکوپل یا کابل جبران‌ساز (Compensating Cable): برای انتقال دقیق سیگنال از سنسور به کنترلر.

تجهیزات کنترلی یا نشان‌دهنده دما (Temperature Controller / Indicator)

استفاده از تجهیزات استاندارد در هر یک از این بخش‌ها موجب افزایش دقت اندازه‌گیری و پایداری طولانی‌مدت سیستم خواهد شد.

روش نصب ترموکوپل؛ گام به گام

در ادامه، مراحل استاندارد روش نصب ترموکوپل به‌صورت مرحله‌ای توضیح داده شده است:

انتخاب محل نصب

ابتدا باید محل نصب به‌گونه‌ای انتخاب شود که دمای واقعی فرآیند را نشان دهد. ترموکوپل نباید در مسیر جریان سرد یا در نزدیکی دیواره‌های فلزی نصب شود، زیرا ممکن است قرائت دما را تحت تأثیر قرار دهد. در فرآیندهای حرارتی، عمق فرو رفتن سنسور در محیط بسیار مهم است و باید بر اساس نوع ترموکوپل و کاربرد آن تعیین گردد.

آماده‌سازی غلاف و تجهیزات

غلاف ترموکوپل باید تمیز، خشک و بدون آسیب فیزیکی باشد. در محیط‌های خورنده یا با دمای بالا، استفاده از غلاف‌های مقاوم از جنس اینکونل یا استنلس استیل توصیه می‌شود.

نصب در موقعیت مناسب

ترموکوپل را درون محل تعبیه‌شده (مانند رزوه یا فلنج) قرار داده و با استفاده از اتصالات مناسب، آن را محکم کنید. رعایت جهت نصب و زاویه ورود حسگر اهمیت دارد؛ زیرا در برخی موارد، نصب افقی یا زاویه‌دار می‌تواند دقت اندازه‌گیری را افزایش دهد.

سیم‌کشی و اتصال کابل

در این مرحله باید از کابل ترموکوپل هم‌جنس با نوع سنسور استفاده شود. استفاده از کابل غیرهم‌جنس باعث ایجاد خطای الکتریکی در ولتاژ میلی‌ولت ترموکوپل می‌شود. هنگام اتصال، باید قطب مثبت و منفی به درستی رعایت شوند.

در صورت نیاز به خرید کابل باکیفیت، بهتر است از مراکز معتبر اقدام شود تا کابل‌های دارای شیلد مناسب و عایق مقاوم در برابر حرارت تهیه گردد. در چنین مواقعی می‌توان از خدمات فروشندگان معتبر برای خرید کابل ترموکوپل با مشخصات فنی دقیق استفاده کرد.

کالیبراسیون و تست نهایی

پس از اتمام نصب، لازم است ترموکوپل کالیبره شود تا دقت آن در محدوده دمایی مورد انتظار تأیید گردد. سپس باید سیستم را در حالت کاری واقعی آزمایش کرده و قرائت‌ها را با دمای مرجع مقایسه نمود.

نکات مهم در طریقه نصب ترموکوپل

برای دستیابی به بهترین عملکرد، رعایت نکات زیر در طریقه نصب ترموکوپل ضروری است:

از تماس مستقیم ترموکوپل با محیط‌های دارای لرزش شدید جلوگیری شود. سیم‌های ترموکوپل را از مسیر کابل‌های برق یا موتورها عبور ندهید تا از ایجاد نویز الکتریکی جلوگیری گردد. در محیط‌های مرطوب، از کانکتورهای ضدآب و عایق‌های مقاوم استفاده کنید. از خم‌کردن بیش از حد کابل‌ها در نزدیکی ترمینال جلوگیری نمایید. طول کابل جبران‌ساز نباید بیش از حد زیاد باشد، زیرا موجب افت ولتاژ و خطا در اندازه‌گیری می‌شود.

رعایت این اصول ساده اما مهم، موجب افزایش دقت اندازه‌گیری و کاهش نیاز به تعمیرات دوره‌ای خواهد شد.

تأثیر کیفیت کابل بر عملکرد ترموکوپل

در بسیاری از موارد، خطاهای اندازه‌گیری ناشی از کیفیت پایین کابل ترموکوپل است. کابل‌های استاندارد باید از جنس مشابه با فلزات المان سنسور باشند تا اختلاف پتانسیل ناخواسته ایجاد نشود. همچنین، وجود شیلد مسی یا آلومینیومی در کابل می‌تواند نویزهای محیطی را کاهش دهد. به همین دلیل، در هنگام نصب و راه‌اندازی سیستم‌های ابزار دقیق، انتخاب کابل مناسب یکی از مراحل کلیدی محسوب می‌شود.

قیمت ترموکوپل صنعتی و تأثیر آن بر انتخاب محصول

یکی از پرسش‌های رایج در پروژه‌های صنعتی، اطلاع از قیمت ترموکوپل صنعتی است. قیمت این تجهیزات بسته به نوع فلزات مورد استفاده (مانند نوع K، J، T،N یا R)، طول غلاف، جنس محافظ، دمای کاری و برند سازنده متفاوت است. معمولاً ترموکوپل‌های دارای غلاف خاص یا مقاومت حرارتی بالا قیمت بیشتری دارند، اما در مقابل عمر طولانی‌تری نیز ارائه می‌دهند. انتخاب ترموکوپل با قیمت مناسب باید بر اساس شرایط فرآیند و نیاز فنی پروژه صورت گیرد، نه صرفاً هزینه اولیه.

جمع‌بندی

نصب صحیح ترموکوپل یکی از مراحل حیاتی در سیستم‌های کنترل و مانیتورینگ دما است. رعایت اصول استاندارد در روش نصب ترموکوپل و استفاده از تجهیزات باکیفیت، نه‌تنها دقت اندازه‌گیری را تضمین می‌کند، بلکه باعث افزایش طول عمر تجهیزات و کاهش هزینه‌های نگهداری می‌شود.

در نهایت، برای اطمینان از عملکرد پایدار سیستم، توصیه می‌شود از کارشناسان فنی مجرب برای نصب و راه‌اندازی استفاده کرده و در هنگام نیاز به تجهیزات جانبی همچون کابل‌های جبران‌ساز، از مراکز معتبر برای خرید کابل ترموکوپل اقدام شود.