قبل از شروع برندسازی چه کارهایی باید انجام دهیم؟

ثبت برند یکی از مراحل حیاتی محافظت ازهویت تجاری و قانونی برای کسب‌وکار است. هر کارآفرینی که قصد راه‌اندازی کسب‌وکار خود را به سطح بالاتری دارد، باید بداند که برندسازی تنها شامل طراحی لوگو یا انتخاب نام جذاب نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات دقیق و اصولی است که موفقیت و دوام برند شما را تضمین می‌کند. در ادامه، مراحل اصلی قبل از شروع فرآیند ثبت برند را بررسی می‌کنیم.

تحقیق و تحلیل بازار

قبل از هر چیزی، باید بازار هدف خود را مشخص کنید.

چه نیازی در بازار وجود دارد که برند شما می‌تواند آن را رفع کند؟

رقبای شما چه کسانی هستند و چگونه برند خود را مدیریت کرده‌اند؟

تحلیل رفتار مشتریان هدف و شناسایی شکاف‌های موجود در بازار، به شما کمک می‌کند که مزیت رقابتی خاصی برای برندتان ایجاد کنید.

ابزارهای مفید:

Google Trends برای تحلیل روندهای بازار

ابزارهای تحلیل رقبا مثل SEMrush

انتخاب نام برند مناسب

انتخاب یک نام مناسب برای برند، یکی از حساس‌ترین مراحل است. نام برند شما باید:

منحصربه‌فرد باشد.

کوتاه و به یادماندنی باشد.

با قوانین ثبت برند سازگار باشد (در ایران، نباید مشابه برندهای ثبت‌شده باشد).

برای اطمینان از اینکه نام انتخابی شما قابل ثبت است، می‌توانید به پایگاه داده‌های مالکیت معنوی یا مشاوران حقوقی مانند سایت شقایق جبارنیا مراجعه کنید.

بررسی حقوقی برند

برای جلوگیری از مشکلات حقوقی در آینده، حتماً مطمئن شوید که:

نام برند شما قبلاً ثبت نشده باشد.

قوانین مربوط به استفاده از علائم تجاری را رعایت کنید (مانند عدم استفاده از نمادهای ملی، مذهبی یا عمومی).

نکته: مراحل قانونی ثبت برند در ایران از طریق اداره ثبت مالکیت معنوی انجام می‌شود. شما باید مدارک لازم مانند کارت ملی، کپی پروانه کسب و اظهارنامه ثبت برند را تهیه کنید.

تعریف ارزش‌ها و مأموریت برند

برند شما باید هویت و مأموریت مشخصی داشته باشد. به عبارت دیگر:

چرا این برند وجود دارد؟

چه ارزشی به مشتریان اضافه می‌کند؟

به‌عنوان مثال، اگر در حوزه محصولات ارگانیک فعالیت می‌کنید، مأموریت برند شما می‌تواند "ترویج سبک زندگی سالم از طریق محصولات طبیعی و باکیفیت" باشد.

طراحی هویت بصری برند

هویت بصری برند شامل تمام عناصری است که مشتریان با آن ارتباط برقرار می‌کنند، از جمله:

لوگو

رنگ‌بندی برند

فونت‌ها و طراحی بسته‌بندی

این موارد باید با پیام و مأموریت برند شما همخوانی داشته باشد. مثلاً اگر برند شما در حوزه کودکان فعالیت می‌کند، از رنگ‌های شاد و فونت‌های دوستانه استفاده کنید.

ایجاد استراتژی بازاریابی

بدون یک برنامه بازاریابی مشخص، برند شما در میان رقبا گم خواهد شد. قبل از ثبت برند ، باید مشخص کنید که چگونه قصد دارید برند خود را معرفی کنید.

از کدام کانال‌های بازاریابی استفاده می‌کنید؟ (دیجیتال مارکتینگ، تبلیغات تلویزیونی، شبکه‌های اجتماعی و غیره)

چه پیام اصلی‌ای می‌خواهید به مخاطبان منتقل کنید؟

قبل از ثبت قانونی برند لازم است از نام برند استعلام بگیرید

یکی از مهمترین کارها در حفظ حقوق مالکیت فکری و اطمینان از تمایز برند از رقبا، است و نقش بسیار مهمی در ارتقای ارزش و شناخت برند دارد. در واقع، برندها می‌توانند روایت‌هایی از هویت، ارزش‌ها و قصه‌های کسب و کارها باشند که مخاطبان را به سمت خود جذب می‌کنند و باعث می‌شوند که آن‌ها به عنوان بخشی از زندگی‌شان در نظر گرفته شوند.

چرا استعلام نام برند اهمیت دارد

تصور کنید که انتخاب کرده اید توسط شخص یا شرکت دیگری قبلاً ثبت شده باشد و شما بدون اطلاع از این موضوع، شروع به سرمایه‌گذاری و بازاریابی برای برند خود کرده‌اید. عدم انجام استعلام‌های لازم می‌تواند منجر به مشکلات حقوقی، جریمه‌های مالی، و در نهایت مجبور به تغییر نام برند شود که تمامی تلاش‌های شما زیر سؤال می‌رود.

روش استعلام نام برند

برای استعلام برند قبل از ثبت، کافی است به سامانه مالکیت معنوی ایران (iripo.ssaa.ir) مراجعه کنید. در این سامانه می‌توانید نام برند خود را جستجو و بررسی کنید که آیا این نام قبلاً توسط شخص یا شرکت دیگری ثبت نشده باشد. در صورتی که برند مشابه یا نزدیکی به برند شما وجود داشته باشد، ممکن است درخواست ثبت برند شما رد شود یا نیاز به تغییر نام و نشان تجاری داشته باشید.

توجه داشته باشید: در قوانین جمهوری اسلامی ایران، برخی از نام‌ها و علائم تجاری قابل ثبت نیستند. به‌عنوان مثال، نام‌هایی که با مقدسات مذهبی، نام‌های سیاسی، الفاظ توهین‌آمیز، یا واژگان عمومی و توصیفی در تضاد باشند، توسط قانون ممنوع شده‌اند و درخواست ثبت این نوع نام‌ها رد خواهد شد.

انواع روش های استعلام نام برند:

استعلام نام برند از طریق سایت اداره مالکیت صنعتی استعلام علامت تجاری از طریق سامانه مالکیت معنوی

بعد از استعلام نام برندتان می‌توانید با خیال راحت برندتان را ثبت قانونی کنید.

ثبت قانونی برند

ثبت برند تضمینی برای محافظت از هویت تجاری شما در برابر رقبا است. فرآیند ثبت برند در ایران شامل مراحل زیر است:

آماده‌سازی مدارک موردنیاز. تکمیل اظهارنامه ثبت برند در سامانه مالکیت معنوی. بررسی اولیه و پرداخت هزینه ثبت. چاپ آگهی در روزنامه رسمی. دریافت گواهی ثبت برند.

مشورت با متخصصین حقوقی

اگر با قوانین و فرآیند ثبت برند آشنایی کافی ندارید، بهتر است از وکلای متخصص مشاوره بگیرید. این کار به شما کمک می‌کند که از بروز اشتباهات پرهزینه جلوگیری کنید.موسسه خدمات ثبتی شقایق جبارنیا می‌تواند مشاوره تخصصی در این زمینه ارائه دهد.

تدوین استراتژی رشد و توسعه برند

بعد از ثبت برند، باید برنامه‌ای واضح و جامع برای گسترش آن تدوین کنید. این برنامه باید شامل راه هایی برای ورود به بازارهای جدید، افزایش سهم بازار و ایجاد تمایز از رقبا باشد. یکی از جنبه‌های مهم این استراتژی، بررسی پتانسیل تنوع در محصولات یا خدمات است. آیا امکان گسترش دامنه محصولات شما وجود دارد؟ به‌عنوان مثال، می‌توانید محصولات جدیدی را با استفاده از همان اصول برندینگ عرضه کنید یا خدمات جانبی به مشتریان ارائه دهید. همچنین، توسعه برند در مناطق جغرافیایی جدید یا حتی بازارهای بین‌المللی، می‌تواند یکی دیگر از اهداف استراتژیک باشد. این گام‌ها به شما کمک می‌کند که برندتان را در مسیر رشد پایدار قرار دهید و از موقعیت‌های جدید بهره‌برداری کنید.

نتیجه‌گیری

ثبت برند تنها یک مرحله در مسیر برندسازی است، اما پایه و اساس موفقیت کسب و کار شما را تشکیل می‌دهد. اگر تمامی مراحل ذکرشده را با دقت انجام دهید، می‌توانید برندی بسازید که نه‌تنها در بازار داخلی، بلکه در بازارهای بین‌المللی هم شناخته شود. فراموش نکنید که مشورت با متخصصان حقوقی و تحقیق دقیق، کلید اصلی در این مسیر است. برای اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره، می‌توانید به سایت شقایق جبارنیا مراجعه کنید.

