یکی از مدیران مجموعه "پایون" در گفتگو با ایلنا:
محدودیتهای ارزی، صنعت چوب کشور را با چالش مواجه کرده است
مدیر شرکت پایون با اشاره به دو دهه فعالیت این مجموعه در حوزه تأمین ماشینآلات صنایع چوب گفت: پایون با ارائه بیش از ۸۰ نوع دستگاه صنعتی و ایجاد شبکه خدمات پس از فروش در سراسر کشور، نقش مهمی در توسعه این صنعت ایفاء میکند، اما نبود ثبات ارزی و سختگیریهای وارداتی، سرعت رشد را کاهش داده است.
محمدرضا الهیان، از مدیران مجموعه پایون در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه هشتمین نمایشگاه تخصصی بینالمللی ماشینآلات و صنایع چوب در شهر آفتاب اظهار کرد: شرکت پایون نزدیک به دو دهه است که در عرصه تأمین ماشینآلات صنایع چوب فعالیت میکند و به عنوان یکی از بزرگترین تأمینکنندگان تجهیزات این حوزه در کشور شناخته میشود.
وی افزود: ما در این مجموعه تنوع بسیار بالایی از محصولات مرتبط با صنایع چوب را بهصورت وارداتی تأمین کردهایم تا صنعتگران داخلی بتوانند با استفاده از فناوریهای جدید، تولیدات خود را با سرعت، دقت و کیفیت بالاتر به بازار عرضه کنند.
عرضه بیش از ۸۰ نوع دستگاه در حوزه صنایع چوب
الهیان با بیان اینکه شرکت پایون در حال حاضر بیش از ۸۰ نوع ماشینآلات صنایع چوب را عرضه میکند، بیان کرد: این تجهیزات شامل انواع دستگاههای برش پنل، ماشینآلات صفحه، سیانسیها، پنلبرها، دورکنها و لبهچسبانهاست که متناسب با نیاز کارگاهها و کارخانههای مختلف طراحی شدهاند.
وی در تشریح ویژگیهای شاخص محصولات پایون اظهار کرد: یکی از نقاط تمایز شرکت، تمرکز جدی بر خدمات پس از فروش است. امروز در بازار ماشینآلات صنعتی، خدمات و پشتیبانی پس از فروش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و ما در این زمینه، بزرگترین بانک قطعات یدکی ماشینآلات صنایع چوب را در اختیار داریم.
الهیان افزود: شرکت پایون شبکهای از کارشناسان فنی متخصص را در سراسر کشور آموزش داده و مستقر کرده است. در هر استان، نیروهای بومی برای نصب، راهاندازی و سرویس دورهای دستگاهها حضور دارند تا صنعتگران در کوتاهترین زمان ممکن خدمات فنی دریافت کنند. این مسئله یکی از مزیتهای رقابتی مهم شرکت پایون در مقایسه با سایر فعالان بازار محسوب میشود.
درخواست تسهیل در فرآیندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز
مدیر شرکت پایون با اشاره به چالشهای موجود در مسیر فعالیت شرکتهای بازرگانی و صنعتی گفت: متأسفانه در سالهای اخیر، محدودیتهای متعددی در زمینه ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات ماشینآلات خارجی اعمال شده است. این موضوع نه تنها فعالیت شرکتهای ما بلکه کل صنعت چوب کشور را با مشکل مواجه کرده است.
وی ادامه داد: ما همواره از مسئولان و نهادهای مرتبط از جمله وزارت صمت و اتاق بازرگانی درخواست کردهایم که فرآیندهای کاری در این حوزه تسهیل شود. گرچه تلاشهایی برای رفع موانع صورت گرفته؛ اما همچنان فعالان این صنعت با مشکلاتی مانند تأخیر در تخصیص ارز و سختگیریهای اداری روبهرو هستند.
الهیان تصریح کرد: وقتی فرآیند ثبت سفارش یا تخصیص ارز طولانی میشود، قیمت تمامشده دستگاهها افزایش مییابد و این موضوع در نهایت به ضرر تولیدکننده و مصرفکننده داخلی تمام میشود.
صادرات ۲۰۰ میلیون دلاری مصنوعات چوبی در برابر واردات ۵۰ میلیون دلاری ماشینآلات
وی افزود: صنعت چوب ایران ظرفیت بالایی برای رشد دارد. در سال گذشته کمتر از ۵۰ میلیون دلار واردات ماشینآلات این صنعت انجام شده، در حالی که بیش از ۲۰۰ میلیون دلار صادرات مصنوعات چوبی داشتهایم. این آمار نشان میدهد که حمایت از ورود فناوریهای روز دنیا میتواند به افزایش بهرهوری و کاهش قیمت تمامشده کمک کند.
الهیان در پایان عنوان کرد: اگر مسیر واردات و تأمین ماشینآلات تسهیل شود، میتوانیم محصولات چوبی باکیفیتتر و ارزانتر به بازار عرضه کنیم و این موضوع در نهایت به نفع مصرفکننده نهایی و رشد اشتغال در کشور خواهد بود.