ثبات اقتصادی و حمایت بانکی حلقه مفقوده رشد صنعت چوب ایران است

هادی تاجیک، مدیرعامل شرکت نوین سرویس و عضو هیأت ‌مدیره گروه صنعتی نوین چوب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه هشتمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی ماشین‌آلات و صنایع چوب در شهر آفتاب اظهار کرد: مجموعه نوین چوب بیش از ۲۰ سال است که در زنجیره ارزش صنعت چوب از مرحله مواد اولیه تا ماشین‌آلات های‌تک و سنتی، فعال است.

وی افزود: در این مجموعه طیف وسیعی از ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت چوب از جمله دستگاه‌های نجاری، ماشین‌های صفحه‌ای، تجهیزات تولید کابینت و درب در گریدهای مختلف عرضه می‌شود. همچنین در دو سال اخیر وارد حوزه محصولات فینیشی (Finishing) یا تجهیزات رنگ‌کاری شده‌ایم و اکنون محصولات مرتبط با رنگ‌آمیزی انواع قطعات چوبی را طراحی، مهندسی و تولید می‌کنیم.

دو دهه تجربه و تکیه بر دانش فنی روز دنیا

تاجیک با بیان اینکه تجربه دو دهه فعالیت مستمر در این صنعت پشتوانه اصلی نوین سرویس است، گفت: ارتباط گسترده ما با برندهای معتبر جهانی در کشورهایی چون چین، آلمان و ایتالیا موجب شده تا همواره با فناوری روز دنیا در تماس باشیم. این ارتباط سبب شده محصولات و برندهایی را انتخاب کنیم که از نظر کیفیت و خدمات پس از فروش در سطح بین‌المللی قرار دارند.

وی ادامه داد: شبکه نمایندگی‌های گسترده در سراسر کشور، تیم فنی آموزش‌دیده و متخصصان خبره، از مزیت‌های رقابتی ما محسوب می‌شوند. در صنعت چوب امروز، خدمات پس از فروش یکی از کلیدی‌ترین عوامل انتخاب مشتری است. در مجموعه خود تیم سرویس منسجم و باانگیزه‌ای داریم که هر خرید مشتری را با تضمین خدمات و گارانتی واقعی همراه می‌سازد.

تاجیک افزود: این ساختار موجب شده حتی در شرایط رکود بازار، مشتریان وفادار خود را حفظ کنیم. در کشورهایی چون عراق، افغانستان، عمان و بخش‌هایی از ترکیه نیز حضور داریم و مشتریان خارجی نیز به دلیل همین کیفیت و خدمات، ترجیح می‌دهند با شرکت‌های ایرانی کار کنند.

چالش‌های تأمین مالی و سیاست‌های نادرست ارزی

مدیرعامل نویس سرویس با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر فعالیت شرکت‌های خصوصی اظهار کرد: مهم‌ترین معضل امروز، عدم قطعیت اقتصادی است. در واقع هیچ ثباتی در بازار ارز، سیاست‌های گمرکی و تخصیص ارز وجود ندارد. این وضعیت برنامه‌ریزی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان بسیار دشوار کرده است.

وی افزود: به‌عنوان فردی که سال‌ها در حوزه بازاریابی صنعتی نیز تدریس کرده‌ام، معتقدم مشکل اساسی شرکت‌های خصوصی در ایران، تأمین مالی و نبود تسهیلات بانکی مؤثر است. ما اعتبار و شهرت لازم را در بازارهای خارجی داریم، اما تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی دست ما را بسته است. وقتی تخصیص ارز با تأخیر یا سختگیری انجام می‌شود، هزینه تمام‌شده کالا بالا می‌رود و ناچار می‌شویم محصول را با قیمت بالاتری عرضه کنیم؛ در حالی که قدرت خرید مشتریان کاهش یافته است.

تاجیک با انتقاد از سختگیری‌های وزارت صمت در سه تا چهار سال اخیر گفت: این فشارها به‌جای کنترل بازار، موجب عقب‌ماندگی صنایع داخلی از رقبا شده است. در حال حاضر واردات ماشین‌آلات باکیفیت و مدرن با موانع متعدد اداری مواجه است. وزارتخانه باید بین شرکت‌های تخصصی بازرگانی و تولیدکنندگانی که صرفاً مصرف‌کننده‌اند تفاوت قائل شود.

وی تصریح کرد: متأسفانه برخی تصمیم‌های غیرکارشناسی مانند سپردن واردات دستگاه‌ها به افراد یا شرکت‌هایی که صلاحیت فنی ندارند، موجب هدررفت منابع و کاهش کیفیت خدمات در کشور شده است. در حالی که شرکت‌های با سابقه‌ای مانند ما نیرو تربیت کرده‌اند، هزینه داده‌اند و می‌توانند دستگاه‌ها را نصب، راه‌اندازی و سرویس کنند، اما به‌دلیل مقررات دست‌وپاگیر از مسیر فعالیت بازمانده‌اند.

حمایت از فعالان بخش خصوصی، راه نجات صنعت چوب

تاجیک در پایان تأکید کرد: اگر سیاست‌گذاران بخواهند واقعاً به رونق صنعت چوب و ماشین‌آلات کمک کنند، باید با نگاه ۳۶۰ درجه به مسائل بنگرند و از فعالان باسابقه بخش خصوصی حمایت کنند.

وی گفت: وقتی واردکننده بتواند ماشین‌آلات باکیفیت وارد کند، در نهایت کیفیت محصول نهایی نیز بالا می‌رود. همان‌طور که در صنعت نساجی و پوشاک کشورهای منطقه مانند ترکیه، به‌روزرسانی مداوم تجهیزات باعث جهش کیفیت و صادرات شده است، در ایران هم با حمایت واقعی از تولید و تجارت می‌توان همین مسیر را طی کرد.

