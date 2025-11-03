دکتر میلاد احتیاط، کارآفرین و نخبه حوزه آموزش مطرح کرد؛
آموزش اگر منجر به توانمندی اقتصادی نشود، ناقص است
احتیاط با اشاره به چالشهای سیستم آموزشی گفت: «کمبود زیرساخت برای ورود فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی و یادگیری دیجیتال و نبود مسیر رشد حرفهای و جایگاه واقعی برای معلمان متخصص فناوری و نوآوری، از بزرگترین موانع صنعت آموزش کشور است. اگر مسیر روشن و حمایتی برای معلمان توانمند فراهم شود، موج نوآوری از مدارس آغاز خواهد شد.»
به گزارش ایلنا، با وجود تلاشهای گسترده در حوزه آموزش، نظام آموزشی کشورمان همچنان با چالشهای عمیق و ساختاری روبهرو است. همزمان فرصتهای بینظیری در زمینه تحول دیجیتال، نوآوری آموزشی و اصلاح محتوای درسی فراهم شده که میتواند مسیر آموزش را دگرگون کند.
دکتر میلاد احتیاط، نخبه حوزه آموزش و بنیانگذار آکادمی بینالمللی سما آریانیک، تلاش کرده با اجرای سیستم نوین آموزشی، مرزهای سنتی آموزش را بشکند و افقی تازه در این حوزه ایجاد کند.
او معتقد است کودکان ایران استعداد و هوش بالایی دارند و اگر ابزار آموزش درست در اختیارشان قرار گیرد، میتوانند به جای مصرفکننده فناوری، خالق و طراح آینده هوشمند جهان باشند.
معلم، نقطه آغاز نوآوری در مدارس
او تأکید کرد: «سیستم آموزشی کشور باید به سمت تجربهمحور بودن حرکت کند. هوش مصنوعی، پلتفرمهای یادگیری دیجیتال و آموزش مهارتهای قرن ۲۱ از جمله حل مسئله، همکاری، خلاقیت و سواد فناوری باید وارد قلب آموزش شوند. معلم باید راهنما، دانشآموز پژوهشگر و مدرسه محیطی برای تجربه و خلق ایده باشد.»
بازسازی محتوای درسی و تجربه عملی
دکتر احتیاط بیان کرد: «نمیتوان با روشهای قرن بیستم، کودکانی را تربیت کرد که قرار است در قرن بیستویکم زندگی کنند. محتواهای درسی باید بهروز شوند، معلمان مجهز به ابزارهای دیجیتال باشند و دانشآموزان فرصت تجربه، اشتباه و خلاقیت داشته باشند. مفاهیمی مانند کارآفرینی، هوش مصنوعی و پروژهمحوری باید از پایه اول وارد مدارس شود.»
او افزود: «در سما آریانیک تلاش کردهایم آموزش را به موتور محرک کارآفرینی نسل جدید تبدیل کنیم، جایی که دانشآموزان مسیر خلق محصول یا خدمت از ایده تا اجرا را تجربه میکنند.»
دستاوردهای آکادمی سما آریانیک
از جمله دستاوردهای مهم این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• طراحی اولین بازی رومیزی ایران با هدف آموزش مفاهیم الگوریتم و برنامهنویسی بدون نیاز به رایانه.
• بومیسازی و طراحی پلتفرم آموزش فناوری و تکنولوژیهای نوین مبتنی بر هوش مصنوعی.
• ایجاد اشتغال مستقیم برای ۴۵ متخصص و غیرمستقیم برای بیش از ۱۲۰ نفر.
• آموزش دانشآموزانی از کشورهای مختلف، از جمله انگلستان، آلمان، اتریش، عمان، کویت، امارات و کانادا.
• برنامه برای تبدیل سما آریانیک به نخستین برند ایرانی آموزش فناوری در خاورمیانه تا سال ۱۴۰۶.
میلاد احتیاط خاطرنشان کرد در حال حاضر سماآریانیک بزرگترین مرکز آموزش تکنولوژی ، هوش مصنوعی و برنامه نویسی به کودکان و نوجوانان ایرانیست.
آموزش متصل به اقتصاد واقعی
او هدف اصلی مجموعه را اتصال آموزش به بازار واقعی فناوری و کار دانست:
« ما معتقدیم آموزش اگر به توانمندی اقتصادی منجر نشود، ناقص است. دورهها و محتوای ما به گونهای طراحی شدهاند که دانشآموزان از سنین پایین با مفاهیم تولید محصول دیجیتال، عرضه خدمات آنلاین و مدلهای کسبوکار نوآورانه آشنا شوند. آموزش از حالت تئوریک خارج شده و به مسیر واقعی شغلی متصل میشود.»
احتیاط ادامه داد: «همچنین ایجاد فرصت یادگیری برابر برای تمام کودکان ایران، بدون توجه به موقعیت جغرافیایی یا وضعیت مالی خانواده، از اهداف اصلی ماست. استعداد در سراسر ایران توزیع شده، اما فرصت یادگیری هنوز عادلانه نیست. با طراحی مدلهای آموزش غیرحضوری، محتوای آنلاین بومیسازیشده و حمایت از دانشآموزان مناطق کمبرخوردار، تلاش کردهایم آموزش باکیفیت برای همه در دسترس باشد.»
چشمانداز آینده
به گفته دکتر احتیاط، هدف آکادمی سما آریانیک تربیت نسلی است که بتواند در عرصه فناوری، نوآوری و کارآفرینی فعال شود و نقشی مؤثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد:
«هیچ کودکی نباید به دلیل محل زندگی یا وضعیت اقتصادی خانواده از دنیای فناوری و آینده محروم بماند. ما به آیندهای باور داریم که در آن آموزش مدرن و فرصت برابر، موتور پیشرفت ایران باشد.»