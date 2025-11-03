نحوه پیگیری کنسلی بلیط از انواع پلتفرم های آنلاین

گاهی پیش می آید که برنامه سفر درست در لحظه آخر تغییر می کند. ممکن است قرار کاری لغو شود، وضعیت هوا نامساعد باشد یا به هر دلیلی دیگر تصمیم بگیریم سفر را عقب بیندازیم. در این شرایط، اولین سوال این است که چطور باید بلیط را کنسل کنیم و هزینه پرداخت شده را پس بگیریم.

با گسترش پلتفرم های خرید بلیط، انجام این کار ساده تر شده است. حالا بیشتر سامانه های فروش بلیط امکان ثبت و پیگیری درخواست کنسلی را به صورت آنلاین فراهم کرده اند. با این حال، هر پلتفرم قوانین و مراحل مخصوص به خودش را دارد و گاهی همین تفاوت ها باعث سردرگمی می شود.

در این مطلب قرار است توضیح دهیم که چطور می توانید درخواست کنسلی خود را در سایت های مختلف ثبت و پیگیری کنید تا بدون نگرانی، مبلغ بلیطتان را به صورت کامل یا جزئی دریافت کنید.

آشنایی با مفهوم استرداد و قوانین کنسلی

پیش از آن که سراغ مراحل کنسلی در سایت ها برویم، بهتر است کمی با مفهوم استرداد آشنا شویم. وقتی بلیط خود را لغو می کنید، در واقع درخواست استرداد وجه می دهید. یعنی شرکت صادرکننده بلیط، هزینه پرداخت شده را بر اساس قوانین خودش، به صورت کامل یا با کسر جریمه به شما باز می گرداند.

قوانین کنسلی در هر نوع بلیط و هر پلتفرم متفاوت است. مثلاً در بلیط های سیستمی معمولاً امکان استرداد تا چند ساعت قبل از حرکت وجود دارد، اما بلیط های چارتری اغلب غیرقابل استرداد هستند. همچنین هر شرکت یا سامانه ممکن است درصد مشخصی از مبلغ را به عنوان جریمه کسر کند.

عامل مهم دیگر، زمان ثبت درخواست کنسلی است. هرچه به زمان حرکت نزدیک تر باشید، جریمه بیشتری از مبلغ کسر می شود. در مقابل، اگر خیلی زودتر کنسل کنید، احتمال بازگشت بیشتر وجه وجود دارد.

در کنار این موارد، بعضی پلتفرم ها خدمات ویژه ای مثل «استرداد بدون جریمه» ارائه می دهند تا اگر سفر شما ناگهانی لغو شد، بتوانید بدون ضرر مالی بلیط را با خیال راحت کنسل کنید.

نحوه پیگیری کنسلی در پلتفرم های مختلف

هر سامانه فروش بلیط روش خاص خودش را برای ثبت و پیگیری کنسلی دارد. در این بخش، مراحل کنسلی در پنج پلتفرم پرکاربرد را مرور می کنیم تا بتوانید با خیال راحت از هرکدام که خرید کرده اید، وجه بلیط خود را پیگیری کنید.

۱. اسنپ تریپ

در اسنپ تریپ می توانید همه چیز را از داخل حساب کاربری تان انجام دهید. کافی است وارد سایت یا اپلیکیشن شوید و از منوی بالای صفحه گزینه «رزروهای من» را انتخاب کنید. سپس بلیط مورد نظر را باز کرده و گزینه «درخواست کنسلی» را بزنید. مثلا بلیط تهران مشهد و پس از ثبت درخواست، سیستم به صورت خودکار مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نمایش می دهد. اگر شرایط استرداد برقرار باشد (مثلاً بلیط چارتر نباشد)، وجه پس از تأیید به همان کارت بانکی شما بازگردانده می شود. وضعیت درخواست را هم می توانید از همان بخش پیگیری کنید.

۲. علی بابا

در سامانه علی بابا مراحل کنسلی ساده و شفاف است. بعد از ورود به حساب کاربری، به قسمت «سفارش ها و استردادها» بروید. بلیط دلخواه را پیدا کرده و گزینه «درخواست استرداد» را انتخاب کنید. اگر بلیط شما مشمول طرح «استرداد بدون جریمه» باشد، وجه کامل بدون کسری برگردانده می شود. در بقیه موارد، درصد جریمه طبق قوانین ایرلاین یا شرکت حمل و نقل از مبلغ کم شده و مابقی طی چند روز کاری به کارت بانکی تان واریز می شود. همچنین وضعیت درخواست از طریق پنل کاربری قابل پیگیری است.

۳. فلایتیو

در فلایتیو، روند کنسلی بلیط از بخش «سفرهای من» انجام می شود. بعد از ورود به حساب کاربری، بلیطی را که می خواهید لغو کنید انتخاب و گزینه «استرداد بلیط» را ثبت کنید.فرض کنید بلیط مشهد تهران را برای هواپیما خریداری کرده اید و باید همان مورد را انتخاب کنید. سامانه مبلغ دقیق جریمه را نمایش می دهد و در صورت تایید، درخواست به واحد پشتیبانی ارسال می شود. بازگشت وجه ممکن است کمی زمان بر باشد و معمولاً بین ۱۵ تا ۳۰ روز کاری طول می کشد. برای پیگیری سریع تر می توانید از طریق پشتیبانی تلفنی یا چت آنلاین با فلایتیو تماس بگیرید.

۴. مستربلیط

در سایت مستربلیط هم فرآیند کنسلی بسیار ساده است. پس از ورود به حساب کاربری، بخش «پیگیری و کنسلی بلیط» را باز کنید. بلیط مورد نظر را انتخاب کرده و گزینه «کنسل کردن» را بزنید. سیستم میزان جریمه را محاسبه کرده و پس از تایید شما، درخواست ثبت می شود. وجه باقی مانده معمولاً به دو صورت بازمی گردد: یا به کارت بانکی خریدار واریز می شود، یا به عنوان «اعتبار» در حساب کاربری باقی می ماند تا برای خرید بعدی استفاده شود.

نکات مهم در زمان کنسلی

قبل از ثبت درخواست کنسلی، چند نکته ساده را به خاطر بسپارید:

قوانین کنسلی را بخوانید. هر پلتفرم و نوع بلیط شرایط خاص خودش را دارد.

هر پلتفرم و نوع بلیط شرایط خاص خودش را دارد. زودتر اقدام کنید. هرچه به زمان حرکت نزدیک تر باشید، جریمه بیشتر می شود.

هرچه به زمان حرکت نزدیک تر باشید، جریمه بیشتر می شود. از مسیر رسمی درخواست دهید. فقط از طریق حساب کاربری یا اپلیکیشن اقدام کنید.

فقط از طریق حساب کاربری یا اپلیکیشن اقدام کنید. زمان بازگشت وجه را در نظر بگیرید. ممکن است چند روز کاری طول بکشد.

ممکن است چند روز کاری طول بکشد. در صورت تاخیر، با پشتیبانی تماس بگیرید. بیشتر سامانه ها پاسخگو هستند و مشکل را سریع تر حل می کنند.

جمع بندی

کنسلی بلیط دیگر مثل گذشته کار سختی نیست. بیشتر سامانه های فروش آنلاین این امکان را فراهم کرده اند تا بتوانید تنها با چند کلیک، درخواست خود را ثبت و وضعیت آن را پیگیری کنید. کافی است قوانین کنسلی را پیش از خرید بخوانید و در صورت نیاز، از مسیر رسمی همان پلتفرم اقدام کنید. اگر هم مبلغ با تاخیر به حسابتان برگشت، پشتیبانی همیشه بهترین راه ارتباط است. با رعایت این نکات، فرآیند استرداد وجه برای شما ساده، مطمئن و بدون دردسر خواهد بود.

پایان رپرتاژ آگهی