بررسی تمام هزینه ‌های سفر به دبی!

اگر تا کنون به دبی سفر نکرده باشید، احتمالا از دور و بر خود شنیده اید که: دبی بسیار گران است! این حرف حقیقت دارد اما روش هایی وجود دارد که شما بتوانید هزینه های سفر به دبی را کنترل کنید. سبک سفر شما هم بسیار مهم است: دبی شهری منعطف است که می ‌تواند هم برای یک مسافر اقتصادی و هم برای یک گردشگر علاقه‌مند به تجربه‌ های لوکس، مناسب باشد.

در این راهنمای جامع، تمام هزینه ‌های سفر به دبی را از لحظه خرید بلیط تهران دبی تا هزینه ‌های روزمره در شهر، به تفصیل بررسی می ‌کنیم.

هزینه ‌های ضروری پیش از سفر (بلیط، ویزا، اقامت)

این سه مورد، اصلی ‌ترین بخش بودجه شما را تشکیل می ‌دهند و باید پیش از حرکت برای آن‌ ها برنامه ‌ریزی کنید. بلیط، هزینه های روزمره و تفریحات.

هزینه بلیط هواپیما

بلیط تهران دبی اولین و بزرگ‌ ترین هزینه سفر شماست و قیمت آن به شدت متغیر است اما تنوع آن در اسنپ تریپ در انتخاب شما کمک کننده است:

عامل تأثیرگذار سفر اقتصادی سفر لوکس بازه قیمت تقریبی (برای یک نفر) زمان سفر فصول کم‌ گردشگر (تابستان به دلیل گرمای شدید) فصول اوج (پاییز و زمستان) از ۵ تا ۱۰ میلیون تومان نوع پرواز ایرلاین ‌های ایرانی یا پروازهای چارتری (مانند ایر عربیا) ایرلاین ‌های معتبر خارجی (مانند امارات) و کلاس پروازی بیزینس از ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان به بالا رزرو خرید زودهنگام بلیط و انتخاب پروازهای با ساعت غیر پیک خرید لحظه آخری (در فصل اوج) یا رزرو پروازهای با کیفیت ۲۰ به بالا

ترفند کاهش هزینه بلیط

چهارشنبه ‌ها اغلب ارزان ‌ترین روزها برای خرید بلیط تهران دبی هستند. همچنین، سفر در فصل تابستان (خرداد تا مهر) به دلیل کاهش تقاضا و گرمای هوا، با ارزان ‌ترین قیمت ‌ها همراه است. اسنپ تریپ در هر فصلی برای دبی پرواز دارد و به شما پیشنهادات خوبی ارائه می دهد.

هزینه ویزای توریستی دبی

برای ورود به امارات، اخذ ویزای توریستی ضروری است. هزینه‌ ها ثابت بوده و بسته به مدت اقامت شما (۱۵ روزه، ۳۰ روزه و ...) متفاوت است. این هزینه توسط آژانس ‌های مسافرتی دریافت می ‌شود.

هزینه ویزای عادی: بسته به نوع ویزا، معمولا بخشی ثابت از هزینه ‌های سفر است.

هزینه ویزای فوری: در صورت نیاز به صدور سریع، هزینه بیشتری باید پرداخت شود.

هزینه اقامت و هتل

دبی هتل ‌هایی برای هر بودجه و سلیقه‌ای دارد:

اقامت اقتصادی (هاستل یا هتل‌های ۲ و ۳ ستاره): در مناطق دیره یا بر دبی واقع شده ‌اند. هزینه هر شب اقامت از ۱۵۰ تا ۴۰۰ درهم متغیر است.

اقامت میان ‌رده (هتل‌ های ۴ ستاره یا آپارتمان‌ های مبله): هزینه هر شب اقامت از ۴۰۰ تا ۷۰۰ درهم.

اقامت لوکس (هتل‌ های ۵ ستاره، ساحلی یا ریزورت‌ های UALL): هزینه هر شب اقامت می ‌تواند از ۷۰۰ درهم تا چندین هزار درهم متغیر باشد.

هزینه غذا و خوراک

تنوع رستوران ‌ها در دبی بسیار بالاست:

نوع غذاخوری میانگین هزینه هر وعده (درهم) توضیحات فست‌ فود (مک‌دونالد/مشابه) ۳۰ تا ۴۰ درهم گزینه‌ ای سریع و نسبتا اقتصادی. رستوران‌ های محلی/فودکورت ‌ها ۴۰ تا ۶۰ درهم برای یک وعده غذای معمولی (شاورما، پیتزا یا غذاهای هندی). رستوران‌ های میان ‌رده ۸۰ تا ۱۵۰ درهم یک شام مناسب با سرویس کامل. رستوران ‌های لوکس ۲۰۰ درهم به بالا شامل رستوران‌ های با منظره خاص، بین‌المللی یا لوکس.

صرفه ‌جویی در غذا

خرید مواد غذایی از سوپرمارکت‌ ها و پخت و پز در محل اقامت (اگر آپارتمان مبله دارید) بسیار اقتصادی ‌تر است. همچنین، استفاده از منوهای "Lunch Deal" در رستوران‌ ها، هزینه وعده ناهار را تا نصف کاهش می‌ دهد.

هزینه حمل‌ونقل عمومی

سیستم حمل‌ونقل عمومی دبی (مترو، اتوبوس و تراموا) بسیار مدرن و مقرون به صرفه است:

کارت نول (Nol Card): ابزاری ضروری برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی.

هزینه هر سفر مترو/اتوبوس: بسته به مسافت، از ۳ تا ۱۵ درهم متغیر است.

تاکسی: استفاده از تاکسی گران‌ تر است. هزینه ورودی تاکسی از ۵ تا ۱۲ درهم شروع می‌ شود و برای یک مسیر متوسط داخل شهری ممکن است ۳۰ تا ۶۰ درهم هزینه شود.

توصیه: اگر هتل شما نزدیک ایستگاه مترو است، از مترو برای جا به جایی بین مناطق اصلی استفاده کنید تا هزینه ‌های حمل و نقل به شدت کاهش یابد.

هزینه‌ های تفریحات و جاذبه‌ های دبی

تفریحات در دبی می ‌تواند بیشترین تأثیر را بر بودجه شما بگذارد، اما گزینه ‌های رایگان نیز وجود دارند:

جاذبه/تفریح بازه هزینه تقریبی (درهم) نوع هزینه برج خلیفه (سکوی مشاهده) ۱۵۰ تا ۵۰۰ درهم هزینه ورودی (بسته به زمان و نوع بلیط) سافاری کویر ۱۵۰ تا ۳۵۰ درهم شامل ترانسفر، شام و فعالیت‌ ها (بسته به پکیج) پارک‌ های آبی (وایلد وادی/آتلانتیس) ۲۵۰ تا ۴۰۰ درهم هزینه ورودی یک روزه آکواریوم دبی مال ۱۲۰ تا ۲۰۰ درهم هزینه ورودی (بسته به پکیج) بازدید از دبی مال و آب‌نمای موزیکال رایگان تماشای آب‌نما و فضای عمومی مراکز خرید قدم زدن در دبی مارینا و سواحل عمومی رایگان لذت بردن از فضای عمومی و منظره شهر بازارهای سنتی دیره (اسپایس سوق) رایگان بازدید (خرید سوغاتی به هزینه شخصی)

جمع‌ بندی نهایی و بودجه ‌بندی سفر

هزینه کلی سفر شما به دبی، به طول مدت اقامت و سبک زندگی شما در طول سفر بستگی دارد.

سفر اقتصادی (۳ شب و ۴ روز)

با انتخاب هتل‌ های ارزان دیره، استفاده از مترو و خوردن غذاهای فودکورتی، یک سفر ۳ شب و ۴ روزه می‌ تواند با احتساب هزینه بلیط تهران دبی و ویزا، در بازه ۲۵ تا ۴۰ میلیون تومان (بسته به قیمت بلیط پرواز) انجام شود. خرید بلیط از اسنپ تریپ می تواند در کاهش هزینه ها موثر باشد.

سفر لوکس و متوسط (۴ شب و ۵ روز)

با انتخاب هتل ‌های ۴ ستاره خوب، استفاده متوسط از تاکسی و تفریحات گران ‌تر (مانند برج خلیفه و یک پارک آبی)، هزینه سفر به ازای هر نفر احتمالا در بازه ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومان یا بالاتر خواهد بود.

در پایان خوب است بدانید برای یافتن بهترین قیمت ‌ها و کاهش هزینه‌ های سفر، برنامه‌ ریزی زودهنگام و مقایسه قیمت‌ های بلیط تهران دبی و رزرو هتل در فصل کم ‌سفر (مانند تابستان)، دروازه ی یک سفر موفق و به‌ صرفه به دبی است.

