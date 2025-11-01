چرا باید اونس جهانی نقره را به همراه قیمت بازار چک کنید؟

در اغلب مواقع، افرادی که می‌خواهند برای خرید شمش نقره اقدام کنند، سراغ قیمت بازار داخلی می‌روند. کمتر کسی به این نکته فکر می‌کند که اصل قیمت نقره در جهان از کجا می‌آید. در حقیقت قیمت شمش نقره در ایران، از اونس جهانی نقره نشات گرفته است. تا زمانی که نتوانید تحلیل درستی از نمودارهای قیمت جهانی نقره داشته باشید، تمامی تصمیم‌های خرید شما احساسی و پر از خطا خواهد بود. در ادامه این شاخص و دلیل اهمیت آن را بررسی خواهیم کرد.

اونس جهانی نقره یعنی چه و چرا مهم است؟

اونس (Ounce) یک واحد اندازه‌گیری بین‌المللی است که برای طلا و نقره استفاده می‌شود. هر اونس حدود ۳۱.۱ گرم نقره خالص است. در بازارهای جهانی همانند COMEX یا London Bullion Market، قیمت نقره به ازای هر اونس تعیین می‌شود و براساس عرضه و تقاضا به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند.

هنگامی که قیمت اونس جهانی نقره بالا برود، نشان می‌دهد تقاضای نقره در جهان زیاد شده و یا عرضه کاهش یافته است. این افزایش به بازار داخلی هم منتقل می‌شود. چنانچه اونس جهانی در حال رشد بوده ولی قیمت نقره در بازار ایران هنوز تکان نخورده، یعنی فرصت خرید وجود دارد. برعکس، اگر شاخص اونس جهانی افت کند اما بازار داخلی نرخ بالایی را نشان دهد، یعنی قیمت داخلی شمش نقره بیش‌ازحد گران است و با قیمت جهانی همخوانی ندارد.

چرا نباید فقط به قیمت بازار نقره نگاه کرد؟

خوب است بدانید قیمت شمش نقره در بازار ایران ترکیبی از چند عامل:

نرخ اونس جهانی نقره

نرخ دلار آزاد

کارمزد ها و سود فروشنده

ها و سود فروشنده هزینه‌های ساخت (در مصنوعات)

و گاهی هیجان و شایعه

است؛ یعنی احتمال دارد در ظاهر قیمت شمش نقره بالا رفته باشد اما این افزایش قیمت به دلیل رشد واقعی نقره، صورت نگرفته و به خاطر جهش دلار یا جو روانی بازار باشد. در چنین مواقعی اگر بدون بررسی اونس جهانی، برای خرید شمش نقره اقدام نمایید، در واقع نقره را بیشتر از ارزش واقعی خریداری می‌کنید.

مزایای چک کردن اونس جهانی نقره قبل از خرید

چنانچه قبل از خرید شمش نقره، قیمت اونس جهانی نقره را چک کنید، خرید مطمئن‌تری خواهید داشت. در ادامه برخی از مزایای این اقدام را بررسی می‌کنیم.

درک ارزش واقعی نقره: هنگامی که اونس جهانی نقره را بررسی می‌کنید، متوجه می‌شوید نقره در دنیا در حال رشد است یا فقط در بازار داخلی قیمت زیادی دارد. برای مثال چنانچه اونس جهانی ثابت مانده ولی دلار بالا رفته است، رشد قیمت داخلی فقط به خاطر تغییر قیمت ارز بوده و ارزش خود نقره افزایش پیدا نکرده است. جلوگیری از خرید احساسی: بسیاری از خریداران با شنیدن جمله‌هایی مانند قیمت نقره در حال افزایش است! برای خرید نقره اقدام می‌کنند. زمانی که قیمت اونس جهانی را چک کنید، متوجه می‌شوید رشد داخلی منطقی نبوده و جلوی تصمیم هیجانی گرفته می‌شود. در واقع با بررسی اونس جهانی، متوجه خواهید شد که نقره در فاز صعودی قرار گرفته یا فقط بازار داخلی داغ شده است. انتخاب زمان مناسب برای خرید یا فروش: اونس جهانی نقره طبق الگوهای قابل تحلیل حرکت می‌کند. با نگاه به نمودارهای تریدینگ ویو (TradingView) می‌توانید روندها را مشاهده کنید. با این اقدام متوجه می‌شوید آیا نقره در محدوده حمایتی است (فرصت خرید) یا در مقاومت قیمتی (احتمال اصلاح) قرار دارد. کاهش ریسک سرمایه‌گذاری: با بررسی اونس جهانی، ریسک خرید در سقف قیمتی کاهش پیدا می‌کند و شما به جای پیروی از جو بازار، با داده‌های واقعی تصمیم می‌گیرید. در واقع، به‌جای خرید احساسی مثل یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای عمل می‌کنید. مقایسه با سایر دارایی‌ها: چنانچه قیمت جهانی شمش نقره را بدانید، می‌توانید آن را با طلا، نفت یا شاخص دلار مقایسه کنید. در برخی مواقع نقره نسبت به طلا undervalued (ارزان‌تر از ارزش واقعی) است. در چنین مواقعی، سرمایه‌گذاران باتجربه برای خرید نقره اقدام می‌کنند زیرا پتانسیل رشد قابل‌توجهی دارد.

چرا قیمت بازار داخلی گمراه‌کننده است؟

در بازار شمش نقره ایران، قیمت نقره با تاخیر واکنش نشان داده و با اغراق همراه است. دلایل اصلی این موضوع عبارتند از:

وابستگی شدید قیمت شمش نقره به نرخ دلار: حتی اگر اونس جهانی نقره پایین بیاید، ولی دلار جهش داشته باشد، قیمت داخلی شمش نقره بالا می‌رود.

پایین بیاید، ولی دلار جهش داشته باشد، قیمت داخلی شمش نقره بالا می‌رود. کارمزد و اجرت: در خرید شمش یا مصنوعات نقره، هزینه‌های جانبی اضافه می‌شود و قیمت نهایی را از واقعیت دور می‌کند.

و اجرت: در خرید شمش یا مصنوعات نقره، هزینه‌های جانبی اضافه می‌شود و قیمت نهایی را از واقعیت دور می‌کند. جو روانی بازار: هنگامی که مردم تصور می‌کنند قیمت‌ شمش نقره در حال افزایش است، حتی فروشندگان خرد هم قیمت را بالا می‌برند و روی قیمت تاثیر خواهند داشت. این امر حتی اگر اونس جهانی نزولی باشد نیز رخ خواهد داد. به همین دلیل است که تمرکز روی قیمت بازار داخلی ناقص و پر از خطا خواهد بود.

چطور اونس جهانی نقره را چک کنیم؟

برای چک کردن قیمت واقعی نقره، می‌توانید از یکی از راه‌های زیر کمک بگیرید:

سایت‌های معتبر جهانی مثل Kitco یا Investing: در این سایت‌ها اطلاعات لحظه‌ای اونس جهانی نقره نشان داده می‌شوند. می‌توانید از این قیمت‌ها برای تصمیم‌گیری درست بهره ببرید.

نشان داده می‌شوند. می‌توانید از این قیمت‌ها برای تصمیم‌گیری درست بهره ببرید. پلتفرم تریدینگ ویو : در قسمت جستجو نماد XAGUSD را وارد کنید تا نمودار زنده نوسانات قیمت نقره را در برابر دلار ببینید. با این اقدام می‌توانید زمان مناسب خرید شمش نقره را پیدا کنید.

: در قسمت جستجو نماد XAGUSD را وارد کنید تا نمودار زنده نوسانات قیمت نقره را در برابر دلار ببینید. با این اقدام می‌توانید زمان مناسب خرید شمش نقره را پیدا کنید. اپلیکیشن‌های مالی داخلی: برخی از اپ‌ها قیمت اونس جهانی را با تبدیل نرخ ارز نمایش می‌دهند تا بدانید قیمت واقعی به تومان چقدر می‌شود. می‌توانید از این اپ‌ها کمک بگیرید.

*دقت کنید بررسی روزانه این داده‌ها زمان می‌برد اما روی تصمیم‌ خرید یا فروش شما اثر زیادی خواهد داشت.

نتیجه‌گیری مطالب و کلام پایانی

چنانچه هدف شما خرید زیورآلات نقره نیست و تمایل دارید سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌ای انجام دهید، باید به‌جای عددهای بازار داخلی، به اونس جهانی توجه کنید. اونس جهانی نقره همان قطب‌نمای شماست؛ با آن می‌فهمید چه زمانی بازار جهانی صعودی است، چه زمانی باید صبر کرد و چه زمانی فروش منطقی خواهد بود. با دنبال کردن اونس جهانی، از هیجان بازار دور می‌مانید، تصمیم‌های‌ منطقی‌تری می‌گیرید و در بلندمدت، سود بیشتری نصیب‌تان خواهد شد. دفعه بعد که تمایل داشتید قیمت نقره را چک کنید، قبل از پرسیدن هر گرم نقره چقدر است؟ اول بپرسید: اونس جهانی نقره امروز چند است؟

