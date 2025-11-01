افزایش قابل توجه قیمت اقلام سیسمونی طی سال‌های اخیر، به یکی از معضلات جدی خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است. بسیاری از والدین که پیش‌تر با صرف هزینه‌ای منطقی می‌توانستند سبد کاملی از لوازم ضروری برای نوزاد خود تهیه کنند، اکنون با شرایطی روبه‌رو هستند که حتی خرید اقلام اولیه نیز به چالشی جدی بدل شده است.

کارشناسان بازار معتقدند که با اولویت‌بندی در خرید لوازم ضروری و انتخاب فروشگاه‌های معتبر می‌توان تا حد زیادی از هدررفت سرمایه جلوگیری کرد. برای مثال، خانواده‌ها می‌توانند به جای خریدهای پراکنده و بعضاً پرریسک، با مراجعه به مجموعه‌هایی چون فرشتگان که اصالت کالا و تنوع برندهای روز دنیا را تضمین می‌کنند، آرامش بیشتری در خرید خود داشته باشند. در واقع، همان‌طور که یکی از فعالان صنف سیسمونی تأکید می‌کند: «سلامت نوزاد مهم‌تر از صرفه‌جویی‌های کوتاه‌مدت است و استراتژی خرید والدین باید بر پایه کیفیت بنا شود».

افزایش سرسام‌آور قیمت سیسمونی؛ اولین چالش والدین تازه‌کار

برای بسیاری از خانواده‌ها، تولد نوزاد باید همراه با شادی و آرامش باشد؛ اما واقعیت اقتصادی امروز نشان می‌دهد که نخستین چالش والدین نه مسائل تربیتی، بلکه مدیریت هزینه‌های سنگین سیسمونی است. برخی والدین در گفت‌وگو با خبرنگار ما اشاره کردند که هزینه‌ای که امروز صرف خرید یک کالسکه یا صندلی ماشین می‌شود، تا دو یا سه سال قبل معادل کل هزینه سیسمونی بوده است.

این شرایط باعث شده والدین برخی مواقع برای صرفه‌جویی به سمت خرید کالاهای بی‌نام‌ونشان یا حتی محصولات دست دوم بروند؛ تصمیمی که گرچه در نگاه اول کاهش هزینه را به همراه دارد، اما می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری بر سلامت نوزاد داشته باشد.

یک کارشناس بازار سیسمونی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا می‌گوید: «افزایش نرخ ارز، هزینه واردات، و رشد قیمت مواد اولیه باعث شده والدین جوان با معادله‌ای پیچیده روبه‌رو شوند. آن‌ها ناچارند میان مدیریت هزینه‌ها و توجه به سلامت نوزاد، یک تصمیم سرنوشت‌ساز بگیرند».

کالبدشکافی هزینه‌ها؛ چه عواملی قیمت سیسمونی را تعیین می‌کنند؟

بر اساس آخرین بررسی‌ها، چند عامل کلیدی در تعیین قیمت سیسمونی نقش دارند:

برند و کشور سازنده: محصولات وارداتی معمولاً قیمت بالاتری دارند و همین موضوع باعث شده خانواده‌ها میان انتخاب برندهای خارجی با سابقه یا برندهای ایرانی دچار تردید شوند.

محصولات وارداتی معمولاً قیمت بالاتری دارند و همین موضوع باعث شده خانواده‌ها میان انتخاب برندهای خارجی با سابقه یا برندهای ایرانی دچار تردید شوند. جنس مواد اولیه: کیفیت پلاستیک، پارچه و فلزات به کار رفته در کالا، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تفاوت قیمت است.

کیفیت پلاستیک، پارچه و فلزات به کار رفته در کالا، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تفاوت قیمت است. استانداردهای ایمنی: کالاهایی که موفق به اخذ گواهینامه‌های ایمنی جهانی می‌شوند، قیمت بالاتری دارند اما تضمین‌کننده سلامت نوزاد هستند.

کالاهایی که موفق به اخذ گواهینامه‌های ایمنی جهانی می‌شوند، قیمت بالاتری دارند اما تضمین‌کننده سلامت نوزاد هستند. جنسیت نوزاد: تنوع رنگ و طرح در برخی موارد باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود.

تنوع رنگ و طرح در برخی موارد باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود. محل خرید: تفاوت میان فروشگاه‌های معتبر و مراکز غیررسمی، نه تنها در قیمت بلکه در کیفیت نیز مشهود است.

این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا قیمت سیسمونی از یک هزینه متعارف، به معضلی اقتصادی برای والدین تبدیل شود.

مدیریت هزینه‌ها با اولویت‌بندی؛ راهکاری برای کاهش فشار اقتصادی

کارشناسان خانواده معتقدند که اگرچه نمی‌توان تأثیر شرایط اقتصادی را نادیده گرفت، اما والدین می‌توانند با اولویت‌بندی هزینه‌ها و تمرکز بر خرید لوازم ضروری سیسمونی، فشار اقتصادی را تا حدی کاهش دهند. برای مثال، خرید برخی اقلام لوکس و غیرضروری مانند پیجر اتاق نوزاد را می‌توان به تعویق انداخت و بودجه موجود را صرف محصولاتی کرد که نقش مستقیمی در سلامت و امنیت نوزاد دارند.

همچنین برای اینکه بتوانید اقلام مورد نیاز در سیسمونی را الویت‌بندی کنید، نیازمند یک چک لیست هستید. وجود یک چک لیست به والدین کمک می‌کند تا نیازهای واقعی خود را شناسایی کنند و از هزینه‌های غیرضروری جلوگیری نمایند.

سلامت نوزاد؛ خط قرمزی که نباید قربانی قیمت شود!

متخصصان اطفال بارها هشدار داده‌اند که صرفه‌جویی در خرید اقلام سیسمونی می‌تواند خطرات جدی برای سلامت نوزاد به همراه داشته باشد. به‌ عنوان مثال:

استفاده از شیشه شیرهای تقلبی می‌تواند باعث ورود مواد شیمیایی مضر به بدن نوزاد شود.

نبود صندلی ماشین استاندارد، احتمال آسیب‌های جدی در حوادث رانندگی را افزایش می‌دهد.

پوشاک نامرغوب یا بی‌کیفیت ممکن است منجر به بروز حساسیت‌های پوستی و مشکلات تنفسی شود.

یکی از متخصصان اطفال در گفتگو با خبرنگار ما تأکید کرد: «والدین باید بدانند که انتخاب کالای ارزان و بی‌کیفیت، در نهایت هزینه‌های بیشتری به خانواده تحمیل می‌کند؛ چرا که درمان بیماری‌ها یا پیامدهای ناشی از استفاده از کالاهای تقلبی به مراتب سنگین‌تر از هزینه خرید محصول اورجینال است.»

در این میان، انتخاب فروشگاه‌های معتبر برای خرید سیسمونی اهمیت ویژه‌ای دارد. مراجعه به فروشگاه‌های معتبر مانند فرشتگان این امکان را فراهم می‌کند که والدین بدون نگرانی از بابت اصالت کالا، محصولاتی را تهیه کنند که در برابر هزینه پرداختی، کیفیت بالایی دارند. چنین خریدی در عمل به معنای سرمایه‌گذاری برای سلامت نوزاد است، نه صرف هزینه‌ای بی‌حاصل. بر اساس نظرات کاربران و بررسی خبرنگار ایلنا سیسمونی فرشتگان علاوه بر دارا بودن تنوع بالا در انواع اقلام مورد نیاز سیسمونی، اورجینال بودن تمام محصولات را نیز تضمین می‌کند.

نقش فروشگاه‌های معتبر در تضمین کیفیت

در شرایطی که بازار مملو از کالاهای بی‌نام ‌و نشان و بعضاً تقلبی است، والدین ناچارند با دقت بیشتری فروشگاه خود را انتخاب کنند. مجموعه‌هایی مانند فرشتگان با ارائه محصولات اورجینال و همکاری با برندهای معتبر بین‌المللی، این اطمینان را به خانواده‌ها می‌دهند که سرمایه‌شان هدر نمی‌رود و سلامت نوزادشان نیز در معرض خطر قرار نمی‌گیرد.

انتخاب آگاهانه، سرمایه‌گذاری برای آینده

هرچند تورم و افزایش مداوم قیمت‌ها، شرایط دشواری برای خانواده‌های ایرانی ایجاد کرده است، اما واقعیت این است که سلامت نوزاد نباید قربانی محدودیت‌های اقتصادی شود. کارشناسان توصیه می‌کنند که والدین با برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از چک لیست و انتخاب فروشگاه‌های معتبر، می‌توانند میان مدیریت هزینه‌ها و حفظ سلامت فرزند خود توازن ایجاد کنند.

به گفته فعالان بازار، خانواده‌هایی که به جای تمرکز بر قیمت صرف، کیفیت و اصالت کالا را در اولویت قرار داده‌اند، در نهایت آرامش بیشتری را تجربه کرده‌اند. بنابراین، تولد نوزاد می‌تواند همچنان با شادی و خاطره‌ای خوش همراه باشد؛ به شرط آنکه والدین انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشند و سلامت فرزند خود را بر هر موضوع دیگری مقدم بدانند.

