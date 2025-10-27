در شرایطی که ایمنی و بهره‌وری در محیط‌های کاری به دغدغه‌ای اساسی برای کارفرمایان تبدیل شده است، نقش لباس کار استاندارد و حرفه‌ای بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است.

کارشناسان ایمنی معتقدند که کیفیت لباس کار، مستقیماً بر سلامت جسمی، بازدهی و حتی روحیه کارکنان تأثیر می‌گذارد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر موجب رشد تقاضا برای خرید لباس کار باکیفیت در بازار ایران شده است.

افزایش آگاهی نسبت به ایمنی محیط کار

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که طی پنج سال گذشته، آمار حوادث ناشی از کار در صنایعی چون ساختمان، راه‌سازی و پتروشیمی کاهش چشمگیری داشته است. بخشی از این موفقیت به دلیل رعایت اصول ایمنی و استفاده از لباس کار مناسب عنوان می‌شود.

یک کارشناس ایمنی صنعتی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: «لباس کار فقط برای حفظ ظاهر یا نظم در محیط کار نیست؛ در بسیاری از موارد، مرز بین حادثه و سلامت است. کارگر یا مهندسی که لباس مناسب بپوشد، از خطرات احتمالی چون سوختگی، بریدگی یا آلودگی شیمیایی در امان می‌ماند.»

ویژگی‌های یک لباس کار استاندارد

به گفته متخصصان، لباس کار باید متناسب با نوع فعالیت طراحی شود. در صنایع جوشکاری یا ذوب فلزات، پارچه‌های مقاوم در برابر حرارت و جرقه ضروری است، در حالی که در کارگاه‌های ساختمانی، مقاومت در برابر سایش و پارگی اهمیت بیشتری دارد. همچنین لباس کار مناسب باید تهویه مناسب داشته باشد تا در استفاده طولانی‌مدت، احساس خستگی یا گرما ایجاد نکند.

کارشناسان توصیه میکنند هنگام خرید لباس کار به جنس پارچه و دوخت و تهویه و راحتی لباس توجه شود.

در سال‌های اخیر، برخی از برندهای داخلی با تولید محصولات متنوع و استاندارد توانسته‌اند توجه بازار را جلب کنند. یکی از این برندها، زارا سیفتی (Zara Safety) است که با تمرکز بر کیفیت دوخت، جنس پارچه و طراحی ارگونومیک، لباس‌های کاری متناسب با شرایط مختلف کاری تولید و عرضه می‌کند.

نقش زارا سِیفتی در ارتقای ایمنی کار

زارا سِیفتی فعالیت خود را با هدف تأمین تجهیزات ایمنی و لباس کار برای صنایع مختلف آغاز کرده و اکنون یکی از تأمین‌کنندگان معتبر در این حوزه محسوب می‌شود. محصولات این مجموعه با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی ایران طراحی می‌شوند تا علاوه بر دوام بالا، راحتی و تهویه مناسب را برای استفاده‌کننده فراهم کنند.

به گفته‌ی مدیر تولید زارا سیفتی، «در طراحی لباس‌های کار ما، سه اصل رعایت می‌شود: ایمنی، راحتی و زیبایی. می‌خواهیم کارگر، تکنسین یا مهندس وقتی لباس کار می‌پوشد، هم احساس امنیت کند و هم ظاهر آراسته‌ای داشته باشد.»

این مجموعه علاوه بر عرضه لباس کارهای آماده، امکان سفارش‌سازی لباس کار سازمانی را نیز فراهم کرده است. بسیاری از شرکت‌های عمرانی، پالایشگاهی و خدماتی، لباس کار اختصاصی خود را با رنگ و آرم سازمانی از زارا سیفتی سفارش می‌دهند.

انواع لباس کار

در وب‌سایت رسمی زارا سِیفتی، تنوع مدل‌ها و کاربردها به وضوح دیده می‌شود. از انواع لباس کار تابستانی ، لباس کار یکسره و دوبنده و دو تیکه و کاپشن شلوار و جین و کتان برای فعالیت‌های صنعتی مناسب همه نوع مشاغل مانند جوشکاری و برشکاری و ... برای کارگاه‌ها و محیط‌های فنی گرفته تا انواع لباس کار زمستانی و بارانی و کاپشن شلوار خز دار و... که همه با در نظر گرفتن استانداردهای ایمنی طراحی شده‌اند.

لباس‌های کار مهندسی این برند، با ترکیب پارچه‌های ضخیم و ضدسایش تولید می‌شوند تا دوام بالایی در محیط‌های خشن کاری داشته باشند. همچنین برای مشاغلی که نیاز به ظاهری رسمی‌تر دارند، مدل‌هایی با طراحی کلاسیک و رنگ‌بندی متنوع عرضه شده است.

صرفه‌جویی اقتصادی با خرید لباس کار باکیفیت

کارشناسان حوزه تجهیزات ایمنی بر این باورند که خرید لباس کار بی‌کیفیت، در نهایت هزینه بیشتری برای کارفرما ایجاد می‌کند. لباس‌های بی‌دوام، نیاز به تعویض مکرر دارند و از سوی دیگر، نبود استاندارد کافی ممکن است باعث آسیب‌دیدگی کارکنان شود که هزینه‌های درمانی و خسارات مالی زیادی به همراه دارد.

از این‌رو بسیاری از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند با پرداخت هزینه‌ای معقول، لباس کار باکیفیت از برندهایی مانند زارا سیفتی تهیه کنند که عمر مفید طولانی‌تری دارد و ایمنی بیشتری را تضمین می‌کند.

خدمات و پشتیبانی

زارا سِیفتی علاوه بر فروش لباس کار، مجموعه کاملی از تجهیزات ایمنی فردی شامل کفش ایمنی، دستکش کار، عینک محافظ، کلاه ایمنی ، گوشگیر و لباس ضدحریق و لوازم آتش نشانی اعلام و اطفا حریق و لوارم ترافیکی و موانع را نیز ارائه می‌دهد. مشتریان می‌توانند تمامی محصولات را به صورت آنلاین مشاهده، مقایسه و سفارش دهند.

پشتیبانی پس از فروش، مشاوره انتخاب سایز مناسب و ارسال سریع به سراسر کشور از جمله خدماتی است که موجب رضایت مشتریان این برند شده است.

جمع‌بندی

افزایش سطح آگاهی کارفرمایان نسبت به اهمیت ایمنی شغلی و بهبود کیفیت تولیدات داخلی، موجب شده بازار لباس کار در ایران جهش قابل توجهی را تجربه کند. در این میان، برندهایی مانند زارا سِیفتی نقش مهمی در ارتقای فرهنگ ایمنی و ارائه محصولات استاندارد ایفا کرده‌اند.

برای مشاهده مدل‌های مختلف و دریافت مشاوره خرید، کاربران می‌توانند به وب‌سایت رسمی این مجموعه به نشانی Zarasafety.com مراجعه کنند و از میان ده‌ها مدل متنوع، لباس کار مناسب محیط کاری خود را انتخاب نمایند.